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El movimiento tras bambalinas del Atlético Madrid en el mercado que podría destrabar la salida de Julián Álvarez

En medio de la incertidumbre por el futuro del argentino, el colchonero está negociando por la llegada de un delantero

El Atlético de Madrid busca un delantero en el mercado de pases europeo por la incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez. (REUTERS/Thomas Peter)
El Atlético de Madrid busca un delantero en el mercado de pases europeo por la incertidumbre sobre el futuro de Julián Álvarez. (REUTERS/Thomas Peter)
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El mercado de pases del fútbol europeo tiene al Atlético de Madrid en el centro de una cadena de movimientos que podría redefinir su delantera antes del cierre de la ventana de transferencias, el próximo 1 de septiembre. De acuerdo con algunas informaciones, el Colchonero está buscando un delantero en medio de la novela de Julián Álvarez, quien pretende emigrar al Barcelona pese a la negativa del club madrileño.

En este contexto y ante la incertidumbre sobre el futuro de la Araña, Diego Simeone pretende buscar un delantero de área en caso de que el cordobés sea transferido. Es por eso que el Atlético de Madrid negocia la incorporación de Nicolas Jackson, jugador del Chelsea, al mismo tiempo que sondea a Jonathan David, actualmente en la Juventus.

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Según informó el diario Marca, el director deportivo del Atlético, Mateu Alemany, viajó a Londres en los últimos días para avanzar en las negociaciones por adquirir a Nico Jackson. El conjunto colchonero busca un préstamo con opción de compra, un formato que complica la operación: el Chelsea fijó el precio de venta del delantero senegalés en 65 millones de libras esterlinas (aproximadamente 83 millones de dólares) y no está dispuesto a una cesión. Una primera oferta de préstamo del club español ya fue rechazada por los londinenses.

El Atlético de Madrid negocia por Nicolas Jackson, pero el Chelsea rechazó una primera oferta de préstamo con opción de compra. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo)
El Atlético de Madrid negocia por Nicolas Jackson, pero el Chelsea rechazó una primera oferta de préstamo con opción de compra. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel/File Photo)

Jackson, de 25 años, llega a esta instancia con un historial particular. El Chelsea lo adquirió en 2023 desde el Villarreal por 40 millones de dólares y el pasado verano lo cedió al Bayern Múnich por un monto aproximado de 20 millones, aunque la obligación de compra nunca se activó porque el senegalés no alcanzó el mínimo de apariciones requeridas. Ahora, con el jugador nuevamente en Londres sin un rol definido, el Atlético de Madrid lo ve como el perfil ideal para reforzar su ataque. De acuerdo con ESPN, Simeone valora especialmente la verticalidad, la potencia física y la trayectoria internacional del jugador.

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Sin embargo, el Aston Villa también presiona por concretar la llegada de Jackson y podría necesitarlo para cubrir la eventual salida de Ollie Watkins hacia el Al-Hilal de Arabia Saudita. Metro indicó que el Atlético estuvo cerca de cerrar el préstamo en la semana del 21 de agosto, citando fuentes de la cadena COPE, aunque la operación no se concretó. Además, el periodista Fabrizio Romano confirmó que el senegalés tiene el acuerdo casi cerrado con el conjunto de Birmingham por pedido expreso de Unai Emery.

En paralelo, el conjunto rojiblanco exploró una segunda alternativa: Jonathan David. Según Romano, el Atlético contactó a la Juventus para conocer las condiciones de una posible transferencia del atacante canadiense, de 26 años. La Vecchia Signora está abierta a negociar: David no rindió al nivel esperado en su primera temporada en Turín y tanto el club como el jugador evalúan una salida. Su contrato se extiende hasta junio de 2030, y su valor de mercado ronda los 30 millones de euros. En este caso, el Atlético también compite con el Crystal Palace y el Aston Villa, dos clubes con mayor capacidad económica en la puja, de acuerdo con el periodista Nicolò Schira.

El Atlético consultó a la Juventus por Jonathan David, cuyo contrato vence en 2030 y cuyo valor de mercado ronda los 30 millones de euros. (REUTERS/Alberto Lingria)
El Atlético consultó a la Juventus por Jonathan David, cuyo contrato vence en 2030 y cuyo valor de mercado ronda los 30 millones de euros. (REUTERS/Alberto Lingria)

La búsqueda de un delantero de área responde a una necesidad concreta: Alexander Sorloth arrastra una lesión, mientras que Julián Álvarez atraviesa un período de bajo rendimiento. Pero hay un elemento adicional que complica el panorama. De acuerdo con ESPN, el Arsenal está listo para presentar una oferta formal por el argentino, quien priorizaría un traspaso al Barcelona. Si el campeón del mundo con la selección argentina finalmente sale, la incorporación de un reemplazante se volverá urgente para Simeone.

El Atlético tiene, además, el límite salarial ajustado tras el desembolso de unos 43,2 millones de dólares por la contratación del defensor Cristian Cuti Romero, lo que refuerza la preferencia del club por sumar jugadores a préstamo. Con el cierre del mercado a menos de una semana, las próximas horas serán determinantes para saber si Jackson o David vestirán la camiseta del Aleti la próxima temporada.

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