Netflix presenta ‘Bass X Machina’, el western steampunk animado por Studio Mir

Bass x Machina presenta su tráiler.

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Netflix presentó Bass X Machina, una serie animada para adultos que transforma al agente de la ley Bass Reeves en el protagonista de un western steampunk repleto de máquinas, criminales y criaturas sobrenaturales. La producción de Studio Mir cuenta con Brian Tyree Henry como actor principal y productor ejecutivo, y llegará al streaming durante 2026, aunque la información disponible menciona dos fechas diferentes: el 6 de octubre y el 3 de noviembre.

Bass Reeves ante una frontera mecánica

La historia transcurre en una versión sin ley del Salvaje Oeste, atravesada por tecnología mecánica y elementos de ciencia ficción. El steampunk es una corriente estética que imagina máquinas avanzadas construidas con engranajes, metal y sistemas inspirados en la tecnología industrial del siglo XIX.

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En ese escenario, Bass Reeves debe enfrentarse a forajidos violentos, monstruos mecánicos y amenazas sobrenaturales. La sinopsis difundida por Netflix también presenta al protagonista como un padre obligado a asumir los papeles de juez, jurado y verdugo para proteger a su familia.

Cada decisión tiene un costo concreto. Los actos de justicia con los que Reeves intenta mantener a salvo a sus seres queridos podrían terminar alejándolo de ellos o causarles daño. Esa tensión familiar acompaña las escenas de persecución, combate y violencia mostradas en el material promocional.

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El tráiler mencionado en una de las fuentes permite ver parte de ese territorio hostil y varias secuencias de acción. La animación combina enfrentamientos cuerpo a cuerpo, armas y grandes construcciones mecánicas, elementos con los que Studio Mir desarrolla el cruce entre western, fantasía y ciencia ficción.

Brian Tyree Henry encabeza el reparto

Brian Tyree Henry presta su voz a Bass Reeves y participa como productor ejecutivo. El actor es conocido dentro de la animación por interpretar a Jefferson Davis en las películas de Spider-Man protagonizadas por Miles Morales.

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El reparto incluye a Janelle Monáe como Glory, Tati Gabrielle como Dana y Cree Summer como Ahni. También participan Chaske Spencer en el papel de Lighthorse, Currie Graham como Rivenbark y Starletta DuPois como Etta.

El equipo de producción ejecutiva se completa con LeSean Thomas, Jennifer Wiley-Moxley y Chad Handley. La música quedará en manos de Roman GianArthur y Nate Wonder, integrantes de Wondaland. Netflix todavía no informó cuántos episodios tendrá la primera tanda ni cuál será su duración.

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Bass X Machina está orientada a una audiencia adulta. La violencia de la frontera, el peligro que rodea a la familia del protagonista y la descripción de Reeves como una figura dispuesta a ejecutar sus propias sentencias marcan el tono de la propuesta.

Bass X Machina (Captura de tráiler oficial)

Studio Mir y las dos fechas de estreno

Studio Mir, estudio de animación radicado en Corea del Sur, está detrás de la producción visual. Entre sus trabajos recientes aparecen la adaptación animada de Devil May Cry para Netflix, Mis aventuras con Superman y X-Men ’97.

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La serie forma parte del catálogo de anime que Netflix prepara para lo que queda de 2026. Esa programación también contempla el regreso de Cyberpunk: Edgerunners durante octubre, según la información incluida en las fuentes.

El calendario de Bass X Machina, sin embargo, presenta una contradicción. Uno de los reportes señala que los episodios se estrenarán el 6 de octubre de 2026. Otra fuente, publicada junto con la noticia del tráiler, ubica el lanzamiento para el 3 de noviembre en Netflix.

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Esa diferencia puede responder a un cambio de programación posterior al anuncio inicial, pero las fuentes suministradas no incluyen una explicación oficial que permita confirmarlo. Tampoco se detalló si el estreno será simultáneo en todas las regiones. Por ahora, Netflix mantiene a Bass X Machina dentro de su oferta de 2026, con el 6 de octubre y el 3 de noviembre como las dos fechas informadas.