Cultura

La historia desconocida de las hermanas pintoras de Sofonisba Anguissola: por qué una triunfó y el resto pasó al olvido

La exposición del Museo Nacional de Oslo reordena una saga del Renacimiento italiano. Entre ajedrez, convento y retratos, emerge la pregunta central: cómo una carrera despegó y otras quedaron en sombra

El juego de ajedrez de Sofonisba Anguissola en el Museo de arte de Poznan Polonia Fui, vi y escribí
Guardar

La exposición Woman Painter reunirá en el Museo Nacional de Oslo la historia de Sofonisba Anguissola y de cuatro de sus hermanas pintoras, una revisión que devuelve visibilidad a una familia de artistas de la Italia del siglo XVI y muestra por qué solo una de ellas alcanzó fama internacional mientras las demás quedaron casi borradas de la historia del arte.

La muestra, que después viajará a la Galleria Borghese de Roma en una versión adaptada, presenta en total a 19 mujeres artistas. En ese marco, las Anguissola ocupan un lugar central: de seis hermanas, cinco se dedicaron al arte y solo una, Minerva, eligió los estudios clásicos en lugar de la pintura.

PUBLICIDAD

Sofonisba fue la mayor de las hermanas y la figura que aseguró el lugar de la familia en la historia del Renacimiento. La pintora italiana vivió casi 100 años, recibió en su juventud la admiración y tutela de Miguel Ángel, fue retratada por Anthony van Dyck cuando rondaba los 90 y alcanzó prestigio en la corte española por retratos que reemplazaron la rigidez formal por una expresión más íntima.

Su consagración quedó fijada cuando Giorgio Vasari describió su talento como “un milagro” en Vidas de los artistas, uno de los textos fundacionales de la historia del arte. Esa notoriedad eclipsó durante siglos la trayectoria de sus hermanas.

PUBLICIDAD

Sofonisba Anguissola, Retrato de grupo con el padre de la artista, Amilcare Anguissola, y sus hermanos Minerva y Asdrubale (hacia 1559). Nivaagaards Malerisamling.

Las hermanas Anguissola nacieron en Cremona entre alrededor de 1532 y 1555, y cada una siguió un camino distinto. Elena, la segunda, se hizo monja; Lucia murió joven; Europa y Anna Maria se casaron; Minerva abandonó el arte para dedicarse a los estudios clásicos.

La historia familiar fue excepcional en la Italia del siglo XVI porque, a diferencia de otras artistas presentes en la muestra de Oslo, como Artemisia Gentileschi o Lavinia Fontana, las Anguissola no se formaron en el taller de un padre pintor ni ingresaron a gremios. Por su origen noble, esa vía resultaba inviable.

El impulso decisivo llegó de su padre, Amilcare Anguissola, que carecía de recursos para reunir seis dotes que garantizaran matrimonios ventajosos para todas sus hijas. Ante esa limitación, apostó por su educación como forma de ofrecerles un futuro.

Una pintura de 1555 de Sofonisba muestra a Lucia y Minerva jugando al ajedrez mientras Europa observa. La escena no solo retrata la intimidad familiar: el juego era valorado por premiar el ingenio antes que el azar, una idea que también dialoga con la formación que recibieron las hermanas.

Sofonisba Anguissola, Autorretrato en el Spinet (ca. 1555-1560). Imagen cortesía de MiC – Museo e Real Bosco di Capodimonte, Nápoles.

Como necesitaban ganarse la vida, Sofonisba y Elena, que habían mostrado talento temprano bajo la tutela del pintor local Bernardino Campi, terminaron como aprendices a tiempo completo en su taller. Más tarde, Sofonisba formó a Lucia, Europa y Anna Maria.

Elena y su hermana mayor se mudaron a la casa de Campi cuando la primera apenas entraba en la adolescencia. Allí probablemente realizaban tareas domésticas para mantenerse, mientras aprendían primero a copiar obras maestras y después a dibujar del natural; cuando Campi dejó Cremona hacia 1550, ambas pasaron a estudiar con Bernardino Gatti.

Elena terminó ingresando al convento dominico de San Vincenzo, en Mantua. Su autorretrato la muestra como santa Catalina de Siena con un lirio como símbolo de pureza, y otra imagen de Elena como santa Minerva fue atribuida a Sofonisba.

