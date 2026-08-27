El Salvador

Gremial de El salvador advierte posible alza en el costo de la energía por sequía, pero confía en la matriz diversificada

El gremio empresarial señaló que la baja histórica de los embalses, la menor generación hidroeléctrica y el mayor uso de fuentes térmicas elevan la presión sobre las tarifas, aunque la diversificación del sistema atenúa el riesgo

La ANEP estima que el impacto por el estrés hídrico en El Salvador puede conllevar a elevaciones de costos, pues señala que los embalses presentan una baja histórica. (Foto archivo, presa de El salvador, cortesía Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa)
La ANEP estima que el impacto por el estrés hídrico en El Salvador puede conllevar a elevaciones de costos, pues señala que los embalses presentan una baja histórica. (Foto archivo, presa de El salvador, cortesía Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa)
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El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), José Luis Saca, advirtió este miércoles que el estrés hídrico que enfrenta El Salvador podría traducirse en un aumento de los costos energéticos, debido a la baja histórica de los embalses y la presión sobre la matriz de generación eléctrica. La declaración se produjo durante una conferencia de prensa en San Salvador, tras un conversatorio con funcionarios del sector energético.

Según informó la ANEP, los embalses del país registran actualmente niveles mínimos que no se observaban desde hace cuatro décadas. “Efectivamente, mirábamos que los embalses están en una baja histórica, que no se mira desde hace cuarenta años, pero también en ese mismo periodo se ha venido diversificando la matriz energética”, indicó Saca.

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Durante el encuentro, Saca recalcó que la crisis hídrica representa un desafío para los sectores productivos y puede provocar incrementos en los precios de la energía. “Lo que puede impactar, y esto no es igual, pero se puede parecer un poquito a lo que sucedió con la guerra en Irán. Es decir, sí puede haber un impacto en el costo, ya que la energía que se genera de las hidroeléctricas es renovable y se produce de manera muy eficiente”, explicó Saca ante los medios locales.

Impacto en la matriz energética

De acuerdo con Saca, el sector privado ya percibe señales de encarecimiento energético, aunque el sistema nacional ha logrado mantener la estabilidad gracias a la diversificación de fuentes. “Es mucho mejor a que tengamos energía que puede ser más costosa, a no tenerla, que es lo que lamentablemente hemos visto en otros países. Aquí creo que eso está bastante asegurado y eso hay que reconocerlo”, afirmó.

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ANEP advierte: la sequía puede elevar los costos económicos en El Salvador (Foto cortesía ANEP)
ANEP advierte: la sequía puede elevar los costos económicos en El Salvador (Foto cortesía ANEP)

Entre los datos destacados, el dirigente empresarial subrayó la importancia de los incentivos para el autoconsumo y la existencia de marcos legales que estimulan la incorporación de nuevas fuentes al sistema. “Hay incentivos, ya tenemos una matriz energética mucho más diversificada y eso nos va a ayudar realmente a sortear de mejor manera este impacto. Esa es precisamente la guía y la visión”, señaló Saca.

En la reunión, autoridades del sector energético presentaron informes sobre el comportamiento del precio del megavatio hora, que ha experimentado un aumento escalonado en los últimos meses, según documentación de la Unidad de Transacciones Eléctricas (UTE). El incremento se atribuye al mayor peso de la energía térmica en la matriz, que actualmente representa cerca del 50% de la generación y depende de los precios internacionales del petróleo.

Saca reconoció que, ante la persistencia del estrés hídrico, “algún impacto va a haber, sin lugar a dudas”, aunque reiteró que la capacidad de adaptación del sistema energético nacional es superior a la de otros países de la región. “Lo positivo es que sí tenemos una matriz energética diversificada y que vamos a poder sortearlo de la mejor manera”, concluyó Saca.

El presidente de la ANEP señala que la disminución de los embalses podría traducirse en mayores gastos para los sectores productivos debido al encarecimiento de la energía en el país (Foto cortesía ANEP)
El presidente de la ANEP señala que la disminución de los embalses podría traducirse en mayores gastos para los sectores productivos debido al encarecimiento de la energía en el país (Foto cortesía ANEP)

La Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL, empresa estatal) se descarta racionamiento para lo que queda del año.

“Todos sabemos que no es solo en el país, este súper niño que se está dando está afectando todos los países, no solo de la región, sino del mundo, y esto lo que hace es que haya mucha sequía. Hay países que están hablando en el racionamiento en el último trimestre del año (en) El Salvador esa posibilidad no hay gracias a esa diversificación energética”, dijo Núnez.

Regulación de incentivo del uso de paneles solares en El Salvador

Este miércoles, la ANEP también anunció que su junta directiva se reunió con Daniel Álvarez, Director General de Energía, Hidrocarburos y Minas, quien presentó a detalle la normativa vigente para incentivar el uso de paneles solares en hogares y empresas.

“La iniciativa representa un paso clave para facilitar la inversión, generar ahorro y modernizar el sistema energético del país”, destacó el organismo gubernamental.

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