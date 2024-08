Coty Romero puso a prueba sus habilidades físicas y sorprendió con el resultado

Coty Romero expuso sus acrobacias ante sus seguidores (Video: Instagram)

Además de su mente algo maquiavélica a la hora de competir dentro de Gran Hermano (Telefe), Coty Romero supo destacarse por sus habilidades artísticas y se hizo un lugar en los medios. Tan solo unos meses después de su paso por la casa, la joven correntina tuvo la oportunidad de formar parte del Bailando 2023, donde se esmeró para potenciar su físico a la hora de darlo todo en la pista. Y se mostró tan a gusto practicando acrobacias, que lo mantuvo a lo largo de los años.

En este sentido, la correntina utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a su profesor de baile y trucos, Fredy Vega Milone, quien fue parte de su equipo de preparación durante su paso por el certamen de baile. “Feliz cumple al más crack de todos y más gracioso, obvio”, expresó junto a un emoji de corazón rojo. Si bien sus palabras enternecieron a sus seguidores, lo cierto es que el video que completaba el mensaje fue el que se llevó toda la atención, ya que se la podía observar a punto de realizar una voltereta hacia atrás.

La joven siguiendo las indicaciones de su profesor (Instagram)

En el breve clip, Coty se encuentra parada sobre una plataforma elástica, la cual le sirvió de ayuda para darle el empujón esencial para la acrobacia. Ataviada con un conjunto deportivo blanco y negro, la influencer siguió las indicaciones de su profesor, quien se encontraba a su lado para observar con detenimiento si lo estaba haciendo de manera correcta.

Apenas unos segundos más tarde, Romero se animó a dar el salto necesario para realizar el ejercicio, el cual quedó grabado ante la cámara. “¡No bajes el pecho!”, se lo escucha decir a Fredy luego de sostener el torso de la muchacha al momento de caer de pie en la colchoneta. Por su parte, Coty veía al especialista con detenimiento mientras le corregía la posición que tomó al dar ese salto hacia atrás.

Hay vida después del reality

La joven correntina blanqueó su noviazgo con su excompañero de reality (Video: LAM - América)

Cabe mencionar que, luego de su paso por la casa más famosa del país, la correntina se embarcó en diferentes proyectos laborales, entre los cuales se destacan sus participaciones en programas de streaming y sesiones de modelaje. Además, encontró el amor de la mano de Nacho Castañares, uno de sus excompañeros dentro del certamen, con quien se muestra a través de las redes sociales. Una vez que la euforia del ciclo acabó, la correntina puso el foco en su relación y no dudó en hablar de sus sentimientos públicamente.

Esto lo dejó claro ante los medios, en especial al ser consultada por sus sentimientos hacia el español. “Estoy enamorada de Nacho”, expresó la joven en una entrevista que le concedió al equipo de LAM (América) hace unos meses atrás. Además, se refirió a su vínculo con Lucila La Tora Villar, quien fue pareja de Castañares y amiga en común. “No me voy a hacer cargo igual, porque que yo sepa la única relación que tuve fue con Alexis, que era soltero y no jodí a nadie, a ninguna relación”, sostuvo picante.

Sosteniendo esa misma línea, expresó: “Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso. Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré”.