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¿Quién fue realmente La Momia?: mitos y revelaciones del personaje más enigmático de Titanes en el Ring

Tras la muerte de Juan Manuel Figueroa, se reavivó la polémica sobre el luchador debajo de las vendas. La versión mediática de Oscar Demelli y el aporte oculto del Ancho Rubén Peucelle

Juan Manuel Figueroa: La revelación de la verdadera identidad de La Momia de Titanes en el Ring en el programa El Periscopio de Canal 9
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La muerte de Juan Manuel Figueroa marca el cierre de una etapa fundamental en la historia de Titanes en el Ring, la troupe creada por Martín Karadagian. El luchador, quien desde 1975 interpretó a La Momia, consolidó su figura como uno de los personajes más enigmáticos y recordados del espectáculo televisivo argentino. Su interpretación no solo definió el perfil del personaje, sino que, para muchos, estableció el estándar que nadie pudo igualar en los años siguientes.

La construcción de La Momia como ícono de Titanes se dio a partir de una secuencia de intérpretes que supieron imprimirle matices únicos. Antes de Figueroa, el personaje ya había recorrido un camino complejo y misterioso. Eugenio Sdaziuk, luchador profesional ruso nacionalizado argentino y conocido en el ring como Iván Kowalski, fue quien encarnó a La Momia entre 1965 y 1968. Su llegada al personaje se dio de la mano de Karadagian, en un contexto de creciente popularidad del catch televisivo. Según el relato de Paulina Karadagián, hija y guardiana del legado del histórico titán, el impacto de la presentación de La Momia Blanca fue tal que incluso el presidente de entonces, Arturo Illia, citó a Karadagian para preguntarle si dentro de La Momia había una persona real o si se trataba solo de un muñeco.

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El personaje de La Momia, desde sus primeras apariciones, generaba una mezcla de temor y fascinación en el público, especialmente porque la entrada en escena coincidía con una música que evocaba el cine clásico de terror. No obstante, el misterio sobre quién se escondía debajo de las vendas fue una constante que alimentó especulaciones y debates durante décadas.

En 1968, el rol pasó a manos de El Gitano Ivanoff, quien participó en una de las finales más recordadas en el Luna Park, un evento que quedó registrado en la película de Titanes en el Ring. La popularidad de La Momia alcanzó tal nivel que la revista Gente dedicó siete páginas en dos ediciones consecutivas para intentar develar la identidad real del personaje, aunque el enigma persistió.

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Martín Karadagian, Titanes en el Ring
Martín Karadagian, media entre la Momia Negra y la Momia Blanca

A partir de 1975, Juan Manuel Figueroa asumió el papel de La Momia y lo mantuvo hasta el final del ciclo. Su trabajo se destacó por una entrega física y actoral que trascendió la mera representación. Figueroa también era conocido por otro personaje emblemático, El Olímpico, al que interpretaba a cara descubierta. Durante varias temporadas, la presentación de los luchadores se hacía bajo la figura de Figueroa a cara descubierta, lo que generaba un juego de identidades que alimentaba el mito en torno a La Momia. Mientras el público especulaba sobre quién encarnaba al personaje, la respuesta estaba frente a sus ojos.

Con el paso de los años, surgieron numerosas controversias y disputas mediáticas en torno a la identidad del personaje. Distintas figuras aseguraron haber sido quienes se ocultaban bajo las vendas, generando escándalos y apariciones recurrentes en programas de actualidad. Uno de los casos más resonantes fue el de Oscar Demelli, asistente de Titanes durante un tiempo, quien llegó a afirmar que había interpretado a La Momia y luchado contra Karadagian. Esta situación derivó en una exposición mediática que mantuvo vivo el misterio y la discusión en torno al personaje.

En 1997, Paulina Karadagian decidió poner fin a las especulaciones. Participó en el programa Paparazzi conducido por Jorge Rial, donde se presentó junto a La Momia y otros personajes de la troupe, como Julio César y el indio Machuca La Hiena. En esa emisión televisiva, Paulina reveló públicamente que el hombre detrás de La Momia era Juan Manuel Figueroa, desmantelando así las versiones que circulaban en los medios. Figueroa, emocionado, expresó en esa ocasión: “Tuve el orgullo de hacer la última lucha de Martín Karadagián”. Esta revelación no solo zanjó la controversia, sino que también reivindicó la trayectoria de Figueroa como parte central de la historia de Titanes en el Ring.

Afiche con ilustración de dos luchadores, uno con vendajes y otro con cabello canoso, junto con textos promocionales de Titanes en el Ring.
Un cartel publicitario promociona las funciones del espectáculo Titanes en el Ring de Martín Karadagian en la ciudad de Mar del Plata en 1973 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El personaje de La Momia continuó formando parte del imaginario popular incluso después del cierre del ciclo original. En el reinicio de Titanes en el Ring en 2023, La Momia volvió a aparecer en escena, aunque hasta el momento se desconoce quién lo interpreta. Esta nueva etapa mantiene el enigma, renovando la curiosidad y el interés de viejas y nuevas generaciones.

La historia de las momias en Titanes en el Ring incluye también la creación de La Momia Negra, un personaje con un trasfondo particular. Según la leyenda narrada por Jorge Bocacci, se trataba de un esclavo negro obligado a boxear, que tras morir por barbitúricos regresó a la vida momificado para buscar venganza. Sin embargo, la realidad fue diferente: la creación de La Momia Negra fue producto de la casualidad. Un día, la ropa de La Momia Blanca se lavó y quedó del revés, mostrando su color negro. Karadagian, atento a los detalles, vio la oportunidad de introducir un nuevo personaje. El desafío era encontrar quién lo interpretaría. Finalmente, Rubén Peucelle, conocido como El Ancho, asumió el papel, cumpliendo su deseo de cambiar de bando sin perder el cariño de los niños.

Oscar Demelli aseguró ser el hombre bajo el disfraz de La Momia
Oscar Demelli aseguró ser el hombre bajo el disfraz de La Momia

El caso de Rubén Peucelle como La Momia Negra ilustra la dinámica de reinvención y adaptación que caracterizó a Titanes en el Ring. La capacidad de Karadagian para transformar situaciones fortuitas en elementos centrales del espectáculo fue clave para mantener el interés del público a lo largo del tiempo.

El misterio y las leyendas en torno a La Momia, tanto blanca como negra, constituyeron parte de la magia de Titanes en el Ring y su impacto en la cultura popular argentina. La muerte de Juan Manuel Figueroa cierra un capítulo, pero el legado de su interpretación y el de quienes le precedieron permanece vivo en la memoria colectiva.

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