Asfura ofrece mayor respaldo a la Policía Militar: “Los vamos a proteger para que nos protejan”

El presidente Nasry Asfura participó en la ceremonia por el 13 aniversario de la Policía Militar del Orden Público. (Foto: Casa Presidencial)

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El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció este miércoles que su administración reforzará las capacidades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con una apuesta por mayor tecnificación, equipamiento y protección para los hombres y mujeres que integran esta fuerza de seguridad.

El anuncio fue realizado durante la ceremonia por el 13 aniversario de la PMOP, acto en el que el mandatario destacó el trabajo de los agentes y el riesgo que, según afirmó, asumen diariamente para cumplir con sus funciones y contribuir a la seguridad del país.

“Lo vamos a tecnificar, lo vamos a equipar aún más, lo vamos a proteger a ustedes mismos para que nos protejan a nosotros”, afirmó Asfura durante su intervención, al plantear el fortalecimiento de la institución como parte de las prioridades de su gobierno.

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El presidente sostuvo que la disciplina y la entrega de los integrantes de la Policía Militar son elementos fundamentales para avanzar en la recuperación del orden en Honduras. También reconoció a quienes desempeñan labores de seguridad bajo condiciones que implican poner en riesgo su propia integridad.

Asfura reiteró su respaldo a la PMOP para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la extorsión. (Foto: Casa Presidencial)

Durante la ceremonia, Asfura destacó que los 13 años de existencia de la PMOP representan el esfuerzo acumulado de hombres y mujeres que han asumido la tarea de defender al país. Según expresó, Honduras necesita de ese trabajo para hacer frente a los desafíos que persisten en materia de seguridad.

“Esto es Honduras y tenemos que defenderla y hoy ustedes eso hacen con honor, patria, honor, lealtad. Ese es el gran trabajo que todos debemos de hacer”, manifestó el mandatario ante los miembros de la institución.

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Asfura también hizo referencia al tiempo que lleva al frente del Gobierno.

Señaló que los siete meses y 28 días de su administración todavía constituyen un periodo corto frente a las tareas que permanecen pendientes, por lo que aseguró que continuará trabajando junto con la Policía Militar para fortalecer el cumplimiento de sus responsabilidades.

El presidente aseguró que su Gobierno también buscará mejorar la protección de los agentes militares. (Foto: Casa Presidencial)

El mensaje presidencial incluyó además un reconocimiento a los agentes que recibieron distinciones por su desempeño durante la ceremonia.

Asfura consideró que estos reconocimientos representan tanto una recompensa por el trabajo realizado como una responsabilidad para mantener el esfuerzo y el compromiso.

A los miembros distinguidos les pidió continuar desempeñándose con dignidad, sacrificio y esfuerzo, al tiempo que destacó que el cumplimiento del deber requiere mantener una conducta acorde con las responsabilidades que implica formar parte de una institución de seguridad.

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El mandatario reiteró que su gobierno mantendrá el respaldo a la Policía Militar para enfrentar algunas de las principales amenazas de seguridad que afectan al país. Entre los desafíos mencionó el narcotráfico, el crimen organizado y la extorsión.

Durante la ceremonia, el mandatario destacó el trabajo de los hombres y mujeres de la PMOP. (Foto: Casa Presidencial)

La promesa de fortalecer el equipamiento de la PMOP se produce en un contexto en el que el Gobierno busca consolidar sus acciones en materia de seguridad pública.

Asfura sostuvo que la labor de los cuerpos encargados de proteger a la población debe continuar y que el deber exige mantener los esfuerzos frente a las organizaciones criminales.

Para el presidente, el fortalecimiento de la institución no se limitará únicamente a incorporar equipos.

Su compromiso incluye también una mayor tecnificación y protección de los agentes, con el propósito de que puedan desempeñar sus funciones con mejores condiciones y mayores capacidades operativas.

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“Lo vamos a tecnificar, lo vamos a equipar aún más, lo vamos a proteger a ustedes mismos”, reiteró el mandatario, al insistir en que el respaldo a los agentes forma parte de la estrategia de su administración para mejorar las condiciones en las que realizan sus labores.

Durante el acto, el presidente también apeló al sentido de patriotismo y compromiso de los miembros de la PMOP.

Miembros de la Policía Militar recibieron reconocimientos por su desempeño durante la ceremonia de aniversario. (Foto: Casa Presidencial)

Su discurso estuvo marcado por referencias al honor, la patria y la lealtad como valores que, según dijo, deben guiar tanto a los integrantes de la institución como al conjunto de quienes tienen responsabilidades en la defensa del país.

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Asfura cerró su intervención con un llamado a los agentes a no apartarse de sus responsabilidades.

“El deber nos llama y no podemos darle la espalda”, expresó, antes de reiterar que su administración está dispuesta a respaldar a los integrantes de la Policía Militar.

El mandatario aseguró que su Gobierno busca contribuir a generar paz y tranquilidad mediante el trabajo coordinado con las instituciones encargadas de la seguridad.

En ese propósito, presentó a la PMOP como uno de los componentes que deben continuar trabajando frente a las amenazas que afectan a la población.

Asfura anunció mayor tecnificación y equipamiento para los miembros de la Policía Militar de Honduras. (Foto: Casa Presidencial)

La ceremonia por el aniversario de la institución sirvió así para que el presidente reafirmara su compromiso con el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. La promesa de mayor tecnología, equipo y protección para los agentes quedó planteada como una de las líneas de apoyo que su administración pretende mantener durante el resto de su gestión.

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Mientras Honduras enfrenta desafíos vinculados al narcotráfico, el crimen organizado y la extorsión, Asfura pidió a los integrantes de la Policía Militar mantener el compromiso con sus funciones y aseguró que contarán con el respaldo del Ejecutivo.

“Y aquí me tienen para apoyarlos, para fortalecernos patria, honor y lealtad”, expresó el presidente al finalizar su discurso, en un mensaje dirigido a los miembros de la institución y sus familias.