El aumento de la actividad de los lobos obliga a prohibir las carpas en 4 campamentos de un parque nacional hasta Halloween

Isle Royale National Park prohibió temporalmente acampar en carpa y usar hamacas en cuatro campamentos por el aumento de incidentes con lobos. (National Park Service)

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La prohibición temporal de acampar en carpa y usar hamacas en cuatro campamentos clave de Isle Royale National Park responde a un inusual aumento de incidentes con lobos y afecta a visitantes y autoridades en uno de los parques nacionales más remotos de Estados Unidos. La decisión, informada oficialmente por el National Park Service (NPS) y difundida por Fox News y CBS News, busca contener la escalada de interacciones entre humanos y fauna salvaje, y llega tras reportes reiterados de lobos que ingresaron a tiendas, arrastraron equipos y alteraron la seguridad de los campistas.

Según Fox News, la medida rige desde el 28 de agosto y se extenderá hasta el 31 de octubre, cuando el parque cierra por fin de temporada. La restricción abarca los campamentos de Three Mile, Daisy Farm, Moskey Basin y Caribou Island, y se extiende a zonas de acampe fuera de senderos en los alrededores. La administración del parque mantiene abiertos 32 refugios cerrados en esos sectores, mientras el resto de las áreas de acampe de la isla permanece accesible bajo las normas habituales de manejo de residuos y alimentos.

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¿Por qué Isle Royale prohíbe acampar en carpa y hamaca en cuatro campamentos?

La decisión del National Park Service de restringir el uso de carpas y hamacas se originó a partir de una serie de episodios en los que los lobos mostraron un comportamiento inusual. Según los comunicados oficiales citados por CBS News, los animales “rascaron y escarbaron en tiendas de campaña, ingresaron en busca de objetos y arrastraron mochilas y colchonetas fuera del área de acampe”.

Durante julio y agosto, la administración recibió informes casi diarios de visitantes y personal del parque sobre la presencia de lobos en las inmediaciones de los campamentos afectados. El comunicado subraya que la prohibición representa una respuesta preventiva para evitar incidentes que puedan poner en riesgo tanto a las personas como a los propios animales.

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La restricción del National Park Service rige desde el 28 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026, cuando cierra la temporada del parque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los campamentos cerrados en Isle Royale y hasta cuándo durará la medida?

De acuerdo con Fox News, la restricción comprende los sectores de Three Mile, Daisy Farm, Moskey Basin y Caribou Island, todos ubicados en áreas estratégicas de la isla. La medida afecta a 13 sitios de carpa y ocho para grupos, además de vetar el uso de hamacas y el acampe fuera de senderos en los alrededores de esos sectores. El cierre comenzó el 28 de agosto y se mantendrá hasta el 31 de octubre de 2026, fecha establecida para el cierre anual del parque.

Pese a la limitación, el NPS mantiene habilitados 32 refugios cerrados en los mismos campamentos afectados, permitiendo que los visitantes continúen disfrutando la experiencia de Isle Royale bajo condiciones más controladas. El resto de los 36 campamentos de la isla sigue disponible con las reglas habituales.

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¿Qué motivó el aumento de actividad de lobos en Isle Royale?

Las autoridades del National Park Service atribuyen el incremento de la actividad de lobos a la inadecuada gestión de alimentos, residuos y objetos aromáticos por parte de algunos visitantes. En los comunicados oficiales difundidos por Fox News y CBS News, se advierte que la negligencia en el almacenamiento de comida y basura facilita que los lobos asocien las zonas de acampe con fuentes de alimento fáciles de conseguir.

El parque exige que todos los alimentos, residuos y objetos aromáticos se guarden en lockers metálicos o contenedores resistentes a animales, ubicados en los campamentos habilitados. Las autoridades insisten en que el incumplimiento puede derivar no solo en sanciones para los visitantes, sino también en la repetición de conductas peligrosas por parte de la fauna.

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Los campamentos afectados en Isle Royale son Three Mile, Daisy Farm, Moskey Basin y Caribou Island, además de las zonas de acampe fuera de senderos cercanas. (National Park Service)

¿Qué antecedentes existen sobre interacciones entre lobos y campistas en Isle Royale?

