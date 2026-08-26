Sofía Gala habló del enojo de la familia de Luis Vadalá con la serie de Moria Casán: “Fueron muy amables con él”

La actriz, que hace de su propia madre en la serie, habló de la denuncia que iniciará la familia Vadalá tras la biopic (Video: Puro Show- El Trece)

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Sofía Gala Castiglione se encuentra en uno de los momentos profesionales más relevantes debido a que protagonizó la serie biográfica de Moria Casán. La producción, que también convocó a Griselda Siciliani y Cecilia Roth para retratar distintas etapas de la vida de La One, se convirtió en uno de los grandes fenómenos televisivos del año. La actriz e hija de la vedette habló en Puro Show (El Trece) acerca del recibimiento masivo de la ficción, las acciones legales anunciadas por la familia de Luis Vadalá —expareja de Moria por casi una década— y los insistentes rumores que la vinculan sentimentalmente con el músico Fito Páez.

Ante la consulta por la repercusión de la serie, Castiglione expresó su satisfacción por el recibimiento del público. “Estoy muy contenta, muy agradecida por el amor, principalmente, que está recibiendo la serie”, dijo. Luego explicó que las devoluciones positivas tienen mucho más peso que cualquier señalamiento adverso. “Lo bueno es cuando la gente te da cariño te llega más, ¿viste? Porque la gente se te acerca, te habla. Lo malo no me llega porque no estoy pendiente de eso”, sostuvo al ser consultada por las críticas en redes.

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La actriz también se refirió al enojo de la familia de Luis Vadalá y la posible demanda que entablaría por la manera en que fue retratado el vínculo con Moria Casán en la serie. Lejos de esquivar el tema, Sofía marcó que, según su mirada, la ficción incluso suavizó varios aspectos. “Sí, pienso que la serie dejó muchas cosas afuera de ese personaje, que siento que fueron muy amables con él en la serie, que deberían estar contentos”, afirmó. Cuando desde el ciclo le plantearon que la historia podría haber sido todavía más dura, respondió sin rodeos: “Total”.

Luego de que La One mostrara cómo vivió ella su relación de 10 años y mostrara una escena de consumo de drogas, los hijos del empresarios reaccionaron (Video: LAM-América TV)

Sobre cómo se tomó esa decisión narrativa, Sofía planteó que la relación entre Moria y Vadalá ocupaba solo una parte dentro de una historia mucho más amplia. “Siento que si se empezaba a contar todo lo que pasó, hay que hacer una serie aparte”, manifestó.

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En otro tramo del móvil, la actriz salió al cruce de los rumores sobre una supuesta separación de Fito Páez. Antes que hablar de una ruptura, negó de plano que hubiera existido una relación sentimental. “Yo lo que quiero aclarar, que creo que está en cualquier archivo, es que yo dije hace mucho tiempo que Fito y yo somos amigos, que nunca habíamos tenido un vínculo de pareja”, señaló. “Y también está bueno pensar esto como algo de la posverdad. Porque no importó lo que yo dijera, ni a mi mamá ni a nadie, a nadie le importó lo que yo dijera. Todos entraron en una fantasy y como que ahora tengo que salir a desmentir algo que ya lo desmentí”, enfatizó.

La actriz y el cantante le habrían puesto fin a su relación luego de un viaje que hizo él con amigos (Video: LAM-América TV)

La actriz también explicó por qué suele evitar pronunciarse sobre su intimidad y sus vínculos personales. “Entonces, lo que me pasa es que prefiero siempre no decir nada porque siento que por más que hable la gente va a pensar lo que quiera y los medios van a decir lo que quieran. Cosa que me parece reloco”, sostuvo.

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“Siento que no quiero naturalizar más el hecho de que la gente venga y te pregunte con quién te acostás, con quién salís, si salís, la verdad, y habiendo vivido ya todo lo que viví, sigue sin parecerme normal y no tengo ganas de naturalizarlo más”.

Finalmente, cerró con una definición personal sobre ese aspecto de su exposición pública: “Ya hace tiempo creo que no lo hago. Entonces, trato de no hablar de mis parejas, no me hace sentir bien”.

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