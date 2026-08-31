“No quiero que el debate por mí ponga al Met en una situación difícil”: John Galliano renuncia a la muestra en su honor tras la presión por su pasado antisemita

Algunos se han preguntado por qué el Museo Metropolitano de Arte ha decidido homenajear a John Galliano en un momento de creciente antisemitismo (Ryan Murphy para The New York Times)

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Ante la fuerte reacción negativa, el influyente diseñador de moda John Galliano ha tomado la medida sin precedentes de retirarse de una exposición prevista en su honor en el Museo Metropolitano de Arte.

“Tras mucha reflexión y conversaciones con todos los implicados, he decidido, con gran tristeza, que lo mejor es que la exposición no se celebre en este momento”, escribió Galliano en un comunicado publicado en su página de Instagram.

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También expresó su “profunda y duradera” gratitud a la dirección del museo y reconoció el dolor que habían causado sus palabras pasadas.

«No quiero que el debate en torno a mí ponga al Met en una situación difícil ni desvíe la atención del extraordinario trabajo del Costume Institute», escribió. «También reconozco y respeto que una exposición en honor a mi obra resultaría dolorosa para algunos».

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Su decisión se produjo en un momento en que varios donantes y líderes políticos manifestaban su oposición a la exposición de nueve meses de duración, cuyo inicio estaba previsto para la Gala del Met del próximo año.

En los últimos días, se desató una gran polémica por la decisión del museo de homenajear a Galliano, quien fue condenado por un tribunal francés en 2011 por un delito de odio antisemita. De haber sido así, habría sido el tercer diseñador vivo en tener una exposición individual en el Costume Institute, la sección de moda del Met.

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Dado que la Met Gala ha servido tradicionalmente como la noche de inauguración de la exposición de primavera del Costume Institute, el plan corría el riesgo de colocar al museo en la posición de parecer que santificaba a Galliano durante un evento que se ha convertido en el Super Bowl del glamour.

La salida de Galliano se conoció el lunes, justo cuando miembros clave del consejo de administración del Met tenían previsto reunirse por la mañana para debatir el futuro de la exposición. La dirección del museo también había convocado una reunión por Zoom del consejo para el lunes a las 16:00 para “centrarse en un debate sobre el Instituto del Traje”, según una invitación por correo electrónico que fue compartida con The New York Times.

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El viernes, The New York Times citó a líderes judíos que se manifestaron en contra de la exposición prevista. Entre ellos figuraban Arne Glimcher, una figura clave del mundo del arte que amenazó con excluir al museo de su testamento; Julie Menin, presidenta del Ayuntamiento; y Elisha Wiesel, presidente de la Fundación Elie Wiesel.

El Met es una de las 39 instituciones artísticas que operan en terrenos municipales y recibe millones de dólares anuales en apoyo del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York. Sus vínculos con la ciudad convirtieron la decisión de homenajear a Galliano en una cuestión política.

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En 2011, un tribunal francés dictaminó que Galliano había proferido comentarios de odio contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar cerca de su casa en París. Casi al mismo tiempo, circuló un video en el que se veía a Galliano diciendo “Amo a Hitler” y advirtiendo a los clientes, horrorizados, que “sus madres y sus antepasados” serían “gaseados”.

Fue despedido de su puesto como director creativo de Dior, cargo que ocupó durante 15 años, cuando salió a la luz el vídeo. En 2014, después de que Galliano pasara por un periodo de rehabilitación y hablara sobre el judaísmo y su historia con rabinos y el antiguo director de la Liga Antidifamación, fue contratado como director creativo de Maison Margiela, puesto que desempeñó durante 10 años, y fue readmitido en el mundo de la moda.

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Menin, presidente del Ayuntamiento, envió una carta a la dirección del Met a finales de la semana pasada, convirtiéndose en el primer político local en oponerse a la exposición de Galliano prevista. En una entrevista el domingo, Menin, demócrata, calificó la muestra, posteriormente cancelada, como «un duro golpe para la comunidad judía de nuestra ciudad, que ya está conmocionada».

Brad Lander, candidato demócrata al Congreso por Brooklyn, fue uno de los políticos que en los últimos días criticaron el plan del Met de homenajear a Galliano, calificándolo de “un grave error”.

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“Esto me parece muy sencillo”, dijo Lander el domingo. “Deberían cancelar el evento y cambiar al homenajeado de la Gala del Met”.

En 2011, un tribunal francés dictaminó que John Galliano había proferido comentarios de odio contra judíos y asiáticos en dos incidentes ocurridos en un bar cerca de su casa en París (Crédito: AP)

A esos críticos se unió Alice Tisch, una importante donante del museo. El viernes, ante el creciente rechazo, Tisch envió un correo electrónico a Max Hollein, el director del museo.

