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La madre de Wanda Nara apuntó contra la China Suárez tras los polémicos posteos de Mauro Icardi: “Cada día la cosa está peor”

Nora Colosimo evitó profundizar sobre el conflicto, pero ratificó sus críticas a la actriz y advirtió por el impacto que la exposición pública tiene sobre sus nietas

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez: "Cada día la cosa está un poco peor"
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Después de días de misterio y polémica, Nora Colosimo habló sobre el video que se viralizó en las últimas semanas, en el que aparece junto a Wanda Nara y sus nietas en una escena de llanto y fuerte angustia. La madre de la empresaria cuestionó la interpretación que circuló a partir de esas imágenes, que además quedaron incorporadas a la disputa judicial entre la conductora y Mauro Icardi.

La difusión del material provocó la reacción del futbolista, que consideró que en la grabación madre e hija intentaban inducir a una de las niñas a hablar en contra de su padre. El episodio sumó un nuevo capítulo al conflicto legal y mediático que ambas partes mantienen desde hace tiempo.

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Durante su descargo, en charla con América Tv, Colosimo sostuvo que el video muestra apenas una parte de lo ocurrido. “Es fragmentado, lo que ven. Cada uno le da la lectura que quiere darle”, afirmó. Luego relató el estado en el que, según dijo, llegaron sus nietas: “Mis nietas llegaron en estado de shock, llorando, gritando, angustiadísimas. Cualquier mamá o abuela le pregunta: ‘¿Qué te pasó?’. Hice lo que me nace en el momento”.

La madre de Wanda Nara también aclaró que la decisión de grabar la situación fue de su hija. Según explicó, el registro respondió a una recomendación vinculada al proceso judicial. “La que decidió grabar es la mamá. Como nada se creía, tuvo la recomendación que tuvo que hacerlo. Por eso lo presentó en la Justicia”, señaló.

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Nora Colosimo: "Mis nietas estaban en shock"

Después de la viralización de las imágenes, el delantero había criticado la difusión de imágenes privadas de las nenas durante los últimos años. “¿Dónde estuvo esa preocupación durante estos dos años, mientras se hicieron públicos videos de la intimidad de mis hijas enviados por su propia madre? ¿Dónde estaba la protección de dos menores cuando su vida privada se transformaba en contenido televisivo por un poco de rating?”, planteó.

En otro lapso de la entrevista, Colosimo fue consultada por el cruce mediático entre Benjamín Vicuña y Mauro Icardi. Fue Dalmasia Ochoa quien le preguntó a la invitada si creía que la China Suárez había inducido al futbolista para hacer esas declaraciones, teniendo en cuenta su pasado con el chileno. La periodista le marcó que el posteo en discusión era especialmente delicado porque aludía a la paternidad y a una supuesta adicción. “Cada día la cosa está un poquito peor”, afirmó la madre de Wanda.

Frente a esa consulta, Nora Colosimo eligió no profundizar. “Si supieras todo lo que yo creo, pero no tengo ganas de decirlo acá con un micrófono”, contestó, y explicó que prefería guardarse su mirada sobre ese punto.

Nora Colosimo apuntó contra la China Suárez y fue dura: “Para mí es mala palabra”
Nora Colosimo habló del video viral con Wanda Nara y sus nietas y cuestionó la interpretación que circuló sobre las imágenes

Más adelante, Marina Calabró recordó declaraciones anteriores de Colosimo contra Eugenia “la China” Suárez, en las que la había responsabilizado por la ruptura de la familia de Wanda Nara y por el dolor de sus nietas. Lejos de tomar distancia, la madre de la empresaria ratificó sus palabras. “No borro nada de lo que dije”, remarcó.

Aunque evitó sumar nuevas acusaciones, insistió en su mirada crítica sobre el accionar de la actriz. “No está bueno lo que está pasando, lo que está haciendo”, sostuvo. Luego agregó: “En vez de decir, bueno, cada día voy a tratar de ser un poquito mejor, cada día la cosa está un poquito peor”.

Sobre el final, Colosimo puso el foco en el impacto que la exposición pública tiene sobre las menores de la familia. Dijo que su único margen de acción es acompañarlas frente al malestar que les provoca el conflicto y advirtió que las chicas siguen de cerca todo lo que circula. “No nos olvidemos que leen y ven todo”, afirmó.

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