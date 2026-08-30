Tras apenas siete fechas, Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba: el mensaje de despedida y el acuerdo en la rescisión

Sampaoli, ante Platense: fue su único triunfo en el torneo (FOTOBAIRES)

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Talleres confirmó este domingo la salida de Jorge Sampaoli como director técnico del primer equipo, tras el empate 0-0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio Mario Alberto Kempes, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. La Comisión Directiva del club difundió un comunicado oficial en el que agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico, aunque reconoció que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas institucionales.

El ciclo de Sampaoli en Talleres duró apenas siete fechas del certamen. En ese tramo, el equipo cosechó una victoria, dos empates y cuatro derrotas, con apenas 5 puntos de 21 posibles, lo que dejó al conjunto cordobés en el último lugar de la Zona A. Los números reflejan un muy pobre arranque en su primer incursión en la élite del fútbol argentino.

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“La Comisión Directiva de Talleres informa que Jorge Sampaoli ha dejado de ser el director técnico del primer equipo. Queremos agradecer a Jorge y a su cuerpo técnico —Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves— por el trabajo y la dedicación durante esta etapa. Valoramos el vínculo que supieron construir con los futbolistas y con todo el staff institucional, así como el impulso que le dieron a jugadores provenientes de nuestro fútbol formativo. Jorge y su cuerpo técnico cobrarán hasta el último día trabajado, tal como fue el compromiso asumido desde su llegada. Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, rezó el comunicado publicado en el sitio oficial del Matador.

Las palabras del club pusieron fin a una semana de tensión creciente. Apenas 24 horas antes del anuncio, el propio Sampaoli había reconocido públicamente las dificultades del momento. “Se está complicando más de lo que esperaba”, admitió en conferencia de prensa tras el empate, en una de sus declaraciones más contundentes desde que asumió el cargo en junio de 2026.

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El comunicado oficial de la T

El entrenador también señaló que el equipo no lograba plasmar su idea de juego de manera consistente. “Mejoramos en la salida y mejoramos como equipo. Nos faltó decisión para ganar el partido”, analizó. A eso sumó una autocrítica sobre las dificultades del equipo como local: “Nos cuesta mucho jugar acá de local ante nuestra gente y eso tiene que cambiar”. Y cerró con una admisión que resonó entre los hinchas presentes en el Kempes: “Sinceramente hoy no estamos dándole a la gente lo que quiere ver”. De hecho, tanto el equipo como el cuerpo técnico se marcharon entre silbidos.

Horas después del anuncio oficial, Sampaoli recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje de despedida. “A veces, las cosas no salen”, escribió el técnico, que reconoció la imposibilidad de revertir la situación: “No pudimos. No pude. Y, en el medio, hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste. Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”. El entrenador también hizo referencia al vínculo construido con el plantel y el cuerpo técnico de Talleres: “Desde los juveniles hasta los mayores. En cada entrenamiento, les juro, lo han —y lo hemos— dado todo”. Cerró su publicación con un deseo para el club: “Ojalá, cuanto antes, Talleres pueda estar bien arriba”.

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El mensaje de despedida que Sampaoli compartió en Instagram

Sampaoli asumió en Talleres a mediados de 2026, tras su breve paso por Atlético Mineiro de Brasil, donde fue desvinculado luego de sumar apenas dos puntos en tres fechas del campeonato brasileño. Su arribo al club cordobés generó expectativas, pero el rendimiento nunca acompañó. El primer triunfo llegó recién en la tercera fecha, ante Platense (4-0), pero no fue suficiente para sostener la confianza de la dirigencia a lo largo de las semanas siguientes.

La derrota por 3-1 ante Gimnasia de Mendoza en la quinta fecha ya había encendido las alarmas. En aquella ocasión, el técnico canceló la conferencia de prensa y subió al micro del plantel sin hacer declaraciones, lo que encendió el debate sobre su continuidad. Días después, pese a un amague de renuncia, la reunión con el presidente Andrés Fassi derivó en su ratificación al frente del equipo. El ciclo se extendió dos fechas más, con un empate ante Rosario Central y el posterior 0-0 frente a Central Córdoba que terminó de definir la decisión.

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Desde el club indicaron que en los próximos días brindarán información sobre quién ocupará la conducción técnica del plantel, que deberá afrontar compromisos ante San Lorenzo, Instituto y Belgrano en las jornadas venideras del Clausura.