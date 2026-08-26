De sembrar para sobrevivir a alimentar a toda una comunidad rural en República Dominicana

El proyecto de la FAO, Supérate y el Ministerio de Agricultura fortaleció a las mujeres rurales de María Ruiz con formación, tecnología y acompañamiento técnico. (Foto cortesía FAO)

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En la provincia de La Altagracia, al este de la República Dominicana, el liderazgo de Ámbar Rijo ha transformado la vida de una comunidad rural que pasó de depender de la agricultura de subsistencia a convertirse en un referente de autosuficiencia alimentaria.

Ámbar Rijo lidera una iniciativa que ha logrado convertir la producción agrícola local en una fuente estable de alimentos y oportunidades para cientos de familias, marcando un ejemplo de organización y resiliencia frente a las crisis actuales.

Antes de este cambio, el trabajo en la comunidad María Ruiz se limitaba a largas jornadas agrícolas que apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas.

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La falta de recursos y de conocimientos técnicos impedía a los agricultores pensar en un futuro diferente.

Esta situación se modificó con la llegada de un proyecto impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Dirección de Desarrollo Social Supérate y el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana, que apostaron por fortalecer las capacidades de las mujeres rurales a través de formación, tecnología y acompañamiento técnico.

Ámbar Rijo transformó la agricultura en María Ruiz, La Altagracia, y convirtió a la comunidad en un referente de autosuficiencia alimentaria en República Dominicana. (Foto cortesía FAO)

Bajo la coordinación de Ámbar Rijo, más de 200 mujeres rurales asumieron el reto de profesionalizar la producción agrícola. El grupo mejoró sus prácticas con la introducción de casas sombra, estructuras que protegen los cultivos y permiten mantener el ritmo de cosecha durante todo el año, incluso ante escenarios climáticos adversos. Gracias a esta innovación, la comunidad produce ahora lechuga, apio, espinaca, rúcula y tomate, abasteciendo tanto a los hogares locales como a hoteles y comercios en la región Este del país.

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La iniciativa de Ámbar promovió la diversificación de cultivos y la adopción de técnicas sostenibles. Las participantes aprendieron a utilizar abonos orgánicos, implementaron sistemas de riego por goteo, bancos de plántulas y estanques para la piscicultura.

El proceso incluyó la instalación de composteras y biodigestores, permitiendo la producción local de fertilizantes y biogás, lo que redujo costos y fortaleció la independencia de la comunidad frente a insumos externos.

La comunidad de María Ruiz produce lechuga, apio, espinaca, rúcula y tomate para abastecer hogares, hoteles y comercios de la región Este. (Foto cortesía FAO)

El modelo comunitario impulsado por Ámbar Rijo ha fortalecido la organización interna. Las mujeres, agrupadas en asociaciones productivas, participan en la planificación y toma de decisiones sobre la gestión agrícola y financiera. Este proceso ha facilitado el desarrollo de habilidades de liderazgo y administración, motivando a varias integrantes a retomar o iniciar estudios superiores en agroecología y liderazgo comunitario.

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La producción regular y diversificada ha permitido a la comunidad de María Ruiz acceder a canales de comercialización en mercados locales y regionales. Los alimentos cultivados abastecen hoteles turísticos de Bayahíbe y Punta Cana, además de supermercados y pequeños comercios, generando ingresos estables para las familias y fortaleciéndose como una alternativa económica confiable en contexto de crisis.

La producción agrícola de María Ruiz abastece mercados, supermercados, Bayahíbe y Punta Cana, mientras el grupo de Ámbar Rijo busca financiamiento con proyectos agro-ecoturísticos. (FAO El Salvador)

El acceso al financiamiento representa uno de los principales retos en la fase actual de expansión. Para superarlo, el grupo liderado por Ámbar Rijo explora proyectos agro-ecoturísticos que buscan conectar la agricultura local con el turismo, integrando nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de desarrollo para la comunidad.

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La historia de Ámbar Rijo y la transformación de la agricultura en María Ruiz evidencia el potencial de la organización rural y el liderazgo femenino para responder a los desafíos alimentarios y económicos. El caso demuestra cómo la transferencia de conocimientos y recursos adecuados puede fortalecer la seguridad alimentaria y abrir nuevas rutas de desarrollo, incluso en los entornos más adversos.