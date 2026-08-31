En Panamá los hoteleros piden ajustar descuentos para proteger empleos y la inversión turística

Dos adultos mayores conversan en el vestíbulo de un hotel junto a sus equipajes, cerca de un cartel con ofertas para la tercera edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El reciente debate sobre el aumento de los descuentos obligatorios en el sector hotelero panameño ha puesto en alerta a la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL), que advierte sobre los posibles efectos adversos en la liquidez y la estabilidad de la pequeña y mediana hotelería.

La propuesta, incluida en el Proyecto de Ley N.°226, contempla que los hoteles ofrezcan un descuento del 50% de lunes a jueves y del 40 % los fines de semana a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

La APATEL indica que reconoce el valor social del proyecto y respalda la intención de ampliar beneficios a estos grupos, pero plantea que la medida puede afectar directamente la capacidad del sector para sostener empleos e inversiones, especialmente en los establecimientos independientes o localizados fuera de la capital.

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Según el gremio hotelero, la principal preocupación radica en que la reducción de ingresos provocada por los nuevos descuentos se produciría de manera inmediata, mientras que el beneficio fiscal aprobado como compensación - el reconocimiento del 100 % de los descuentos como crédito fiscal transferible y aplicable al Impuesto Sobre la Renta-solo se haría efectivo a mediano o largo plazo.

“Esta diferencia entre el impacto inmediato y la compensación diferida podría complicar el cumplimiento de obligaciones operativas como salarios, energía eléctrica, proveedores y mantenimiento”, afirman.

Hotel ubicado en la provincia atlántica de Bocas del Toro, cuyas playas atraen anualmente a cientos de turistas. (Apatel)

En respuesta a la pregunta sobre el impacto del proyecto en la hotelería nacional, la APATEL sostiene que el aumento de los descuentos obligatorios tendría una incidencia directa en la liquidez de los hoteles, comprometiendo la capacidad de los pequeños y medianos establecimientos para sostener su plantilla y mantener inversiones, especialmente en el interior del país, donde la mayor actividad comercial se concentra los fines de semana.

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El gremio resaltó que el sector hotelero y gastronómico sostiene unos 120.000 empleos formales, con especial peso en la incorporación de jóvenes y la dinamización económica en distintas regiones.

Destacó que, solo en el primer semestre de 2026, Panamá recibió 74 eventos internacionales que generaron una ocupación de 47.854 habitaciones y un impacto económico de $91,5 millones.

Las proyecciones para el cierre del año son aún más elevadas, con cerca de 110 eventos previstos y un impacto cercano a $159,7 millones.

La asociación considera que estos resultados demuestran que la hotelería no solo ofrece alojamiento, sino que actúa como motor para sectores como el transporte, la conectividad aérea, la gastronomía y la logística.

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Dos recepcionistas atienden a un grupo de adultos mayores con maletas en el mostrador de un hotel en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio insiste en que, aunque la compensación fiscal representa un avance, la realidad operativa de los hoteles exige medidas que equilibren el beneficio social con la sostenibilidad financiera.

“Si bien el crédito fiscal y su eventual cesión permiten una compensación, el costo del servicio y la reducción de ingresos se materializan en tiempo real”, sostuvo, alertando que muchos establecimientos podrían enfrentar presiones de caja difíciles de sobrellevar.

Durante los fines de semana, los hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país, dependen de la mayor afluencia de huéspedes para cubrir gastos esenciales. Una reducción significativa en la facturación, advirtió, no siempre puede ser compensada a corto plazo con el crédito fiscal propuesto.

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La asociación también subrayó el aporte del sector formal al Estado a través del pago de impuestos y tasas municipales, además de las cuotas a la seguridad social.

Reafirmó la disposición del sector privado a seguir invirtiendo en Panamá, con más de 20 hoteles ejecutando o planificando mejoras y ampliaciones por más de $100 millones en los próximos tres años.

Un botones acomoda un equipaje en el vestíbulo de un hotel mientras personal de cocina, recepción y mantenimiento camina por el lugar, como testimonio de los empleos que ofrece la hotelería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instó a las autoridades correspondientes a ponderar y reconsiderar el incremento del descuento al 40% durante los fines de semana.

El gremio aclaró que su posición no busca restar beneficios a los adultos mayores, sino propiciar una fórmula que haga compatibles la protección social, la sostenibilidad de las empresas, la preservación del empleo y la continuidad de las inversiones turísticas.

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La APATEL concluyó que “proteger el flujo de caja operativo significa también proteger los miles de puestos de trabajo y la capacidad de inversión de una industria estratégica para Panamá”.

Reiteraron su disposición a participar en un diálogo constructivo con el Gobierno y las autoridades para encontrar una solución que asegure la viabilidad y el desarrollo del sector hotelero nacional.