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“Esta exposición evidencia un fracaso de la gobernanza”, escribió Tisch.

A continuación, calificó la exposición prevista de “encubrimiento”, y añadió que “no le conviene al museo que exista esta percepción, y que contradice su rica trayectoria como curadores y su liderazgo fiscal y moral constante”.

Tisch reenvió su correo electrónico a algunas personas cercanas a ella, y este se difundió por la alta sociedad neoyorquina durante el fin de semana y fue leído por The Times.

Sus palabras tienen peso para el museo. A través de una fundación, ella y su esposo, Thomas Tisch, donaron cientos de miles de dólares al Met entre 2020 y 2024, según consta en sus declaraciones de impuestos. (La hermana de Thomas, Merryl, es miembro de la junta directiva del Met, y su hija, Jessica Tisch, es la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York).

Bajo la atenta mirada de Anna Wintour, directora de contenidos de Condé Nast y miembro del consejo de administración de un museo, la Met Gala se ha convertido en un evento benéfico repleto de estrellas, con celebridades sentadas entre multimillonarios en mesas que cuestan cientos de miles de dólares.

A medida que la presencia de Wintour en el museo ha ido en aumento, también lo ha hecho la de Condé Nast, patrocinador habitual de las exposiciones del Costume Institute. El año pasado, el espacio de 11.500 pies cuadrados contiguo al Gran Salón recibió un nuevo nombre: las Galerías Condé M. Nast. Allí era donde estaba prevista la exposición de Galliano.

El Met era consciente de que una exposición en honor del diseñador, uno de los favoritos de Wintour desde hacía mucho tiempo, podría provocar reacciones negativas. Antes de comprometerse con la exposición, Galliano se reunió con líderes judíos en encuentros organizados en parte por Wintour y Andrew Bolton, curador del Costume Institute.

La mayoría de los líderes judíos se mostraron satisfechos de que Galliano se hubiera arrepentido lo suficiente de sus comentarios de odio. Sin embargo, otros cuestionaron por qué el museo había decidido homenajearlo en un momento de creciente antisemitismo. Angela W. Buchdahl, rabina principal de la Sinagoga Central, una sinagoga reformista de Manhattan, incluso fue invitada por Wintour a formar parte del comité organizador de la gala, pero declinó la invitación.

Anna Wintour en la Gala del Met en mayo. Antes de que el Met confirmara la exposición de Galliano, el diseñador se reunió con líderes judíos en encuentros organizados en parte por Wintour y Andrew Bolton, curador del Costume Institute (Nina Westervelt para The New York Times)

La Met Gala, que se celebra el primer lunes de mayo, recauda decenas de millones de dólares para el Instituto del Traje cada año. Desde 1999, está dirigida por Wintour, directora editorial global de Vogue. Los invitados son los primeros en ver la exposición del Instituto del Traje. Mientras la multitud espera fuera del museo entre los paparazzi, las celebridades desfilan por la exposición entre el cóctel en el Gran Salón y la cena en el Templo de Dendur.

La conexión entre la gala anual y la exposición se estrechó aún más este año, cuando las galerías del Instituto del Traje se trasladaron cerca del Gran Salón y se rebautizaron como Galerías Condé M. Nast. Como resultado, la muestra del Instituto del Traje es una de las primeras exposiciones que verá cualquier visitante del museo.

Micah Lasher, asambleísta de Nueva York que representa al Upper West Side y que recientemente ganó las primarias demócratas del 12º Distrito Congresional, que incluye el emplazamiento del museo, se sumó al coro de críticas en una entrevista el domingo.

«Esto no es una cuestión de libertad de expresión», dijo. «Es una cuestión de criterio, y me desconcierta que alguien haya visto esto como algo distinto a una idea terrible que equivaldría a la normalización del antisemitismo».

Sam Raskin, portavoz del alcalde Zohran Mamdani, un socialista democrático que hasta ahora había guardado silencio sobre el plan del Met, emitió un comunicado el domingo: “El uso reiterado de lenguaje antisemita por parte de John Galliano es vil. La administración Mamdani reconoce que la decisión del Met de homenajearlo ha causado dolor e indignación entre muchos neoyorquinos judíos. El Met es una institución independiente y sus decisiones —y cómo responde a los numerosos neoyorquinos judíos consternados por esta elección— son, en última instancia, suyas. Pero la independencia no significa estar exento de críticas”.

Según un comunicado del museo, “la información sobre una nueva exposición del Costume Institute en primavera y la Met Gala de 2027 se anunciará más adelante”.

Fuente: The New York Times