Edith Hermida se sinceró sobre su vida íntima: “No es fácil estar con alguien como yo”

En una entrevista con Romina Manguel, Edith Hermida habló sobre su sexualidad y contó qué significa la demisexualidad (No dejes para mañana - Radio con Vos)

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Edith Hermida transita uno de los momentos más intensos de su carrera al frente de Bendita (Canal Nueve), un programa que la consolidó como una de las conductoras más queridas y auténticas de la televisión argentina. Dueña de un humor espontáneo y de una sinceridad desarmante, Hermida no teme abordar temas personales ni abrir las puertas a sus anécdotas más íntimas. Así lo demostró en su reciente paso por el ciclo radial de Romina Manguel, No dejes para mañana (Radio con vos), donde sorprendió al hablar abiertamente sobre su sexualidad y su presente sentimental.

La charla, conducida por Manguel, tomó un giro inesperado cuando la periodista lanzó sin preámbulos: “¿Sin cog... hace cuatro años?”. Fiel a su estilo, Edith no dudó en corregirla entre risas: “Tres, pará de aumentar años”. El ida y vuelta, lejos de incomodarla, sirvió como puntapié para que Hermida profundizara sobre su forma de vincularse: “Nunca fui tampoco muy, muy así. Yo soy demisexual, vos para tener una relación sexual necesitás tener un vínculo con la persona. Por eso no funcionan conmigo las aplicaciones. Yo no salgo, y digo ‘vamos a cog...’”.

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Hermida aclaró que no le interesa la sexualidad casual ni la búsqueda de encuentros efímeros. “No me gusta”, afirmó, marcando una diferencia con quienes experimentan el deseo de otra manera. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, fue directa: “No estoy en pareja, me separé, después tuve un novio y con ese estuve re bien unos meses. Pero no es fácil tampoco estar con alguien como yo, por ejemplo”. La sinceridad de Edith se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo, y fue celebrada por oyentes y usuarios de redes sociales que valoraron su naturalidad.

La conductora de Bendita dio a conocer que se identifica como demisexual (Captura de video)

No es la primera vez que Hermida aborda estos temas en público. Hace apenas dos semanas, en su visita a Otro día perdido (El Trece), la conductora ya había hablado de su tiempo sin relaciones sexuales y de cómo vive la soltería a los 53 años. Su reacción combinó humor, autocrítica y una defensa abierta de su postura, lejos de cualquier incomodidad. “No, no soy salidora. Ahora no tengo ni ganas”, dijo, desdramatizando el hecho y abriendo la puerta a una reflexión más profunda sobre las expectativas que suelen recaer sobre las mujeres solteras en la sociedad.

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“Me parece que está como sobrevalorado el tema de estar en pareja, ¿viste? O sea, yo tengo la libido puesta en otras cosas”, lanzó Edith Hermida, explicando que hoy su energía está enfocada en proyectos personales, en nuevos desafíos laborales y en disfrutar de su tiempo de otra manera. Según contó, la presión del entorno y los estereotipos sociales no la afectan: “Porque no me parece tan mal”, aseguró, haciendo hincapié en que no siente culpa ni urgencia por no responder a los mandatos tradicionales.

La conversación fue más allá cuando Hermida admitió entre risas que muchas veces se entusiasma contando detalles y después se arrepiente al ver la repercusión. “No sé por qué lo cuento, soy bocona”, confesó, dejando en claro que para ella la transparencia es un valor, aunque a veces también le juegue en contra. El sentido del humor y la autocrítica funcionan como herramientas para desactivar cualquier prejuicio.

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Edith Hermida fue consultada por su vida sexual y sorprendió a Mario Pergolini (Otro día perdido - El Trece)

En el tramo más llamativo de la charla, Hermida reveló que en agosto cumplió tres años sin mantener relaciones sexuales. El dato surgió cuando relató que el productor de su programa radial tiene registrada la fecha como si fuera un aniversario: “Lo dije, lo dije”, repitió entre carcajadas, naturalizando un tema que suele estar rodeado de tabúes.

La postura de la conductora fue clara desde el principio: para ella, el sexo no es una obligación ni una meta a cumplir, sino algo que tiene sentido solo cuando hay un vínculo y una conexión genuina con el otro. “No estoy buscando nada. Estoy bien así”, insistió, reivindicando el derecho a elegir cuándo, cómo y con quién compartir su intimidad.

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Mientras tanto, Hermida continúa sumando anécdotas y desafíos en su rol de conductora, llevando su impronta a cada proyecto y demostrando que, más allá de la televisión, la radio o las redes sociales, el verdadero secreto está en ser fiel a uno mismo. Y en ese camino, la libertad y la autenticidad siguen siendo sus mejores aliados.