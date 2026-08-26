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Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”

Florencia Ronconi logró pasar a la segunda etapa del reality y, en su presentación, habló acerca de salud mental y los retos que atravesó para entrar al concurso

La cantante no pudo contener las lágrimas ante la historia de Florencia Ronconi (Video: Popstars-Telefe)
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Una participante de la nueva edición de Popstars (Telefe) protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada antes incluso de abrir la boca para cantar. Florencia Ronconi, 25 años, de El Palomar, se plantó frente al jurado del reality de Telefe y le confesó a Ángela Torres que un video suyo la había impedido rendirse en el peor tramo de su vida. Las lágrimas llegaron antes que las notas.

El número 0071 fue el que la llevó al escenario en la segunda emisión del programa. Del otro lado la esperaban Carlos “Charlie” García, Nicki Nicole y Torres. Ronconi no fue directo a la canción. Tenía algo que decir primero.

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“Estoy muy emocionada. Yo me identifico mucho... perdón, Ángela me tomo este atrevimiento”, arrancó, y Torres la invitó a continuar. La historia que siguió fue personal y sin filtros. “Me dijeron que no muchísimas veces. Traté de nunca rendirme y en una época de mi vida casi que lo hago con una depresión enorme”, contó la joven abriendo su corazón ante las cámaras.

“Y vi un video tuyo y no me rendí y estoy muy feliz de estar acá y estoy muy orgullosa de no haberme rendido porque, ¡mirá hasta dónde llegué!”, dijo al borde del llanto. Ángela no dudó ni un segundo y se levantó de su silla, cruzó el escenario y juntas protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la noche. “Abracito de las que nos costó mucho. Te quiero, mi amor, mucha suerte, disfrutalo ahora, disfrutá tu momento”, le dijo con la voz quebrada.

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Con ese peso ya descargado, la joven participante dio inicio a su presentación para ganar un lugar en la próxima etapa del certamen. Para esto eligió a capella un fragmento de “Dangerous Woman” de Ariana Grande, tema que vocalmente es complejo, pero que al mismo tiempo es de una de las artistas favoritas de Torres. El jurado escuchó en silencio.

Fue parte de La Voz Argentina, se presentó en Popstars y emocionó a Ángela Torres: “Vi un video tuyo y no me rendí”
Luego de que Florencia hablara de salud mental, Ángela se levantó de la silla y la abrazo

Cuando terminó, Nicole, la otra jurado del reality de canto, disparó sin rodeos: “A los que te dijeron que no, que vayan presos”. García tomó la palabra para el veredicto: “Este es un sí en lugar de un no, como estás acostumbrada. Seguile poniendo ganas, esfuérzate mucho, vienen más sí para ti”. Así, con la aceptación de los tres jurados, Florencia logró pasar a la siguiente instancia y sigue en competencia para formar parte de la girlband.

No fue su primera experiencia frente a las cámaras de Telefe. En 2022 había llegado a las audiciones a ciegas de La Voz Argentina con “Mujer amante” y consiguió que Lali Espósito girara su silla. “Te noté nerviosa, y eso me hizo dudar. Pero dije: ‘¡Esta tiene un rock!’ Y pensé que no te salió como querías, pero se nota que tenés lo que hay que tener para estar acá”, le dijo Lali al elegirla para su equipo.

El recorrido dentro del programa tuvo sus altos y bajos. En las Batallas cantó a dúo con Tomás Barani “Sweet Child o’ Mine” y avanzó. En los Knockouts interpretó “Fue amor”, pero su coach prefirió a su rival, Ángela Navarro, y Florencia quedó afuera.

“Estoy muy feliz y orgullosa de haber llegado hasta acá, de lo que viví, así que más que agradecerte no tengo”, le dijo a Lali en el momento de la eliminación.

Hubo otro Ronconi en esa edición del programa. Su padre, Martín “Chino” Ronconi, también se había presentado a las audiciones. Cantó “Pride & Joy” y Soledad Pastorutti lo sumó a su equipo. Cuatro años después de aquella aventura en común, Florencia volvió a la pantalla de Telefe con otra oportunidad y el mismo impulso de no rendirse.

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