República Dominicana

La educación pública concentra más del 83% del alumnado con discapacidad en República Dominicana

El diagnóstico del Minerd reporta 21,626 escolares con alguna condición, de los cuales 17,992 están en planteles estatales, un peso que obliga a ampliar apoyos especializados ante una demanda creciente

Tres niños de espalda, con uniformes escolares azules, comen en una mesa; la niña del centro tiene trenzas con lazos blancos. Uno de los niños sostiene pollo.
Más del 83% de los estudiantes con discapacidad en República Dominicana asiste a escuelas públicas y depende del sistema estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La matrícula de estudiantes con discapacidad en República Dominicana revela una realidad que marca el pulso de la educación pública: más del 83% de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo dependen del sistema estatal. Esta cifra, registrada durante el ciclo escolar más reciente, expone tanto los retos como los avances en la inclusión educativa del país caribeño.

El diagnóstico elaborado por el Ministerio de Educación (Minerd) contabiliza 21,626 estudiantes con algún tipo de discapacidad inscritos en el sistema educativo, de los cuales 17,992 asisten a escuelas públicas. El Estado, como principal proveedor de servicios, enfrenta el desafío de responder a una demanda creciente con recursos que históricamente han sido limitados.

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El financiamiento destinado a la educación especial ha mostrado variaciones pronunciadas durante la última década. Entre 2014 y 2025, el área recibió en promedio menos del 0.35% del presupuesto total del Minerd. En 2014, la asignación alcanzó el 1.14% del presupuesto ministerial, impulsada por la adquisición de equipos tecnológicos por un valor de 1,212.2 millones de pesos. Al año siguiente, el gasto cayó de manera abrupta hasta los 135.7 millones de pesos, lo que redujo la proporción a 0.12%. Los años siguientes mantuvieron esa tendencia fluctuante, con caídas y repuntes sucesivos, hasta que en 2019 y 2020 se registraron aumentos de 312.29 % y 28.96 % respectivamente.

Un hombre en camisa azul señalando una pizarra, varios alumnos sentados en pupitres, libros sobre un escritorio y mapas en la pared.
El Ministerio de Educación de República Dominicana registró 21,626 estudiantes con discapacidad, de los cuales 17,992 están matriculados en el sector público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pandemia impactó de nuevo en 2021 con una contracción del 12.25 % en la inversión, aunque desde 2022 el gasto volvió a crecer. Entre 2022 y 2025, el presupuesto para educación especial aumentó cada año: un 11.44 % en 2022, 14% en 2023, 56.97% en 2024 y 51.19% en 2025. Uno de los factores que influyó en el alza durante 2024 fue la incorporación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) como unidad ejecutora dentro del Ministerio de Educación.

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La atención para estudiantes con discapacidad implica costos muy superiores a los de la educación regular. El informe oficial estima que el caso de mayor complejidad corresponde a la sordoceguera y la discapacidad múltiple, con un costo promedio de 4,607,449.73 pesos por estudiante, equivalente a casi 35 veces el gasto de un alumno sin discapacidad. La discapacidad físico-motora también representa un desafío económico considerable, con 4,352,575.14 pesos por estudiante, unas 33 veces más que la cifra regular.

Estos montos reflejan la necesidad de personal especializado, equipamiento terapéutico, tecnologías de comunicación, adecuaciones de accesibilidad y mobiliario adaptado. En las condiciones de mayor complejidad, el personal especializado absorbe entre el 80% y el 90% del gasto total. En el caso de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y discapacidad intelectual, los costos también superan ampliamente los de la educación ordinaria: 1,203,514.23 pesos y 986,823.55 pesos respectivamente.

El presupuesto de educación especial en República Dominicana repuntó entre 2022 y 2025 tras la caída registrada durante la pandemia en 2021. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominicana)
El presupuesto de educación especial en República Dominicana repuntó entre 2022 y 2025 tras la caída registrada durante la pandemia en 2021. (Cortesía: Ministerio de Educación de República Dominicana)

La estructura del gasto varía según el tipo de discapacidad. Para la discapacidad auditiva, el costo promedio por estudiante alcanza 638,368.82 pesos dominicanos, unas 5.7 veces el gasto regular. En condiciones como discapacidad auditiva, visual y altas capacidades, el presupuesto se distribuye más en equipamiento y materiales que en personal especializado.

La distribución de la matrícula evidencia que la mayoría de los estudiantes con discapacidad intelectual (7,284), TEA (3,640) y discapacidad visual (2,358) se concentra en el sector público. La diferencia por sexo es notoria: el 63 % de los estudiantes con estas condiciones son varones, mientras que el 37 % son mujeres.

La concentración de estudiantes con discapacidad en las escuelas públicas sitúa al Estado dominicano como el principal responsable de garantizar la inclusión educativa. El reto de brindar atención adecuada se complejiza ante los altos costos y la necesidad de recursos especializados, en un contexto donde la demanda supera ampliamente la oferta histórica de financiamiento.

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