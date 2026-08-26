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Arévalo relanza el viaducto norte y retoma el mayor plan vial de Guatemala tras dos años de suspensión por falta de presupuesto

El presidente Bernardo Arévalo anunció el reinicio de los trabajos del viaducto norte en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, una obra clave que estuvo detenida más de dos años debido a la ausencia de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria en la administración anterior

Un viaducto de concreto de dos niveles sobre un río con vehículos en el nivel superior y un tren en el nivel inferior.
Una representación digital del proyecto de infraestructura del puente Belice dos en Ciudad de Guatemala muestra un viaducto de dos niveles con tránsito vehicular y ferroviario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El presidente Bernardo Arévalo relanzó este miércoles en Guatemala la recuperación del mayor proyecto vial del país, que dejó de llamarse Puente Belice 2 para pasar a ser Viaducto Norte, con un puente central bautizado como Ch’utbal, en una obra concebida para unir tránsito vehicular y Metro Riel y para conectar, una vez terminada, Centra Norte con Centra Sur sin interrupciones semafóricas.

El plan tiene un plazo contractual de 36 meses y, con cinco meses ya ejecutados antes de su suspensión, el Gobierno calcula que alcanzará cerca del 60% de avance durante la actual administración, con trabajos previstos hasta 2027.

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La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea, señaló que la empresa incluso podría terminar antes del plazo.

Durante el acto en un campamento de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, Arévalo explicó que el nuevo nombre busca reflejar la dimensión real del proyecto, porque el puente es solo una parte del conjunto. También presentó el significado de Ch’utbal, una palabra del idioma poqomam que puede traducirse como “lo que une, lo que reúne”.

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El mandatario dijo que ese término reconoce a los pueblos originarios de la zona del departamento de Guatemala y del norte de Escuintla. “Ch’utbal es una palabra en idioma poqomam.

El idioma poqomam es el idioma de los pueblos originarios de esta zona del país, del departamento de Guatemala, de la parte norte de Escuintla. Y ch’utbal quiere decir en español lo que une, lo que reúne”.

Fotografía aérea de un puente metálico con vehículos, un puente ferroviario y casas construidas en la ladera de un barranco
Bernardo Arévalo relanzó en Guatemala el proyecto vial Viaducto Norte, antes llamado Puente Belice 2, para conectar Centra Norte con Centra Sur sin semáforos. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

La obra suma siete kilómetros y tendrá un puente de doble nivel

La infraestructura proyectada abarca siete kilómetros en total. De ese trazado, 270 metros corresponden al puente principal y el resto a un sistema de dos niveles: el superior para vehículos livianos y tráilers, y el inferior para el paso del Metro Riel.

De acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la longitud total del viaducto y sus aproximaciones llega a 3,94 kilómetros, con un acceso sur de 1.416 metros y un acceso norte de 1.368 metros. El proyecto incluye aproximaciones norte y sur, rampas de incorporación, pasos elevados y conexiones entre las zonas 1, 6, 17 y 18, además del corredor de la CA-9 Norte.

El Gobierno lo presenta como el primer puente de América Latina con estructura de doble nivel que combina tráfico vehicular y transporte ferroviario en una misma obra. La referencia más cercana a ese diseño está en Portugal.

La estructura incorporará ocho aisladores sísmicos de caucho con núcleo de plomo para reducir la energía generada durante eventos sísmicos. Arévalo sostuvo que la obra traerá menos tiempo perdido en el tráfico, mejores conexiones, mayor seguridad y nuevas posibilidades para miles de guatemaltecos.

El proyecto estuvo detenido más de dos años por falta de disponibilidad presupuestaria

La reactivación llega después de una suspensión de más de dos años, cuando la obra apenas había completado cinco meses de ejecución. Según explicó Zea, el freno obedeció a la falta de asignación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria por parte de las autoridades anteriores.

La ministra indicó que antes del reinicio se hizo una auditoría de campo para verificar las estimaciones pendientes de pago al contratista.

“Quedaron algunas estimaciones pendientes de pago y dentro del proceso de poder hoy reiniciar el proyecto, estuvo una auditoría en campo. Esto nos permitió simplemente tener la certeza de que las estimaciones había que pagarlas, pero para proceder a esa parte teníamos que reiniciar el proyecto”.

El banderazo de inicio se hizo de forma remota desde el tramo dos, en la 20 avenida de la zona 6, donde el ingeniero a cargo confirmó que ya había maquinaria y personal listos para retomar las labores. La constructora informó que trabajará en varios frentes simultáneos.

Durante la ejecución se mantendrán dos carriles abiertos en la 20 avenida, con coordinación con las autoridades de tránsito para reducir afectaciones a los vecinos. Si hay trabajos nocturnos, la comunidad será avisada con anticipación.

Arévalo enmarcó el reinicio dentro de su idea de gestión pública. “Un gobierno decente cumple lo que promete. Un gobierno decente administra los recursos públicos con transparencia y responsabilidad. Un gobierno decente trabaja con transparencia y rinde cuenta de sus decisiones”.

El presidente agregó que el proyecto busca demostrar que “cuando los recursos públicos se ejecutan con propósito, con honestidad, con capacidad y con responsabilidad, sí es posible hacer obra pública de calidad y ponerla al servicio de la gente”.

El Viaducto Norte está planteado como la primera fase de un sistema mayor. Cuando concluya, permitirá enlazar Centra Norte con Centra Sur a través del Metro Riel, con una salida directa de tres kilómetros en el nivel superior y de cuatro kilómetros en el nivel inferior, ambas sin semáforos, mientras que una fase futura prevé un Viaducto Sur con conexión al CEMMA.

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