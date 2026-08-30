La historia desconocida de las hermanas pintoras de Sofonisba Anguissola: por qué una triunfó y el resto pasó al olvido

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La exposición Woman Painter reunirá en el Museo Nacional de Oslo la historia de Sofonisba Anguissola y de cuatro de sus hermanas pintoras, una revisión que devuelve visibilidad a una familia de artistas de la Italia del siglo XVI y muestra por qué solo una de ellas alcanzó fama internacional mientras las demás quedaron casi borradas de la historia del arte.

La muestra, que después viajará a la Galleria Borghese de Roma en una versión adaptada, presenta en total a 19 mujeres artistas. En ese marco, las Anguissola ocupan un lugar central: de seis hermanas, cinco se dedicaron al arte y solo una, Minerva, eligió los estudios clásicos en lugar de la pintura.

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Sofonisba fue la mayor de las hermanas y la figura que aseguró el lugar de la familia en la historia del Renacimiento. La pintora italiana vivió casi 100 años, recibió en su juventud la admiración y tutela de Miguel Ángel, fue retratada por Anthony van Dyck cuando rondaba los 90 y alcanzó prestigio en la corte española por retratos que reemplazaron la rigidez formal por una expresión más íntima.

Su consagración quedó fijada cuando Giorgio Vasari describió su talento como “un milagro” en Vidas de los artistas, uno de los textos fundacionales de la historia del arte. Esa notoriedad eclipsó durante siglos la trayectoria de sus hermanas.

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Las hermanas Anguissola nacieron en Cremona entre alrededor de 1532 y 1555, y cada una siguió un camino distinto. Elena, la segunda, se hizo monja; Lucia murió joven; Europa y Anna Maria se casaron; Minerva abandonó el arte para dedicarse a los estudios clásicos.

La historia familiar fue excepcional en la Italia del siglo XVI porque, a diferencia de otras artistas presentes en la muestra de Oslo, como Artemisia Gentileschi o Lavinia Fontana, las Anguissola no se formaron en el taller de un padre pintor ni ingresaron a gremios. Por su origen noble, esa vía resultaba inviable.

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El impulso decisivo llegó de su padre, Amilcare Anguissola, que carecía de recursos para reunir seis dotes que garantizaran matrimonios ventajosos para todas sus hijas. Ante esa limitación, apostó por su educación como forma de ofrecerles un futuro.

Una pintura de 1555 de Sofonisba muestra a Lucia y Minerva jugando al ajedrez mientras Europa observa. La escena no solo retrata la intimidad familiar: el juego era valorado por premiar el ingenio antes que el azar, una idea que también dialoga con la formación que recibieron las hermanas.

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Como necesitaban ganarse la vida, Sofonisba y Elena, que habían mostrado talento temprano bajo la tutela del pintor local Bernardino Campi, terminaron como aprendices a tiempo completo en su taller. Más tarde, Sofonisba formó a Lucia, Europa y Anna Maria.

Elena y su hermana mayor se mudaron a la casa de Campi cuando la primera apenas entraba en la adolescencia. Allí probablemente realizaban tareas domésticas para mantenerse, mientras aprendían primero a copiar obras maestras y después a dibujar del natural; cuando Campi dejó Cremona hacia 1550, ambas pasaron a estudiar con Bernardino Gatti.

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Elena terminó ingresando al convento dominico de San Vincenzo, en Mantua. Su autorretrato la muestra como santa Catalina de Siena con un lirio como símbolo de pureza, y otra imagen de Elena como santa Minerva fue atribuida a Sofonisba.

La curadora de la exposición, Cynthia Osiecki, dijo que Elena mantuvo contacto con la familia gobernante de Mantua, los Gonzaga, que podrían haberle encargado obras. “Como monja, compras otro tipo de libertad. Puedes pintar para el monasterio y también aceptar encargos”, explicó.

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Elena y su hermana mayor se mudaron a la casa de Campi cuando la primera apenas entraba en la adolescencia. Allí probablemente realizaban tareas domésticas para mantenerse, mientras aprendían primero a copiar obras maestras y después a dibujar del natural; cuando Campi dejó Cremona hacia 1550, ambas pasaron a estudiar con Bernardino Gatti.

Elena terminó ingresando al convento dominico de San Vincenzo, en Mantua. Su autorretrato la muestra como santa Catalina de Siena con un lirio como símbolo de pureza, y otra imagen de Elena como santa Minerva fue atribuida a Sofonisba.

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La curadora de la exposición, Cynthia Osiecki, dijo que Elena mantuvo contacto con la familia gobernante de Mantua, los Gonzaga, que podrían haberle encargado obras. “Como monja, compras otro tipo de libertad. Puedes pintar para el monasterio y también aceptar encargos”, explicó.

Lucia murió por causas desconocidas cuando aún no había cumplido los 30, justo cuando empezaba a ganar reconocimiento por retratos íntimos que, según el historiador de arte del siglo XVII Filippo Baldinucci, podían incluso rivalizar con los de su hermana mayor. Vasari admiró después de su muerte una de sus obras más conocidas, Retrato de Pietro Manna, de alrededor de 1557.

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Se cree que ese retrato representa a un miembro de la familia porque la serpiente enroscada en el bastón del personaje aludiría al apellido de la artista: “Anguis Sola” en latín, o “serpiente solitaria”. Otro retrato ligeramente anterior, incluido en la exposición de Oslo, se considera una imagen de su madre, Bianca Ponzoni.

Europa también se formó con Sofonisba y en la segunda mitad de la década de 1560 se casó con el noble Carlo Schinchinelli. Una de las pocas obras conservadas que se le atribuyen representa, según se cree, a su suegra vestida de negro.

Ese cuadro había sido considerado un autorretrato de Sofonisba, pero la mujer retratada es mucho mayor de lo que habría sido la artista en la década de 1570. La identificación correcta solo se logró en 2022 gracias a una inscripción en la parte posterior del lienzo.

Osiecki planteó que las exigencias de apariencia de las familias nobles italianas del siglo XVI hacen plausible que Europa siguiera pintando después de casarse. “Sería un ingreso extra agradable y compatible con las reglas sociales de la época”, señaló.

A Anna Maria se le atribuyen muy pocas obras. La curadora sugirió que quizá no tuvo el mismo talento que sus hermanas, y una pintura religiosa conservada en el Museo Civico Ala Ponzone fue identificada como suya.

Europa Anguissola, "Retrato de la suegra de la artista" (1571–1578). Foto Nivaagaards Malerisamling.

Mientras sus hermanas no obtuvieron reconocimiento en vida ni después de su muerte, Sofonisba aprovechó su posición en la corte para convertirse en la primera artista mujer del Renacimiento en alcanzar proyección internacional. Gracias a la promoción de Amilcare consiguió un puesto en la corte española acorde con su rango social.

Allí trabajó como dama de compañía y maestra de arte de la reina Isabel de Valois, y por esas tareas recibió del rey Felipe II una renta generosa de por vida. Cuando se casó en 1573 con un noble siciliano, el monarca además aportó una gran dote.

Tras la muerte de su primer marido en 1579, en circunstancias descritas como sospechosas, Sofonisba se casó por amor con un capitán de mar más joven, pese a la desaprobación del rey y de su hermano. Ya con independencia económica, parece haber trabajado menos en sus últimos años.

Su recuerdo se sostuvo también por la cantidad de autorretratos que produjo durante décadas. “Se promocionó muy bien. Su imagen es muy conocida”, dijo Osiecki. “Eso sugiere que la construcción de la imagen era importante para el negocio.”