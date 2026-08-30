Golpe en el mercado: River Plate está a un paso de vender a Joaquín Freitas al Flamengo por una cifra impactante

Joaquín Freitas, a un paso de dejar River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

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Una noticia de último momento sacudió la previa del partido entre River Plate y Banfield por el Torneo Clausura, con el estreno de Leonardo Ponzio como entrenador del Millonario en reemplazo de Eduardo Coudet. Joaquín Freitas, pieza importante para el equipo y una de sus mayores promesas, está a un paso de ser transferido al Flamengo de Brasil.

Según pudo saber Infobae, la primera oferta que recibió la dirigencia fue de 6 millones de dólares y resultó rechazada. Acto seguido, el Mengao duplicó la propuesta (USD 12 millones) para contratar al delantero, pero River volvió a desestimar la venta del futbolista. El conjunto brasileño, que es uno de los animadores del Brasileirao y que está entre los ocho clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores, volvió a elevar la propuesta a unos 17 millones de la moneda estadounidense. ¿Cuál fue la respuesta de la entidad de Núñez? Otro rotundo no.

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Pero el destino de la negociación cambió por expreso pedido del joven de 19 años, quien sostuvo que deseaba ser transferido por el desafío deportivo. Frente a este escenario, Freitas fue convocado por el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli. El titular del club junto al secretario técnico le ofrecieron mejorarle las condiciones de su contrato, pero el jugador se mantuvo en la idea de salir porque entendía que su salida al Flamengo representa un crecimiento en su carrera.

Por esta razón fue que el Millonario aceptó transferirlo para no ir contra la voluntad del jugador y negocia quedarse con un 20% de una futura venta. Es el detalle que resta resolverse para el cierre de la operación.

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Freitas jugó su último partido ante Santa Fe en la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Freitas se consolidó como una de las promesas más firmes del fútbol argentino tras su ascenso al plantel profesional. El futbolista de 19 años, nacido en San Fernando, inició en las divisiones inferiores del Club Atlético Acassuso, donde destacó en 2022 al registrar 26 goles en la Séptima División del torneo juvenil de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este desempeño motivó su convocatoria a la selección argentina Sub 20 del ascenso. El debut profesional ocurrió el 29 de mayo de 2023 con la camiseta de Acassuso en un encuentro frente a Deportivo Armenio.

En enero de 2024, River adquirió el 75 % de los derechos económicos del atacante. Tras un breve paso por la Cuarta División, el jugador logró integrarse a la Reserva, donde se destacó durante 2025 al formar una dupla ofensiva con Bautista Dadín. El juvenil finalizó la temporada 2025 con un registro de 9 goles y 3 asistencias en 31 partidos, mérito que facilitó su salto al primer equipo bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

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El estreno en la máxima categoría del fútbol argentino se concretó el 16 de noviembre de 2025 ante Vélez Sarsfield. Posteriormente, el club formalizó su vínculo profesional hasta el 31 de diciembre de 2028, estableciendo una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares, cifra que reflejó la proyección que la entidad le otorga al jugador.

Durante el 2026, Freitas mantuvo su lugar en la consideración del cuerpo técnico de River. El delantero participó en la Liga Profesional, Copa Argentina y competiciones internacionales, acumulando 29 encuentros disputados y aportando 1 gol y 2 asistencias. En la última etapa de Coudet, tuvo rodaje, pero muchas veces actuó en una posición que no es la suya: como volante, con más responsabilidades en el retroceso.

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Freitas fue uno de los futbolistas citados por Lionel Scaloni para la gira previa al Mundial 2026. El 18 de junio, se dio el lujo de debutar en la selección argentina durante el amistoso ante Honduras (fue triunfo de la Albiceleste por 2 a 0, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone).