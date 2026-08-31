¿Cuánto cuesta sostener un hogar cubano desde EE.UU? la suma real que muchos emigrados no están contando al cerrar el año

Una persona baja por una escalera decorada con pinturas de temática revolucionaria en el restaurante La Guarida —uno de los más conocidos internacionalmente en Cuba, situado en el edificio de La Habana que apareció en la película cubana "Fresa y Chocolate"— el 21 de agosto de 2026. Abrir un restaurante en la Cuba actual desafía toda lógica. En medio de apagones, escasez de suministros y una fuerte caída del turismo, algunos cubanos mantienen sus negocios abiertos, mientras que otros incluso se arriesgan a inaugurar nuevos establecimientos. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

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Mantener a una familia en Cuba desde Estados Unidos ya no se resuelve con una transferencia mensual. Según una estimación de Periódico Cubano basada en precios de agosto de 2026, el emigrado que sostiene un hogar de tres o cuatro personas puede destinar entre USD 500 y USD 950 cada mes, y superar los USD 1,000 en cuanto aparece una enfermedad, una avería o cualquier gasto imprevisto.

La cifra real que muchos no calculan es la anual: si durante ese período se añade la compra de un sistema de energía solar para enfrentar los apagones, el desembolso total puede moverse entre USD 8,000 y casi USD 17,000 en doce meses.

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Por qué los 200 dólares de antes ya no alcanzan

La inflación oficial interanual llegó al 20.70% en julio de 2026, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI). Pero el economista Steve Hanke, de la Universidad Johns Hopkins, estima que la inflación real alcanzó el 72% interanual ese mismo mes, lo que ubica a Cuba entre los países con mayor deterioro de precios del mundo, junto a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Sudán.

La costurera Gladys Giménez, de 62 años, hierve agua en su casa mientras Cuba se esfuerza por reconectar su red eléctrica nacional tras un apagón generalizado, en La Habana, Cuba, el 4 de agosto de 2026. REUTERS/Norlys Pérez

El rubro que más pesa en el bolsillo es la alimentación. Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una inflación interanual del 26.36% y explicaron el 63% del alza mensual del índice de precios en julio. El aceite comestible subió casi 20% en un solo mes; el arroz, casi 3%; la carne de cerdo, más del 3%.

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Los precios en los mercados confirman la magnitud del problema. A finales de julio se registraron cartones de huevos de hasta 3.200 pesos cubanos (CUP), equivalentes a USD 4.74 al cambio informal actual, y arroz a 530 CUP la libra, es decir, USD 0.78.

Días después, algunos vendedores ofrecían huevos a 200 CUP por unidad (USD 0.30) y el litro de aceite llegó a 4,000 CUP, cifra superior al salario mínimo mensual de 3,210 CUP vigente desde julio (USD 4.75).

El salario promedio estatal entre enero y abril fue de 7,074 CUP al mes, lo que representa entre USD 10.48 y USD 10.49 según el cambio informal de 675 CUP por dólar. Según economistas independientes, este ingreso apenas cubre el 10% de lo necesario para la alimentación en la isla.

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Cuánto cuesta alimentar a cuatro personas al mes

La comida es la partida más pesada del presupuesto recurrente. Una caja de 40 libras de muslos de pollo rondaba los USD 48 a finales de agosto en plataformas que permiten comprar desde el extranjero; un paquete mayorista de 22 libras de frijoles negros costaba unos USD 23. Pero esos productos por separado no constituyen una alimentación completa.

Una familia de tres o cuatro integrantes necesita arroz, huevos, aceite, leche, café, azúcar, pastas, viandas, vegetales, proteínas y condimentos.

La gente reacciona mientras un vecino coloca un motor en un recipiente con agua junto a la entrada de su edificio en La Habana, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Ramon Espinosa)

Con esa canasta, Periódico Cubano estima un gasto de entre USD 250 y USD 400 mensuales solo en alimentos, lo que equivale a entre USD 2.08 y USD 4.44 diarios por persona, según el tamaño del hogar. No es una dieta de lujo; es una estimación de subsistencia.

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A esa cifra se añaden entre USD 150 y USD 300 en efectivo para transporte, agua, gas, reparaciones, pagos a trabajadores privados y emergencias cotidianas. El dinero puede desaparecer en un solo imprevisto: una avería de refrigerador, una bomba de agua rota o la necesidad de transporte privado puede consumir lo enviado en todo el mes.

