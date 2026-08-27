El Salvador

Capturan a tres presuntos integrantes de red de narcomenudeo tras persecución en San Salvador

Tres individuos vinculados a una estructura dedicada al tráfico de drogas en bares fueron arrestados luego de que uno de ellos intentó escapar tras una alerta por disparos en una colonia de la capital salvadoreña

Fiscalía General de la República, El Salvador, narcomenudeo
La Fiscalía General de la República de El Salvador y la PNC capturaron a tres personas vinculadas a una red de narcomenudeo que operaba en bares de San Salvador. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
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La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) informó este miércoles sobre la captura de tres personas vinculadas a una red de narcomenudeo que operaba en bares de San Salvador, tras un operativo ejecutado en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC). El dispositivo se activó luego de una alerta por disparos en una colonia de la capital, donde uno de los integrantes de la red intentó huir en un vehículo.

Según la FGR, el incidente comenzó cuando se recibieron reportes de detonaciones de arma de fuego en una zona residencial. José Manuel V., considerado por las autoridades como miembro activo de la estructura de narcomenudeo, escapó del lugar a bordo de un automóvil. La PNC organizó una persecución que concluyó poco después, con su detención cerca del redondel Utila.

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Por su parte, durante el registro del vehículo, agentes de la PNC y personal de la Fiscalía salvadoreña localizaron porciones de cocaína, crack y ketamina, junto con dos teléfonos móviles y dinero en efectivo. Estos elementos, según la FGR, confirman la participación del detenido en actividades de narcomenudeo, específicamente en el abastecimiento y distribución de estupefacientes en bares de San Salvador.

Fiscalía General de la República, El Salvador, narcomenudeo
En la vivienda inspeccionada por las autoridades fueron detenidos Andrea Michelle M. y José Manuel A., señalados como parte de la misma red de narcomenudeo. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Captura y decomiso de droga en vivienda vinculada a red delictiva en San Salvador

En paralelo a la captura, las autoridades inspeccionaron la vivienda donde se originó la alerta. En el inmueble se encontraban Andrea Michelle M. y José Manuel A., quienes también serían parte de la misma red delictiva. Durante el registro domiciliar, la FGR reportó el decomiso de varias porciones de droga listas para su comercialización.

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De igual manera, la FGR comunicó en sus canales oficiales: “El procedimiento se ejecutó después de recibir una alerta por disparos en una colonia de San Salvador; el sospechoso huyó en un vehículo, pero fue capturado poco después cerca del redondel Utila”. La institución subrayó la importancia de la coordinación con la Policía Nacional Civil en la exitosa intervención y el aseguramiento de la evidencia.

José Manuel V. enfrenta cargos por conducción peligrosa, disparo de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas. Por su parte, Andrea Michelle M. y José Manuel A. serán procesados por tráfico de drogas, de acuerdo con el informe oficial de la FGR. Todos los capturados están señalados como integrantes de una red dedicada al narcomenudeo en bares y otros centros de reunión de la ciudad.

Fiscalía General de la República, El Salvador, narcomenudeo
La PNC y la Fiscalía General de la República encontraron cocaína, crack, ketamina, teléfonos móviles y dinero en efectivo dentro del automóvil. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República informó que las investigaciones siguen activas para identificar a otros posibles miembros de la red. El operativo se enmarca en la estrategia de las autoridades salvadoreñas para combatir el tráfico de estupefacientes y reforzar la seguridad en el área metropolitana de San Salvador.

El decomiso de estupefacientes y la detención de los miembros de la red representa, según la FGR, un paso en la lucha contra el narcomenudeo en la capital. Las autoridades reiteraron su compromiso con la realización continua de operativos en distintos puntos de San Salvador para desarticular más estructuras delictivas y reducir la circulación de drogas en la ciudad.

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