Nicaragua: obras viales en Managua reducen la rentabilidad de los conductores de transporte por aplicación

Las obras viales simultáneas en Managua reducen la rentabilidad de los conductores de plataformas de transporte privado por los embotellamientos y el mayor consumo de combustible. (Foto: Nicaragua Investiga)

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Las obras viales simultáneas en Managua han generado desafíos para los conductores que utilizan una plataforma de transporte privado, quienes reportan impactos en su rentabilidad debido al tiempo perdido en embotellamientos, el aumento en el consumo de combustible y el desgaste acelerado de sus vehículos.

En una ciudad donde este tipo de aplicación se había convertido en una alternativa para que muchos nicaragüenses generaran ingresos, la situación actual ha modificado la rutina de quienes dependen de este trabajo, según informó Nicaragua Investiga.

A estos inconvenientes se suma una comisión del 13% que descuenta la plataforma de lo generado cada jornada. Varios conductores consultados señalan que el problema no solo radica en las tarifas bajas ofrecidas por los usuarios, sino también en que el ingreso percibido ya no compensa los gastos habituales de combustible, mantenimiento y depreciación de los vehículos.

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Un conductor identificado como “José”, por seguridad, relató que comenzó hace ocho meses con una motocicleta nueva. Explicó que trabaja doce horas diarias para obtener alrededor de mil córdobas (aproximadamente USD 27), una cifra que no contempla el gasto en gasolina ni el desgaste de la moto.

Detalló: “La meta del motorizado es cobrar a diez pesos (unos USD 0.27) el kilómetro para poder ganarle algo, pero es mentira. A veces salen carreras de dos kilómetros para ir a traer al cliente y después otros ocho kilómetros para el destino final y los clientes ofrecen 50 pesos (cerca de USD 1.35) o 60 pesos (alrededor de USD 1.62)”.

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Tráfico y tarifas percibidas como insuficientes

Para quienes realizan los viajes en automóvil, el margen de ganancia es todavía más ajustado. Otro conductor, “Jaime”, contó que comienza su jornada desde las seis de la mañana para tratar de evitar los mayores atascos, aunque considera que ese esfuerzo ya no rinde frutos.

Explicó: “Managua siempre está embotellada, no hay atajos, ni desvíos, todas las calles son un caos y uno termina perdiendo, porque pasa ahí horas quemando combustible por una carrera de 80 pesos (aproximadamente USD 2.16) o 100 pesos (unos USD 2.70) porque la gente no quiere reconocer que el gasto aumenta con todo esto”.

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La plataforma de transporte privado descuenta una comisión del 13% y agrava la presión sobre ingresos afectados por mantenimiento y depreciación de los vehículos. (Oscar Navarrete/LA PRENSA)

En la plataforma de transporte privado, los usuarios proponen la tarifa y los conductores deciden si aceptan el trayecto en función de sus gastos. Jaime expresó que ha optado por atender a clientes directos fuera de la aplicación para seleccionar mejor las carreras.

Mencionó que evita solicitudes que no cubren el gasto básico de operación y señaló que algunos pasajeros ofrecen 80 pesos (aproximadamente USD 2,16) por recorridos largos, solicitando también el uso de aire acondicionado.

Opiniones sobre la planificación de las obras

El malestar entre los conductores se ha hecho visible más allá del ámbito privado. Según la publicación, existe una página de Facebook donde comparten experiencias sobre recorridos extensos por montos considerados bajos. Las quejas apuntan tanto a las condiciones de la plataforma como al efecto de los cierres viales en distintas zonas de la ciudad.

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Algunos trabajadores expresan que comprenden la necesidad de las obras, pero plantean dudas sobre su planificación y ejecución. Un conductor señaló que “las obras que están haciendo son buenas, uno entiende que hay que alegrarse con el desarrollo, pero digo yo que hubieran planeado mejor cómo se iba a hacer, ir cerrando un tramo primero, ponerle desvíos a ese tramo y luego ir con el otro y así, para no pasar todo esto”.

Los conductores de automóvil aseguran que el tráfico en Managua elimina atajos y desvíos, y vuelve insuficientes carreras pagadas con 80 o 100 pesos. (Imagen de cortesía)

Según ese mismo testimonio, el ingreso diario está condicionado por el uso y deterioro del vehículo. Relató: “A veces yo salgo porque necesito generar dinero para comer en el día, pero yo lo que ando haciendo es comerme el carro.

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Lo poco que saco no es ganancia es un taco de freno, una llanta, la batería que se desgastaron y que yo convertí en dinero para resolver el día, pero que mañana cuando se destruya no sé ni cómo haré para repararlo”.

La publicación de Nicaragua Investiga indica que las ofertas bajas de los usuarios están vinculadas a los salarios en Nicaragua. En este contexto, la mayoría de la población se desempeña por cuenta propia o en el sector informal. El servicio de transporte por aplicación opera entre usuarios con capacidad de pago limitada y conductores que enfrentan aumentos en los costos de operación.

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