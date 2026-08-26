El Salvador se consolida como el epicentro del debate energético centroamericano en el Congreso Regional de Energía

Una ilustración conceptual integra mapas de América Central con elementos de infraestructura eléctrica, energía renovable y herramientas de ciberseguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La capital salvadoreña se ha convertido en el centro neurálgico de la discusión sobre el futuro energético e industrial de la región centroamericana.

Con la inauguración de la décimo tercera edición del Congreso Regional de Energía (COREN 2026), organizada por la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), especialistas, empresarios, autoridades de gobierno y representantes de organismos internacionales se dan cita del 26 al 28 de agosto en las instalaciones un hotel capitalino.

Bajo el lema “Eficiencia, Renovables y Mercado: La Nueva Ruta Industrial”, este encuentro técnico y estratégico busca definir los lineamientos para afrontar los desafíos de seguridad, sostenibilidad y competitividad de cara a los próximos años.

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El evento pretende trazar una ruta integral que permita la modernización de los sistemas de transmisión eléctrica, la atracción de inversiones sustentables y la incorporación de tecnologías de vanguardia en toda la cadena de valor.

En un entorno global caracterizado por la volatilidad de los mercados y la urgencia del cambio climático, la celebración del congreso en el país posiciona a El Salvador como un referente activo en la discusión sobre las tendencias de la matriz energética y el desarrollo industrial sostenible.

Durante la sesión inaugural, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, destacó la relevancia estratégica de este encuentro para el desarrollo económico y social del país.

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“Lo que está claro es que quienes lo dicen son los que no tienen rumbo y no saben para dónde vamos. Los que estamos aquí representamos empresas e instituciones de Gobierno que trabajamos en lo económico y social, y sí sabemos cuál es el rumbo del país”, afirmó Arriaza en declaraciones recogidas por la prensa de El Salvador.

Presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Jorge Arriaza, durante la inauguración del Congreso Regional de Energía COREN 2026 en San Salvador (Cortesía: ASI).

El presidente de la ASI recalcó que la estabilidad y la visión estratégica compartida entre el sector privado y las instituciones públicas le permiten a El Salvador situarse hoy como un polo atractivo para inversiones de gran escala.

Estas inversiones, orientadas a la infraestructura pública y privada de generación y transmisión limpia, resultan vitales para dinamizar el tejido industrial nacional y responder con solvencia a las crecientes demandas productivas.

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Una agenda de vanguardia orientada a la sostenibilidad y la innovación

A lo largo de sus tres jornadas, COREN 2026 desplegará una dedicada agenda académica y técnica compuesta por conferencias magistrales, paneles de expertos y foros especializados. Entre los ejes prioritarios destacan:

Seguridad energética regional

Las dinámicas del Mercado Eléctrico Regional (MER)

Las fuentes renovables y el almacenamiento

La eficiencia operacional

La digitalización

Ciberseguridad aplicada a infraestructuras críticas

Entre otros temas.

Representantes del sector industrial y energético asisten a la inauguración del Congreso Regional de Energía COREN 2026 en San Salvador (Cortesía: ASI).

La jornada de apertura de este día 26 de agosto, se abordaron aspectos de alta relevancia regulatoria para las inversiones en El Salvador, el impacto económico del comercio energético transfronterizo en el MER, la modernización del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) y los parámetros clave para optimizar la calidad del suministro.

Para el jueves 27 de agosto, la agenda profundizará en contenidos técnicos orientados a la descarbonización y a la adopción de nuevas tecnologías, tales como energía solar, almacenamiento en baterías a gran escala, gas natural, geotermia, electromovilidad, economía circular e incentivos de inversión.

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El viernes 28 de agosto cerrará las deliberaciones con un marcado enfoque en transformación digital. Se presentará la conferencia “Digitalización para una mayor eficiencia y resiliencia operativa”.

La realización de COREN 2026 en suelo salvadoreño marca un hito crucial en el mapa energético centroamericano. Al ser la energía un insumo transversal y estratégico para la productividad y la estructura de costos de la industria, el congreso facilita un espacio colaborativo directo entre empresas, reguladores, proveedores de tecnología y decisores de políticas públicas.