El gasto que nadie calculaba: los apagones

La crisis eléctrica introdujo una variable que no existía en el presupuesto del emigrado hace apenas dos años. Al cierre de agosto de 2026, la Unión Eléctrica (UNE) informó que los cortes podían afectar de forma simultánea al 72% del territorio nacional, con apagones de hasta 20 horas consecutivas en La Habana y de hasta 40 horas en provincias del interior. En lo que va del año se han registrado al menos siete colapsos totales del sistema eléctrico, según la agencia EFE.

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Una persona duerme envuelta en una sábana sobre el muro del malecón al amanecer en La Habana, el 13 de agosto de 2026. Muchos cubanos duermen al aire libre durante las noches de verano en busca de alivio ante las altas temperaturas y los frecuentes cortes de electricidad. (Foto de YAMIL LAGE / AFP)

Las consecuencias son directas sobre el presupuesto familiar. Cuando un corte prolongado daña carne, leche u otros alimentos almacenados en el refrigerador, la familia tiene que volver a comprar lo que ya había pagado. En Santa Clara, más de 100 familias pasaron más de 112 horas sin electricidad ni agua durante julio.

Ante esa realidad, las estaciones de energía y los paneles solares se convirtieron en una necesidad para quienes tienen un familiar en el exterior capaz de financiarlos.

La tienda oficial de EcoFlow en Estados Unidos ofrecía a finales de agosto la DELTA Pro 3 por USD 2,799; con un panel solar de 400 W, el precio subía a USD 3,099, y a USD 3,499 con dos paneles.

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Una configuración más completa con batería adicional alcanzaba los USD 5,499, antes de sumar el costo de trasladar el equipo hasta Cuba.

Medicamentos, higiene y el peso de la sanidad privada

El propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que solo estaba disponible alrededor del 30% del cuadro básico de medicamentos en las farmacias estatales. La apertura de establecimientos privados permitió encontrar algunos fármacos, pero a precios que el salario cubano no puede absorber: una suspensión de cefalexina se vendía en 2,000 CUP en una de esas farmacias; algunos suplementos llegaban a 3,000 CUP.

Un hombre se apoya en un automóvil clásico utilizado como taxi mientras el conductor espera más pasajeros, en un momento en que Cuba abre cautelosamente su sector energético a la inversión privada —tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero contra el gobierno de la isla, aunque autorizando a empresas estadounidenses a exportar combustible a negocios privados—, en La Habana, Cuba, el 21 de julio de 2026. REUTERS/Norlys Perez

Para un hogar relativamente sano, Periódico Cubano calcula entre USD 40 y USD 120 mensuales en medicamentos, productos de higiene, detergente y artículos similares. Una persona con diabetes, hipertensión, cáncer o un tratamiento crónico puede requerir cantidades muy superiores.

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El envío de cajas desde Florida agrega otro renglón. Las tarifas marítimas en agencias de Miami pueden rondar un dólar por libra en promociones y hasta dos dólares en tarifas regulares; una caja de unas 44 libras puede situarse alrededor de USD 90 solo de transporte. Distribuido en doce meses, ese gasto equivale a entre USD 20 y USD 60 adicionales al mes.

La suma que las estadísticas de remesas no muestran

Al consolidar todas las partidas, el rango mensual se ubica entre USD 480 y USD 930, que la estimación redondea a entre USD 500 y USD 950 para absorber las variaciones de precio y los imprevistos. Una familia con mayores necesidades puede cruzar sin dificultad la barrera de los USD 1,000.

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El fenómeno que esas cifras revelan es que muchos emigrados declaran “mandar 200 dólares al mes”, pero pagan además alimentos desde el exterior, cajas con medicamentos, recargas telefónicas y compras extraordinarias.

Para un hogar relativamente sano, Periódico Cubano calcula entre USD 40 y USD 120 mensuales en medicamentos, productos de higiene, detergente y artículos similares. Estados Unidos. EFE/Alejandro Ernesto/Archivo

Su gasto real puede ser dos o tres veces mayor que el valor de la transferencia monetaria registrada.

La CEPAL proyecta una caída del 6.5% del PIB cubano en 2026. En ese contexto, el familiar en Estados Unidos ya no financia únicamente el consumo mensual: termina cubriendo una parte de la infraestructura del hogar, desde el sistema eléctrico hasta los medicamentos que el Estado no puede garantizar.