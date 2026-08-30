El presidente hondureño es recibido en el Palacio Nacional dominicano en una visita que busca estrechar lazos de cooperación

La visita de Nasry Asfura Zablah al Palacio Nacional de Santo Domingo busca redefinir la relación entre Honduras y la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

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La visita del presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, al Palacio Nacional de Santo Domingo representa un intento concreto de ambos países por redefinir su relación y abrir nuevas rutas de cooperación. En un contexto donde la región enfrenta desafíos económicos y sociales, el encuentro entre Asfura y el presidente dominicano Luis Abinader se enfoca en encontrar mecanismos que permitan fortalecer los lazos comerciales, ampliar el intercambio de inversiones.

El recibimiento oficial incluyó actos protocolarios, pero, más allá de las ceremonias, las delegaciones llegaron con agendas claras. La comitiva hondureña arribó encabezada por funcionarios con competencia directa en sectores productivos, inversiones y relaciones exteriores, señal de que el principal objetivo es avanzar en acuerdos que impulsen proyectos económicos conjuntos y faciliten el flujo de capital e innovación entre ambos países.

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El gobierno dominicano, representado por ministros de Comercio, Defensa, Relaciones Exteriores y altos funcionarios deportivos, busca aprovechar la coyuntura para posicionar a la República Dominicana como un socio preferente en el Caribe y Centroamérica. La presencia de figuras vinculadas a la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 sugiere que uno de los temas centrales es el desarrollo de eventos deportivos regionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de infraestructura, organización y promoción internacional.

La comitiva hondureña llegó a Santo Domingo con funcionarios de sectores productivos, inversiones y relaciones exteriores para impulsar proyectos económicos conjuntos. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Durante la reunión de trabajo, los presidentes Abinader y Asfura abordaran la necesidad de establecer una coordinación más efectiva en asuntos económicos. Las conversaciones incluyeron la revisión de incentivos para atraer nuevas inversiones y la posibilidad de pactar alianzas en sectores como turismo, comercio y pequeñas y medianas empresas. Ambos gobiernos manifestaron su interés en diseñar mecanismos para facilitar el intercambio de conocimientos técnicos y el acceso a mercados regionales.

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La delegación hondureña, con la participación de la secretaria de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, y del secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Inversiones, Epaminondas Marinakys, llegó a Santo Domingo con el mandato de buscar acuerdos que permitan dinamizar la economía hondureña y aprovechar las oportunidades de cooperación con la República Dominicana.

Por su parte, la representación dominicana, liderada por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó Haza, y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, presentó propuestas centradas en la apertura de nuevos mercados y el fortalecimiento de cadenas de valor regionales. El encuentro también sirvió para analizar la colaboración en materia de seguridad y defensa, áreas en las que ambos países comparten preocupaciones relacionadas con el crimen transnacional y la protección fronteriza.

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La reunión entre la República Dominicana y Honduras incluyó propuestas sobre nuevos mercados, cadenas de valor regionales, seguridad y defensa ante el crimen transnacional. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El acercamiento entre la República Dominicana y Honduras se produce en un momento en que la región explora nuevas fórmulas de integración. La visita oficial de Nasry Asfura Zablah busca sentar las bases para una relación bilateral más dinámica, enfocada en resultados tangibles que respondan a las necesidades actuales de ambos países. El impulso a la inversión, el comercio y la cooperación en deportes y seguridad emerge como la prioridad del diálogo entre las delegaciones, que aspiran a transformar la sintonía diplomática en acciones concretas y sostenibles.