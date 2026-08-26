Noche de terror en Nicaragua: voraz incendio devoró bodegas de plástico en el Mercado Oriental

La respuesta inmediata de más de sesenta bomberos permitió controlar un siniestro que amenazaba con extenderse a viviendas (Cortesía: Leana Astorga).

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Un incendio registrado la noche de ayer martes 25 de agosto, en el Mercado Oriental de Managua dejó como saldo la destrucción total de dos bodegas de plásticos y daños parciales en un tramo dedicado a la venta de granos básicos.

La emergencia, que se originó en la zona de la bodega Castillo, ubicada cuatro cuadras al oeste y dos al sur de la iglesia El Calvario, mantuvo en alerta a comerciantes, clientes y cuerpos de socorro.

De acuerdo con la información recabada por el medio Acción 10, el incendio comenzó poco después del cierre habitual de las actividades comerciales. Vecinos y comerciantes relataron haber escuchado una explosión, seguida por el avance de las llamas que rápidamente envolvieron las estructuras de las bodegas Castillos y García Castro.

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El material almacenado, principalmente bolsas y empaques de plástico, favoreció la expansión del fuego, lo que complicó el trabajo de los bomberos en los primeros momentos de la emergencia.

El jefe de la Dirección General de Bomberos, Ramón Landero Pichardo, explicó a los medios que la naturaleza del material almacenado elevó significativamente el riesgo de propagación.

Un incendio de grandes proporciones se registró en el sector de El Novillo, en el Mercado Oriental, destruyendo por completo dos bodegas de productos plásticos.

Movilización de equipos de emergencia

La magnitud del incendio requirió la intervención de más de 60 unidades de bomberos, apoyadas por ocho camiones y cisternas de agua. Además, al sitio acudieron efectivos de la Policía Nacional, Defensa Civil y técnicos en emergencias médicas de la Cruz Blanca.

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Las fuerzas del orden acordonaron el área para evitar saqueos y garantizar la seguridad de los presentes, mientras los equipos de emergencia se enfocaban en contener el avance del fuego y evacuar a las personas en riesgo.

Durante la emergencia, varias personas colaboraron con los bomberos, intentando rescatar la mayor cantidad posible de mercadería, principalmente granos básicos como arroz, frijoles, maíz y cacao. Uno de los comerciantes afectados relató que fue evacuado por los bomberos debido a la intensa humareda, mientras otros lograron salvar parte de sus productos antes de que las llamas alcanzaran sus tramos.

De momento, las pérdidas económicas aún no han sido cuantificadas, pero comerciantes y trabajadores afectados señalaron que el siniestro representa la pérdida de años de esfuerzo y capital invertido.

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En medio del caos, los bomberos lograron rescatar a un hombre en silla de ruedas, mientras los vecinos intentaban ayudar a sofocar el siniestro.

El jefe bomberil subrayó que, pese a las condiciones adversas y el alto potencial de propagación, la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores.

Labores posteriores e investigaciones

Una vez sofocadas las llamas, los equipos de bomberos y socorristas permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y remoción de escombros. El objetivo fue descartar la presencia de puntos calientes que pudieran reavivar el fuego y garantizar la seguridad antes de permitir el acceso a los comerciantes y autoridades.

Especialistas de la Policía Nacional y de los cuerpos de bomberos iniciaron las primeras evaluaciones de daños y las investigaciones para establecer las causas exactas del incendio.

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El Mercado Oriental es considerado el mayor centro de compras de Centroamérica, con miles de comercios y bodegas que abastecen a Managua y otras regiones del país.

Las pérdidas materiales calculadas de forma preliminar por los comerciantes ascienden a más de 40 millones de córdobas equivalente a $1,087,200 USD. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron víctimas mortales ni personas desaparecidas, según confirmaron las autoridades. La comunidad espera que las investigaciones permitan esclarecer las causas y se refuercen las medidas de prevención en el mercado.