El fenómeno de interacción entre lobos y visitantes no es completamente nuevo en Isle Royale, pero los incidentes de 2026 superan los registros de temporadas anteriores. Según CBS News, en julio la administración ya había cerrado temporalmente el campamento Three Mile después de que un lobo frecuentara la zona y mostrara un comportamiento persistentemente curioso y osado respecto a las tiendas de campaña.

En años anteriores, el NPS implementó jaulas especiales para almacenar mochilas y reforzó la señalización sobre el manejo seguro de alimentos. Sin embargo, la frecuencia y gravedad de los incidentes de este año forzó la adopción de medidas más estrictas y amplias.

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¿Qué alternativas tienen los visitantes tras la prohibición de carpas y hamacas?

A pesar de la restricción, el parque mantiene abiertas varias alternativas para quienes deseen acampar en Isle Royale. Los 32 refugios cerrados en los campamentos afectados ofrecen una opción segura, al estar construidos en madera y contar con puertas y ventanas que impiden el acceso de la fauna silvestre. El resto de los campamentos de la isla, distribuidos en distintos puntos, sigue habilitado para acampar con carpas, siempre bajo cumplimiento estricto de las normas de almacenamiento de alimentos y residuos.

Las autoridades del NPS recomiendan a los visitantes consultar el estado de los campamentos antes de planificar su estadía y recuerdan que la colaboración de los usuarios resulta esencial para prevenir futuras restricciones.

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El National Park Service reportó que los lobos rascaron tiendas, ingresaron en busca de objetos y arrastraron mochilas y colchonetas en los campamentos. (National Park Service)

¿Cómo impacta la medida en la gestión y conservación del parque?

La prohibición de acampar en carpa y hamaca en cuatro de los principales campamentos pone de manifiesto los desafíos crecientes que enfrentan las áreas protegidas de Estados Unidos para equilibrar la conservación de la fauna y la experiencia del visitante. Isle Royale, declarado parque nacional en 1940 y reconocido por su aislamiento y biodiversidad, alberga una de las poblaciones de lobos más estudiadas del país, cuya dinámica resulta clave para el equilibrio ecológico del lugar.

La alteración de la conducta de estos animales, vinculada a la disponibilidad de comida no protegida, representa un riesgo tanto para la seguridad humana como para la salud de la población de lobos. El NPS insiste en que la medida busca evitar consecuencias más graves y preservar la integridad del ecosistema insular.

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¿Qué dijeron las autoridades y cuáles son los próximos pasos?

La supervisora del parque, Denice Swanke, afirmó en declaraciones citadas por Fox News que “el otoño es una época propicia para visitar el parque y todos los campamentos de Isle Royale continúan abiertos, con excepción de las restricciones actuales”. La funcionaria resaltó la importancia de cumplir las normas de manipulación y almacenamiento de alimentos para evitar que los lobos repitan su comportamiento y se incremente el riesgo de nuevos incidentes.

El National Park Service no descarta prolongar o ampliar las restricciones si los episodios persisten. Las autoridades anticipan evaluaciones periódicas basadas en el comportamiento de los animales y la respuesta de los visitantes a las normas vigentes.

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Las autoridades atribuyen la mayor actividad de lobos en Isle Royale al manejo inadecuado de alimentos, residuos y objetos aromáticos por parte de algunos visitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta esto a la experiencia de los visitantes y qué deben saber antes de viajar?

La medida modifica la experiencia tradicional de acampe en Isle Royale, especialmente para quienes buscan un contacto directo con la naturaleza mediante el uso de carpas o hamacas. Los visitantes deben prever alternativas de alojamiento, consultar el estado de los refugios y apegarse a las indicaciones oficiales sobre el almacenamiento de comida y basura.

El NPS recomienda planificar con antelación, respetar las indicaciones del personal del parque y colaborar con las normas, no solo para asegurar su seguridad, sino también para contribuir a la conservación del ecosistema.

Fuentes oficiales y cobertura de medios

La información sobre la prohibición fue confirmada mediante comunicados del National Park Service y reproducida por medios estadounidenses, entre ellos Fox News y CBS News. Ambos reportes destacan el carácter preventivo de la medida y la magnitud del desafío que implica la convivencia entre visitantes y fauna silvestre en un entorno de alto valor ecológico.