La curadora de la exposición, Cynthia Osiecki, dijo que Elena mantuvo contacto con la familia gobernante de Mantua, los Gonzaga, que podrían haberle encargado obras. “Como monja, compras otro tipo de libertad. Puedes pintar para el monasterio y también aceptar encargos”, explicó.

Lucia Anguissola, Retrato de una mujer (Bianca Ponzoni Anguissola) (1556). Foto Mauro Coen, Galería Borghese.

Elena y su hermana mayor se mudaron a la casa de Campi cuando la primera apenas entraba en la adolescencia. Allí probablemente realizaban tareas domésticas para mantenerse, mientras aprendían primero a copiar obras maestras y después a dibujar del natural; cuando Campi dejó Cremona hacia 1550, ambas pasaron a estudiar con Bernardino Gatti.

Elena terminó ingresando al convento dominico de San Vincenzo, en Mantua. Su autorretrato la muestra como santa Catalina de Siena con un lirio como símbolo de pureza, y otra imagen de Elena como santa Minerva fue atribuida a Sofonisba.

La curadora de la exposición, Cynthia Osiecki, dijo que Elena mantuvo contacto con la familia gobernante de Mantua, los Gonzaga, que podrían haberle encargado obras. “Como monja, compras otro tipo de libertad. Puedes pintar para el monasterio y también aceptar encargos”, explicó.

Lucia murió por causas desconocidas cuando aún no había cumplido los 30, justo cuando empezaba a ganar reconocimiento por retratos íntimos que, según el historiador de arte del siglo XVII Filippo Baldinucci, podían incluso rivalizar con los de su hermana mayor. Vasari admiró después de su muerte una de sus obras más conocidas, Retrato de Pietro Manna, de alrededor de 1557.

Elena Anguissola, Retrato de Elena Anguissola como la beata Osanna Andreasi (1555-1558). Foto Mauro Coen, Galería Borghese.

Se cree que ese retrato representa a un miembro de la familia porque la serpiente enroscada en el bastón del personaje aludiría al apellido de la artista: “Anguis Sola” en latín, o “serpiente solitaria”. Otro retrato ligeramente anterior, incluido en la exposición de Oslo, se considera una imagen de su madre, Bianca Ponzoni.

Europa también se formó con Sofonisba y en la segunda mitad de la década de 1560 se casó con el noble Carlo Schinchinelli. Una de las pocas obras conservadas que se le atribuyen representa, según se cree, a su suegra vestida de negro.

Ese cuadro había sido considerado un autorretrato de Sofonisba, pero la mujer retratada es mucho mayor de lo que habría sido la artista en la década de 1570. La identificación correcta solo se logró en 2022 gracias a una inscripción en la parte posterior del lienzo.

Osiecki planteó que las exigencias de apariencia de las familias nobles italianas del siglo XVI hacen plausible que Europa siguiera pintando después de casarse. “Sería un ingreso extra agradable y compatible con las reglas sociales de la época”, señaló.

A Anna Maria se le atribuyen muy pocas obras. La curadora sugirió que quizá no tuvo el mismo talento que sus hermanas, y una pintura religiosa conservada en el Museo Civico Ala Ponzone fue identificada como suya.

Europa Anguissola, Retrato de la suegra de la artista (1571–1578). Foto Nivaagaards Malerisamling.
Europa Anguissola, "Retrato de la suegra de la artista" (1571–1578). Foto Nivaagaards Malerisamling.

Mientras sus hermanas no obtuvieron reconocimiento en vida ni después de su muerte, Sofonisba aprovechó su posición en la corte para convertirse en la primera artista mujer del Renacimiento en alcanzar proyección internacional. Gracias a la promoción de Amilcare consiguió un puesto en la corte española acorde con su rango social.

Allí trabajó como dama de compañía y maestra de arte de la reina Isabel de Valois, y por esas tareas recibió del rey Felipe II una renta generosa de por vida. Cuando se casó en 1573 con un noble siciliano, el monarca además aportó una gran dote.

Tras la muerte de su primer marido en 1579, en circunstancias descritas como sospechosas, Sofonisba se casó por amor con un capitán de mar más joven, pese a la desaprobación del rey y de su hermano. Ya con independencia económica, parece haber trabajado menos en sus últimos años.

