Más control ejecutivo y otra lógica deportiva, el nuevo esquema que prepara el equipo de Ryan Reynolds

El equipo de Ryan Reynolds reorganizó su estructura directiva antes de la llegada de Steve Nickson como primer director deportivo del club (REUTERS/Mario Anzuoni)

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Wrexham AFC reorganizó su estructura directiva antes de la llegada de su primer director deportivo, en un movimiento con el que el club galés busca ordenar el reparto de funciones en el área ejecutiva y en la toma de decisiones del fútbol profesional.

La entidad confirmó el ingreso de Elis Wyn Jones al directorio, sujeto a la aprobación del Independent Football Regulator (IFR) y de la English Football League (EFL), mientras que Shaun Harvey asumirá el rol de director no ejecutivo por un plazo inicial de tres años.

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De acuerdo con Sports Illustrated, los cambios se producen días antes de que Steve Nickson asuma el 2 de septiembre como primer director deportivo de Wrexham. La reestructuración ordena la cadena de mando tras el crecimiento institucional y deportivo iniciado con Rob McElhenney y Ryan Reynolds.

Qué cambia en la estructura del club

La incorporación de Jones refuerza el perfil financiero del directorio. Tiene experiencia en finanzas deportivas y ocupó puestos de responsabilidad en Goldman Sachs, donde estuvo al frente del área global de asesoría deportiva y de la cobertura del sector europeo del juego. Su llegada se inscribe en una etapa de expansión para el club, que necesita una estructura de control más definida ante el crecimiento que atraviesa dentro y fuera de la cancha.

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En paralelo, Harvey dejará de intervenir de forma directa en tareas operativas para concentrarse en asuntos del directorio. Pasará a enfocarse exclusivamente en cuestiones de directorio, de acuerdo con la información publicada por Sports Illustrated. Ese ajuste formaliza un cambio que ya había comenzado en el último mercado de pases, cuando Michael Williamson, director ejecutivo del club, tomó un papel central en el área de incorporaciones.

La nueva distribución de responsabilidades marca una separación más clara entre las funciones estratégicas, financieras y deportivas. En ese esquema, Williamson gana peso en la gestión cotidiana, mientras el directorio concentra la supervisión institucional y la planificación general.

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La reestructuración de Wrexham refuerza el control ejecutivo y redefine el reparto de funciones en la toma de decisiones del fútbol profesional (REUTERS)

La llegada de Steve Nickson: el nuevo mapa de poder

El siguiente paso de esta reorganización será la asunción de Nickson, de 61 años, quien deja su puesto como jefe de reclutamiento de Newcastle United tras nueve temporadas. Según consignó Sports Illustrated, el ejecutivo también cuenta con una maestría en dirección deportiva en la University of Salford, una formación alineada con el cargo que ocupará en el club galés.

Nickson actuará como nexo entre la dirigencia y el cuerpo técnico del primer equipo. Su función incluirá la supervisión de la estrategia deportiva, la coordinación del reclutamiento y la participación en negociaciones contractuales, además de una intervención directa en la planificación de largo plazo del área futbolística. Diariamente trabajará junto al entrenador Phil Parkinson y, al mismo tiempo, mantendrá contacto con los ejecutivos que actúan en representación de los propietarios del club.

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El nuevo director deportivo de Wrexham supervisará la estrategia deportiva, el reclutamiento y las negociaciones contractuales del primer equipo (REUTERS)

Qué puede implicar para Phil Parkinson y la toma de decisiones

La creación del cargo de director deportivo abre, además, una etapa distinta en el equilibrio interno de poder. Sports Illustrated señaló que Parkinson seguirá como una figura relevante en las operaciones futbolísticas, aunque podría dejar de tener la última palabra en algunas decisiones de fondo. Entre ellas aparecen la política de contrataciones, la configuración del plantel y eventuales definiciones sobre el rumbo del proyecto deportivo.

Actualmente, no existe ninguna señal de riesgo inmediato para la continuidad del entrenador. Aun así, el nuevo marco institucional modifica quiénes tendrán influencia sobre su futuro. Cualquier decisión sobre su continuidad pasaría por Nickson y Williamson, y no por Harvey, quien había sido una pieza importante en la llegada del técnico al club.

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Así, la estructura actual de Wrexham AFC se mantiene de la siguiente manera:

Rob McElhenney (presidente)

Ryan Reynolds (presidente)

Shaun Harvey (director)

Fleur Robinson Jones (directora)

Kaleen Allyn (directora)

Humphrey Ker (director)

Caroline Hutchinson (directora)

Thayer Joyce (director)

George Dewey (director)

Ricky Engelberg (director)

Lee Solomon (director)

Humphrey Williamson (director ejecutivo)

Mark Smith (director financiero)

Rob Faulkner (director comercial y de comunicaciones)

Tina Roberts (jefa de gabinete)

Aidan Miller (director de estrategia y proyectos)