TankRat muestra su combate entre tanques y confirma fecha para PlayStation 5 y PC

TankRat presenta su tráiler.

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Alpha Channel anunció durante el Opening Night Live de Gamescom que TankRat, su RPG de acción post apocalíptico centrado en vehículos, se lanzará el 15 de enero de 2027. El juego estará disponible para PlayStation 5 y PC a través de Steam, con publicación en colaboración con Kepler Interactive.

Una fecha que mueve el estreno a 2027

La confirmación supone un pequeño cambio respecto de la ventana que figuraba anteriormente en la página de Steam. La tienda indicaba que TankRat llegaría durante 2026, pero la fecha definitiva desplazó el estreno a comienzos del año siguiente. Alpha Channel no detalló los motivos de la modificación.

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El anuncio estuvo acompañado por una versión extendida del tráiler de presentación. El video ofrece otra mirada a los escenarios destruidos, los enfrentamientos entre blindados y las máquinas que controlan las rutas del juego. La pieza utiliza The Tyger, el poema de William Blake, como base de su narración y banda sonora.

TankRat ya puede añadirse a la lista de deseos de PlayStation 5 y Steam. Esta función permite guardar el título dentro de cada tienda digital y recibir avisos relacionados con su lanzamiento, aunque las fuentes no informaron precios ni posibles ediciones especiales.

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Whittaker y el camino hacia Highpoint

La historia transcurre en una Tierra devastada por una guerra provocada por la codicia humana. Los restos de las ciudades están ocupados por máquinas hostiles, mientras los sobrevivientes deben desplazarse entre estructuras destruidas y zonas controladas por enemigos mecánicos.

El jugador controlará a Whittaker, una conciencia humana digitalizada conocida como Sleepwalker. Su principal capacidad consiste en fusionarse con tanques y pilotarlos, una condición que conecta directamente la historia del personaje con el sistema de combate y personalización.

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El objetivo de Whittaker será alcanzar la ciudad de Highpoint. Para hacerlo tendrá que atravesar la Event Containment Area, también llamada ECA, un páramo marcado por la guerra y dominado por máquinas letales conocidas como Tankrats. El recorrido planteará conflictos relacionados con la moralidad, la conciencia y la manera en que el protagonista entiende el poder.

Durante la travesía, Whittaker contará con la orientación de Cyril, un mentor misterioso sobre el que todavía se conocen pocos detalles. Fuera de esa guía, su supervivencia dependerá del tanque, las mejoras instaladas y la capacidad del jugador para responder a los ataques de las máquinas que aparecen en el camino.

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TankRat, de Alpha Channel

Tanques, armas y recuperación de piezas

La campaña estará distribuida entre seis zonas diferentes e incluirá combates contra siete jefes mecánicos gigantes. Alpha Channel presenta estas batallas como pruebas de supervivencia en las que será necesario adaptar el vehículo al tipo de enemigo y a las condiciones de cada área.

Los jugadores podrán elegir entre tanques ligeros y medios. Los primeros estarán orientados a la velocidad, la agilidad y la evasión de proyectiles. Los segundos ofrecerán mayor resistencia al daño y potencia de fuego, a cambio de una movilidad más limitada.

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El arsenal tendrá más de 25 armas. Entre los ejemplos confirmados aparecen un cañón de 90 milímetros, pensado para perforar blindajes pesados, y otro de 10 milímetros destinado a enfrentamientos a larga distancia. Las piezas permitirán modificar el tanque y preparar configuraciones distintas según el tipo de amenaza.

Otro elemento central será el kitbashing, una mecánica basada en desmontar enemigos derrotados y reutilizar sus componentes. En términos prácticos, el jugador podrá recoger partes de las máquinas destruidas en la ECA para obtener ventajas y ajustar su estrategia de combate. Esta recuperación hará que explorar y enfrentarse a rivales tenga un efecto directo sobre las posibilidades del blindado.

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TankRat llegará el 15 de enero de 2027 a PlayStation 5 y PC mediante Steam; ambas plataformas ya permiten agregarlo a sus respectivas listas de deseos.