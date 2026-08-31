La Cruz Roja atiende a 11 heridos en accidentes viales durante la noche del domingo y la madrugada del lunes

Paramedicos de la Cruz Roja de Costa Rica asisten a una persona en una camilla junto a un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil en la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Cruz Roja de Costa Rica atendió 11 heridos en accidentes de tránsito registrados entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en varios puntos del territorio nacional, según reportó el periódico El Observador.

El primer caso ocurrió poco antes de las 6 p.m. en Laurel de Corredores, donde un vehículo liviano chocó contra una motocicleta. El conductor de la moto fue trasladado en condición crítica al hospital de Ciudad Neily.

Cerca de una hora después, en Tarbaca de Aserrí, dos motocicletas colisionaron. Los cruzrojistas atendieron a tres personas —un hombre en condición urgente y otros dos, un hombre y una mujer, en condición crítica— y los llevaron al hospital San Juan de Dios.

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Los motociclistas encabezan las cifras de mortalidad vial: 63 de las víctimas fatales viajaban en motocicleta al momento del accidente. Fuente: MOPT

Menor atropellado y vuelco en Atenas

El Observador también reportó que a las 7:47 p.m., un vehículo liviano atropelló a un adolescente de 15 años en Matina, Limón. El menor llegó con múltiples heridas a la clínica de Batán en condición crítica.

En Concepción de Atenas, un hombre resultó herido tras el vuelco de su vehículo por causas aún no determinadas. Fue remitido en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

Ya en las primeras horas del lunes, Cruz Roja registró dos emergencias más. En el barrio 25 de Julio de Liberia, Guanacaste, un hombre llegó con una herida de arma blanca en el abdomen y fue trasladado en condición crítica al hospital local. (Foto cortesía Cruz Roja de Costa Rica)

Los casos de la madrugada

Ya en las primeras horas del lunes, Cruz Roja registró dos emergencias más. En el barrio 25 de Julio de Liberia, Guanacaste, un hombre llegó con una herida de arma blanca en el abdomen y fue trasladado en condición crítica al hospital local.

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El segundo caso se reportó en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago, donde un vehículo impactó contra un poste de alumbrado. Cinco personas resultaron heridas: una en condición crítica y cuatro en condición urgente.

Todas fueron remitidas al hospital Maximiliano Peralta.

Más emergencias por lluvias

En otro hecho que provocó una emergencia por las lluvias, una crecida repentina del río Barú se llevó la vida de un guía turístico el domingo en Pérez Zeledón, mientras un grupo de 40 excursionistas cruzaba el cauce.

La emergencia desencadenó uno de los operativos de rescate más complejos registrados en la zona sur del país en lo que va del año.

La alerta llegó pasado el mediodía. Las lluvias provocaron una cabeza de agua que arrastró al guía y a otro integrante del grupo cuando intentaban vadear el río. El resto de los excursionistas quedó dividido en ambas orillas, sin posibilidad de salir por las condiciones del terreno.

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Los primeros rescatistas llegaron a pie, tras recorrer más de 4 kilómetros por zona montañosa. Un segundo equipo de la Cruz Roja ingresó al lugar a las 3:30 de la tarde.

Los Bomberos, por su parte, reportaron el rescate de 21 personas. Uno de sus voceros precisó que fue necesario cruzar el río en cinco ocasiones distintas para evacuar a ese grupo.

Cabeza de agua en Costa Rica deja dos desaparecidos y a 38 excursionistas aislados (Foto de archivo, cortesía CRC)

Antes de las 5 de la tarde, rescatistas y miembros de la comunidad localizaron al guía sin signos vitales sobre una piedra en el centro del río. Bomberos confirmó que era la única persona reportada como desaparecida, aunque el primer llamado de emergencia había alertado sobre dos arrastrados por la corriente.

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Al cierre del operativo, el puesto de mando de Cruz Roja registró la valoración de 35 personas: 32 en condición estable, dos en condición urgente y una sin signos vitales. Ninguna de las que estaban estables requirió traslado a un centro médico.