Su recuerdo se sostuvo también por la cantidad de autorretratos que produjo durante décadas. “Se promocionó muy bien. Su imagen es muy conocida”, dijo Osiecki. “Eso sugiere que la construcción de la imagen era importante para el negocio.”

Temas Relacionados

OsloNoruegaArtistas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lanzan un premio de pintura y muralismo con más de $ 22 millones en premios

La convocatoria federal para mayores de 18 años se realiza en las categorías de pintura y muralismo con temática libre y permite inscripciones individuales o colectivas en todo el país

Lanzan un premio de pintura y muralismo con más de $ 22 millones en premios

Demián Rugna, director del cine argentino de terror: “Hacer historias locas en español no me ha hecho el camino más fácil”

El realizador de ‘Cuando acecha la maldad’ defendió la fuerza técnica y creativa de la región, pero también reconoció su preocupación por que este gran momento del género no logre durar demasiado

Demián Rugna, director del cine argentino de terror: “Hacer historias locas en español no me ha hecho el camino más fácil”

Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena participarán en un domingo solidario por el Hospital Garrahan

La jornada será este 30 de agosto en Espacio Pinta, en Palermo, con acceso gratuito y entrada mediante donaciones para pacientes, entre las 16 y las 21, con música, arte y actividades familiares

Los Auténticos Decadentes y Mike Amigorena participarán en un domingo solidario por el Hospital Garrahan

Tras 5 siglos, restauran el primer gran retablo de Fra Angelico con una técnica innovadora

La pieza, realizada alrededor de 1420, sufrió diferentes restauraciones fallidas y desmembramientos

Tras 5 siglos, restauran el primer gran retablo de Fra Angelico con una técnica innovadora

Lorena Vega, actriz y directora teatral: “Siempre me interesaron el prestigio y la excelencia, no el éxito ni la fama”

Seis días a la semana en escena, una película, ‘Lu y Pau’, recién estrenada y una miniserie, ‘Cautiva’, por llegar. La mujer que brilla en ‘Envidiosa’ y ‘En el barro’ habla de este tiempo de reconocimiento e hiperactividad

Lorena Vega, actriz y directora teatral: “Siempre me interesaron el prestigio y la excelencia, no el éxito ni la fama”

DEPORTES

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate iguala con Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

En el debut de Leo Ponzio como entrenador, River Plate iguala con Banfield por la fecha 7 del Torneo Clausura

Tras apenas siete fechas, Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba: el acuerdo en la rescisión del contrato

Golpe en el mercado: River Plate está a un paso de vender a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra impactante

La decisión que tomó Julián Álvarez con el Atlético de Madrid en medio de los rumores de su salida al Barcelona

La brutal pelea por el título de los pesados entre una promesa y un boxeador de 34 años que tuvo un dramático final

TELESHOW

Un look de alto impacto y un guiño a la primavera: Juana Viale deslumbró en su programa con un vestido strapless

Un look de alto impacto y un guiño a la primavera: Juana Viale deslumbró en su programa con un vestido strapless

Maxi López le respondió a Wanda Nara y aclaró sus dichos sobre las fiestas sexuales: “Cada uno sabe lo que vivió”

Cande Molfese contó cómo vive los cambios físicos durante su embarazo: “Hoy no me encuentro”

Chechu Bonelli sorprendió al contar qué hizo con las carteras que le regaló Darío Cvitanich durante su relación

Nicki Nicole celebró sus 26 años con un día de campo: taller de cerámica, amigos famosos y su inseparable mascota

INFOBAE AMÉRICA

Diez claves del telescopio Nancy Grace Roman que lanzó la NASA: cómo transformará la astronomía moderna

Diez claves del telescopio Nancy Grace Roman que lanzó la NASA: cómo transformará la astronomía moderna

Vecinos protestaron en La Habana por apagones y falta de servicios básicos en medio de fuerte presencia policial

El gobierno de Ecuador fijó por primera vez cuotas anuales para la captura de tiburones

Plagas e inundaciones por El Niño: productores de banana en alerta en Costa Rica

La ONU reclama a Honduras una ley para buscar a los desaparecidos y esclarecer su destino