La IA agéntica gana terreno en las funciones de Source-to-Pay: la apuesta de Zycus y EY

Las empresas deben definir qué procesos de compras pueden automatizarse, cuáles requieren revisión humana y qué mecanismos de gobierno necesita la IA agéntica. (Zycus)

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La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser una herramienta experimental para incorporarse a procesos concretos de las empresas. En las áreas de compras y abastecimiento, la llegada de la IA agéntica abre la posibilidad de automatizar tareas operativas y dedicar más tiempo a decisiones estratégicas.

En Bogotá, más de 30 líderes sénior de compras y cadena de suministro de América Latina se reunieron recientemente para analizar cómo esta tecnología está modificando una función que durante años ha estado marcada por la búsqueda de proveedores, el análisis de información, las negociaciones y la gestión de solicitudes.

El encuentro, organizado por EY y Zycus, puso sobre la mesa una pregunta que empieza a cobrar relevancia para las organizaciones: ¿cómo utilizar la IA para que los equipos dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más a decisiones que generen valor para el negocio?

La IA agéntica permite ejecutar procesos de compras de varios pasos, analizar información y apoyar decisiones con un grado de autonomía y supervisión humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Zycus, el encuentro hace parte de su estrategia para ampliar la adopción de IA aplicada a las compras en América Latina, donde cuenta con más de 350 implementaciones en 20 países. En alianza con EY, la compañía busca acompañar a las organizaciones en la incorporación de estas tecnologías, con un enfoque que vaya más allá de automatizar tareas y avance hacia un modelo de compras autónomas que genere valor en los procesos de compras.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones de IA para procesos de abastecimiento y negociación con proveedores, con el objetivo de mostrar cómo estas herramientas pueden pasar de la teoría a situaciones concretas dentro de una compañía.

La IA agéntica busca ir más allá de la automatización

A diferencia de las herramientas tradicionales de automatización, la IA agéntica está diseñada para ejecutar tareas de varios pasos, analizar información, plantear alternativas y actuar con cierto grado de autonomía para alcanzar un objetivo. Es la base de lo que Zycus denomina compras autónomas: procesos que se ejecutan de principio a fin, con supervisión humana donde el negocio la define.

Zycus continuará la discusión sobre IA agéntica, compras autónomas y la evolución de Source-to-Pay hacia Intake-to-Outcomes en Horizon US 2026. (Zycus)

En compras, esto puede traducirse en sistemas capaces de analizar datos de proveedores, preparar procesos de abastecimiento, comparar ofertas o apoyar estrategias de negociación.

McKinsey & Company ha documentado algunos de estos resultados. En uno de los casos analizados por la consultora, una compañía tecnológica utilizó agentes de IA para rediseñar su estrategia de abastecimiento de servicios externos y encontró oportunidades de ahorro de entre 12% y 20% en operaciones de centros de contacto, y de entre 20% y 29% en gastos de externalización de procesos de negocio y servicios financieros.

Estos resultados ayudan a explicar por qué la conversación sobre IA en compras está pasando de sus posibilidades teóricas a los procesos en los que puede generar resultados concretos.

Menos tareas repetitivas, más decisiones estratégicas

Las áreas de compras gestionan múltiples tareas operativas. Con agentes de IA, parte de este trabajo puede automatizarse para que los profesionales se concentren en decisiones estratégicas y en la relación con proveedores.

En abastecimiento y negociación con proveedores, la inteligencia artificial puede analizar datos, preparar procesos, comparar ofertas y respaldar estrategias de negociación. (Zycus)

McKinsey estima que la incorporación de agentes de IA podría llevar a que las funciones de compras sean entre 25% y 40% más eficientes, al tiempo que permitiría trasladar parte del trabajo de los equipos desde tareas rutinarias hacia la toma de decisiones estratégicas.

Ese cambio también fue uno de los puntos destacados durante el encuentro en Bogotá. Natalia Salcedo, directora de Compras en Sanimax Colombia, explicó que estas herramientas pueden modificar el papel de los profesionales del área.

“Lo que me llevo de este evento es que el equipo de compras puede volverse mucho más estratégico al dejar el trabajo táctico en manos de herramientas como esta. Eso libera a nuestros negociadores para usar su conocimiento y sus habilidades donde generan un impacto real para la compañía”.

Para Alexa Bradley, VP de Ventas en Zycus, uno de los objetivos del encuentro era mostrar las posibilidades de la tecnología a partir de casos prácticos.

La IA agéntica gana terreno en Source-to-Pay y transforma las áreas de compras y abastecimiento en Colombia y América Latina. (Zycus)

“Los líderes presentes en la sala hicieron preguntas agudas y prácticas, y nuestro objetivo era simple: hablar menos de la IA y lograr que vieran por sí mismos lo que puede hacer. Trabajar con EY nos permite combinar esa tecnología con la experiencia regional en la que confían los líderes de aquí”, afirmó.

El reto será incorporar IA sin perder el control

El avance de los agentes de IA también abre una discusión sobre los límites de su autonomía.

Que un sistema pueda ejecutar tareas no significa que todas las decisiones deban quedar en manos de una herramienta. En áreas como compras, las empresas necesitan definir qué procesos pueden automatizarse, cuáles requieren revisión humana y qué mecanismos de gobierno deben acompañar el uso de estas tecnologías.

Para Carolina Herrera, Business Consulting Partner de EY para América Latina, este proceso representa un cambio en la manera de entender la función de compras.

La IA agéntica permite ejecutar procesos de compras de varios pasos, analizar información y apoyar decisiones con un grado de autonomía y supervisión humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estamos viendo un cambio claro en la forma en que las organizaciones abordan las compras: pasando de modelos operativos a enfoques más estratégicos y habilitados por la tecnología. La IA no solo impulsa la eficiencia, sino que también redefine el rol de los equipos de compras, permitiendo una mejor toma de decisiones y una mayor creación de valor para el negocio”, señaló.

Así, la discusión sobre IA en las áreas de compras empieza a superar la idea de simplemente automatizar tareas. El cambio está en utilizar estas herramientas para que una función tradicionalmente asociada con la operación tenga mayor participación en decisiones que impactan los resultados de la empresa.

El encuentro realizado en Bogotá hace parte de una conversación más amplia sobre ese cambio en América Latina. La siguiente cita será Horizon US 2026, conferencia de Zycus que se realizará del 21 al 23 de septiembre en Colorado y reunirá a líderes de compras de Estados Unidos, Canadá y América Latina.

McKinsey estimó que los agentes de IA podrían volver entre 25% y 40% más eficientes las funciones de compras y trasladar trabajo desde tareas rutinarias hacia decisiones estratégicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento continuará con la discusión sobre IA agéntica aplicada al abastecimiento, incluyendo sesiones prácticas de Merlin Autonomous Sourcing, en las que los asistentes trabajarán con escenarios reales de compras y negociación.

La agenda dará continuidad a uno de los temas abordados en Bogotá: la evolución de los modelos tradicionales de Source-to-Pay (S2P) hacia un enfoque de Intake-to-Outcomes (I2O), que busca poner el foco en los resultados que puede generar la función de compras y que marca la ruta hacia unas compras autónomas.

Para conocer cómo EY y Zycus están impulsando las compras autónomas en las áreas de compras y abastecimiento de la región, puede visitar zycus.com.