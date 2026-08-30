Guatemala

Autoridades de Guatemala realizan millonario decomiso mercancía de contrabando

El operativo de la Policía Nacional Civil y la Superintendencia de Administración Tributaria interceptó 555 cajas con relojes, perfumes, medicamentos y aparatos eléctricos sin respaldo legal de ingreso al país en Chiquimula

La SAT exige declaración de mercancías, factura comercial, documento de transporte y, según el producto, permisos del MSPAS o del MAGA para importar mercadería.
El cargamento de contrabando fue valorado en Q9.373,499 y no tenía documentos que acreditaran su procedencia legal. (PNC de Guatemala)
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Un millonario decomiso de mercadería de contrabando se realizó en Guatemala. Según las autoridades, el producto entraría al país a través de un furgón que, al ser consultado el piloto, carecía de la documentación correspondiente.

El operativo fue realizado por la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la Aduana El Florido, ubicada en Chiquimula.

Las autoridades revelaron que interceptaron un cabezal que transportaba un furgón cargado con 555 cajas de diversos productos, entre los que figuran relojes, perfumes, medicamentos, joyas y aparatos eléctricos.

Este cargamento, fue valorado en Q9.373,499 (USD 1.217,338), y carecía de los documentos necesarios para acreditar suprocedencia legal o ingreso al territorio nacional.

Los elementos de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC confirmaron que la mercadería quedó bajo resguardo de las autoridades aduaneras para continuar con las investigaciones y los procesos legales correspondientes.

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La SAT exige declaración de mercancías, factura comercial, documento de transporte y, según el producto, permisos del MSPAS o del MAGA para importar mercadería.
La PNC y la SAT decomisaron mercadería de contrabando en la Aduana El Florido, en Chiquimula. (PNC de Guatemala)

Estadísticas y rutas del contrabando en Guatemala

El contrabando representa un desafío persistente para la economía de Guatemala. Según reportes de diversas fuentes, principalmente del sector empresarial, este fenómeno impacta severamente la recaudación tributaria y la competencia leal en el mercado interno.

Las rutas más utilizadas por las estructuras criminales se concentran en zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador.

Las gremiales empresariales calculan que el valor total del contrabando supera los Q25 mil millones (USD 3.3 millones) anuales, lo que se traduce en miles de millones en quetzales que el fisco deja de percibir, debido a que no logra la recaudación de aranceles, ni impuestos como el IVA.

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Mientras que sectores como el de alimentos, bebidas, calzado, textiles y granos básicos experimentan pérdidas que oscilan entre el 11% y el 30% en sus ventas formales, desincentivando la inversión privada y la expansión empresarial.

La SAT exige declaración de mercancías, factura comercial, documento de transporte y, según el producto, permisos del MSPAS o del MAGA para importar mercadería.
El cargamento de contrabando se transportaba en el furgón de un trailer. (PNC de Guatemala)

En la frontera con México, puntos como Lagos de Montebello y áreas cercanas a Tapachula son empleadas para el trasiego irregular de ganado y productos diversos. Por otro lado, corredores como la CA-9 Norte y la CA-9 Sur facilitan el movimiento de mercancías ilícitas hacia la capital y otros centros urbanos.

Entre las mercancías que más contrabando generan en el país destacan los productos agrícolas, el ganado bovino, los combustibles, los medicamentos y los bienes de consumo masivo como tabaco y licores.

Estas actividades ilícitas no solo afectan la recaudación de la SAT, sino que también introducen riesgos sanitarios y de seguridad al evadir los controles fitosanitarios y de calidad.

Requisitos legales para la importación de mercancías

Para que cualquier mercaderíaingrese al país sin contratiempos, los importadores deben cumplir con un marco normativo riguroso supervisado por la SAT. El proceso básico requiere la presentación de la Declaración de Mercancías, documento mediante el cual se detalla la naturaleza, cantidad y valor de los bienes.

La SAT exige declaración de mercancías, factura comercial, documento de transporte y, según el producto, permisos del MSPAS o del MAGA para importar mercadería.
Las autoridades interceptaron un furgón con 555 cajas de relojes, perfumes, medicamentos, joyas y aparatos eléctricos. (PNC de Guatemala)

Además, es indispensable adjuntar la factura comercial original, el documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte) y el certificado de origen, cuando aplique para regímenes de preferencias arancelarias.

Dependiendo del tipo de producto, las autoridades pueden exigir permisos especiales de entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para medicamentos o alimentos, y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para productos de origen agropecuario.

El cumplimiento de estas disposiciones evita sanciones administrativas, multas o la incautación definitiva de las mercancías, como ocurrió en el reciente operativo registrado en Chiquimula.

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