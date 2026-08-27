Factores psicosociales inciden en las personas en situación de calle, señala investigación de la Universidad de Panamá

Varias personas en situación de calle descansan junto a bolsas de basura frente a un área de rascacielos en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las consecuencias del consumo temprano de sustancias, los problemas de salud mental y la exclusión laboral se entrelazan en la vida de las personas en situación de calle en Panamá, según una investigación desarrollada por el equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá.

Uno de los datos más contundentes fue la prevalencia del consumo temprano de alcohol, el 26% de los participantes comenzó a beber entre los 13 y 17 años.

Esta exposición inicial, según los resultados, guarda una relación negativa con el rendimiento cognitivo, ya que quienes iniciaron el consumo a edades tempranas presentaron un desempeño intelectual más bajo.

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Las dificultades cognitivas no son el único desafío. El 27,5% de los casos presentó síntomas de depresión y el 24,4 % mostró ansiedad, aunque solo el 20% tenía un diagnóstico formal previo.

Esta brecha indica un acceso insuficiente a servicios de salud mental, lo que agrava la vulnerabilidad de este grupo.

El 26 % de los participantes en la investigación comenzó a beber alcohol entre los 13 y 17 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en la revista REDEPSIC, examinó las experiencias de 160 personas que recibieron apoyo en el Centro Juan Pablo II entre 2018 y 2023.

Los investigadores aplicaron entrevistas estructuradas y pruebas de evaluación mental para identificar los principales factores asociados a este fenómeno social.

La investigación también detectó que el 83,2% de las personas evaluadas tenía más de 40 años y apenas el 16,3% había completado estudios universitarios.

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En términos laborales, un tercio se empleaba en trabajos no calificados, lo que refleja un círculo de exclusión donde la falta de educación y la precariedad laboral se refuerzan mutuamente.

La dificultad para acceder a un empleo estable aparece como un factor que puede profundizar la vulnerabilidad y limitar las opciones de recuperación social.

Un hombre desempleado observa un cartel con el mensaje 'NO HAY VACANTE' en la ventana de un establecimiento, que refleja la falta de oportunidades laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores observaron que, en el 15% de la muestra, existían alteraciones graves en la capacidad de juicio, y detectaron nexos entre problemas de ánimo, adicción al juego y antecedentes de detenciones.

Estos hallazgos permiten responder por qué la situación de calle en Panamá no puede atribuirse solo a la falta de vivienda.

El fenómeno implica una acumulación de vulnerabilidades que se originan mucho antes del ingreso a la calle y que incluyen adicciones, deterioro cognitivo, problemas de salud mental y exclusión social.

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Para los autores del estudio, Miguel Ángel Cañizales Mendoza, Francisco Jesús de León Ojo y Régulo N. Sandoya M., las estrategias de intervención deben dejar de enfocarse únicamente en la asistencia básica y contemplar acciones integrales.

Estos recomiendan combinar atención psicológica, programas de desintoxicación y capacitación laboral para atacar simultáneamente los problemas de adicción, salud mental y reinserción profesional.

Una pintura en acuarela muestra las adicciones, la salud mental, el deterioro cognitivo y la exclusión educativa y laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la investigación subraya que la situación de calle es resultado de la interacción de múltiples factores psicosociales.

Adicciones, dificultades de acceso a la salud y la educación, deterioro cognitivo y exclusión laboral se combinan y refuerzan, profundizando la vulnerabilidad de quienes atraviesan esta realidad.

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A partir de los resultados, los investigadores plantean que las intervenciones deben superar los enfoques exclusivamente asistenciales y contemplar la complejidad de los factores que afectan a esta población.

El estudio recomienda intervenciones integrales que combinen atención en salud mental, programas de desintoxicación y capacitación para el trabajo, con el propósito de abordar simultáneamente las adicciones, las condiciones psicológicas y las dificultades de inclusión laboral.

La investigación aporta así evidencia para comprender la situación de calle desde una perspectiva psicosocial: las adicciones, la salud mental, el deterioro cognitivo y la exclusión educativa y laboral no son dimensiones aisladas, sino factores que pueden interactuar y profundizar las condiciones de vulnerabilidad.

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