Atari anuncia ‘RollerCoaster Tycoon Wonderworks’ con caos y destrucción

RollerCoaster Tycoon Wonderworks presenta su tráiler.

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Atari y Springloaded Studios anunciaron RollerCoaster Tycoon Wonderworks durante la previa de Gamescom 2026. La nueva entrega de simulación y administración de parques temáticos llegará primero a PC mediante Steam Early Access durante el invierno de 2026, con un precio de 24,99 dólares, y después tendrá un lanzamiento completo para PC y consolas.

El regreso de la serie principal

RollerCoaster Tycoon Wonderworks será la primera entrega principal de la franquicia desde RollerCoaster Tycoon World, publicado en 2016 y recibido de manera negativa. El proyecto queda en manos del estudio responsable de Let’s Build a Zoo, otro título centrado en la construcción y gestión de instalaciones abiertas al público.

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La presentación mostró gráficos tridimensionales con una perspectiva isométrica similar a la de los primeros RollerCoaster Tycoon. Esta cámara presenta los escenarios desde un ángulo elevado y permite observar varias zonas del parque al mismo tiempo. La decisión también separa visualmente al juego de propuestas más avanzadas como Planet Coaster, desarrollada por Frontier Developments.

La estructura recuperará las tareas tradicionales de la serie: construir un parque, distribuir sus servicios, contratar empleados, mantener satisfechos a los visitantes y generar suficientes ingresos para ampliar las instalaciones. Los jugadores podrán colocar más de 60 atracciones, montañas rusas y tiendas, junto con más de 150 objetos decorativos.

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El acceso anticipado comenzará con dos parques disponibles, Hollow Creek y Forest Frontiers. Atari todavía no detalló si durante esa etapa se agregarán nuevos escenarios, atracciones o herramientas antes del estreno definitivo.

Montañas rusas ajustables y accidentes graves

Una de las novedades estará en el sistema de construcción de montañas rusas, diseñado para facilitar la creación y modificación de los recorridos. Además de definir la forma de las vías, será posible ajustar valores como la velocidad, la aceleración y la duración. Esos parámetros determinarán el comportamiento de cada atracción y podrán tener consecuencias si el diseño resulta inseguro.

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Wonderworks incorporará un motor de físicas centrado en el caos y la destrucción. Un motor de físicas es el sistema que calcula cómo se mueven, chocan y reaccionan los objetos dentro del juego. En este caso, las atracciones podrán sufrir accidentes, romperse en varias piezas y salir disparadas hacia otras áreas del parque.

Los daños no estarán limitados a las estructuras. Los visitantes podrán terminar lanzados por los aires y los incidentes más extremos provocarán lesiones o muertes. Esta mecánica introduce un riesgo directo al proceso de construcción: modificar la velocidad o la aceleración de una montaña rusa puede transformar una atracción rentable en una fuente de daños para el parque.

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La administración cotidiana seguirá presente junto con esos sistemas destructivos. Será necesario contratar mecánicos para reparar las instalaciones, conserjes para mantener limpios los espacios y mascotas para atender a los visitantes. El estado del parque, la satisfacción del público y las ganancias continuarán determinando las posibilidades de expansión.

RollerCoaster Tycoon Wonderworks

Precio, plataformas y lanzamiento completo

RollerCoaster Tycoon Wonderworks se venderá por 24,99 dólares cuando ingrese al acceso anticipado de Steam durante este verano. El acceso anticipado permite comprar y jugar una versión en desarrollo mientras el estudio trabaja en ajustes, contenido y funciones antes de considerarla terminada.

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Springloaded Studios planea publicar posteriormente la versión completa de forma simultánea en PC y consolas. Atari todavía no anunció la fecha de ese estreno ni confirmó qué sistemas recibirán el juego, por lo que se desconoce si estará disponible en todas las consolas actuales.

El único lanzamiento fechado hasta ahora es el de Steam Early Access, mientras que Hollow Creek y Forest Frontiers serán los dos parques incluidos al comienzo de esa etapa.

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