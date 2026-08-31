Detuvieron a un presunto miembro de la MS13 con antecedentes desde 2009 en San Salvador

La Policía Nacional Civil informó la detención de un presunto miembro de la MS13 en el centro de San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó este lunes sobre la detención de un presunto miembro de la estructura criminal MS13 con antecedentes penales desde hace más de una década. El operativo se realizó en el centro de San Salvador, en un contexto de vigilancia reforzada por parte de las autoridades.

Según datos brindados por la PNC, el detenido fue identificado como Erick Candelario Cabezas Mazariego, de 39 años, conocido dentro de la pandilla como Saiper de Ganster, Burro, Perica o Flaco. Las autoridades destacaron que Cabezas Mazariego pertenece a la clica Ganster Locos Salvatruchos, una de las células activas de la Mara Salvatrucha en la capital salvadoreña.

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La intervención ocurrió en la 9ª Avenida Sur, entre calle Gerardo Barrios y 6ª Calle Poniente, zona previamente reconocida por la presencia de estructuras criminales. Cabezas Mazariego fue remitido a disposición judicial por el delito de pertenencia a organización terrorista, conforme a la legislación vigente en El Salvador. Las autoridades no han detallado el momento preciso de la identificación ni las circunstancias específicas que llevaron a su captura en la zona céntrica de la ciudad.

Erick Candelario Cabezas Mazariego, de 39 años, fue identificado por la PNC como integrante de la clica Ganster Locos Salvatruchos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes y cargos imputados

De acuerdo con el historial presentado por la PNC, Cabezas Mazariego acumula registros delictivos desde 2009. Entre los delitos que se le atribuyen figuran agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de drogas y resistencia. La policía resaltó que la trayectoria criminal del detenido evidencia una “permanente reincidencia” en actividades ilícitas asociadas a estructuras pandilleriles.

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El sujeto será procesado bajo los cargos de pertenencia a una organización terrorista, figura legal que en El Salvador contempla penas elevadas, especialmente en el contexto de la Guerra Contra Pandillas. Según el marco jurídico salvadoreño, la pertenencia a una pandilla como la MS13 puede ser sancionada con condenas que oscilan entre los 20 y los 40 años de prisión, dependiendo del grado de responsabilidad y de los antecedentes penales previos.

La detención de Cabezas Mazariego se suma a una serie de capturas recientes que buscan desarticular las estructuras de mando y operación de las pandillas en territorio nacional.

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La PNC atribuye a Cabezas Mazariego antecedentes penales desde 2009 por agrupaciones ilícitas, drogas y resistencia. (Foto cortesía Policía Nacional Civil de El Salvador)

Régimen de excepción y reducción de violencia en El Salvador

Desde marzo de 2022, El Salvador mantiene vigente un régimen de excepción, autorizado por la Asamblea Legislativa como respuesta a los elevados índices de violencia registrados en el país. A partir de su implementación, las fuerzas de seguridad han ejecutado operativos masivos contra estructuras criminales con el objetivo de recuperar territorios históricamente controlados por pandillas.

Las autoridades gubernamentales sostienen que la aplicación del régimen de excepción ha generado una reducción sostenida en los homicidios y delitos asociados a la criminalidad organizada. Informes oficiales señalan que el número de homicidios diarios disminuyó considerablemente desde el inicio de la medida, y se reporta un incremento notable en el número de detenciones de presuntos pandilleros y colaboradores.

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El régimen de excepción permite a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada realizar capturas sin orden judicial, intervenir comunicaciones y restringir ciertas garantías constitucionales. Este marco legal ha sido prorrogado en varias ocasiones.

Mientras tanto, en las calles de San Salvador y otras ciudades del país, los operativos continúan desarrollándose como parte de la estrategia gubernamental para debilitar a las organizaciones criminales y garantizar mayor seguridad a la población.