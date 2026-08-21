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Ministro de Defensa despide a la delegación élite dominicana que competirá en Paraguay

La delegación viajará a Paraguay para una competencia regional con 17 naciones, tras una ceremonia en Santo Domingo donde recibió la enseña nacional y un mensaje centrado en liderazgo y resiliencia

En la ceremonia realizada este 20 de agosto en Santo Domingo, Carlos Antonio Fernández Onofre entregó la enseña nacional a la delegación que competirá en el certamen multinacional de unidades élite (Foto cortesía medio Informándonos)
En la ceremonia realizada este 20 de agosto en Santo Domingo, Carlos Antonio Fernández Onofre entregó la enseña nacional a la delegación que competirá en el certamen multinacional de unidades élite (Foto cortesía medio Informándonos)
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La Presidencia de la República Dominicana informó que el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó este 20 de agosto de 2026 en Santo Domingo el acto de despedida del equipo de fuerzas especiales que representará al país en Fuerza Comando Paraguay 2026, una competencia multinacional que reunirá a unidades élite de 17 países.

Durante la ceremonia, el teniente general entregó la bandera nacional a la delegación y afirmó: “Ustedes parten llevando dentro de su pecho el honor de representar a la República Dominicana y a sus Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con el comunicado, Fernández Onofre sostuvo que la fortaleza de un soldado de fuerzas especiales no se limita a la condición física ni a la preparación técnica, sino que también se apoya en el carácter, la resiliencia, la fortaleza mental, el liderazgo y la capacidad de mantener la claridad y la cohesión del equipo bajo altos niveles de presión.

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La competencia regional

El ministro señaló que la bandera simboliza el compromiso de demostrar profesionalismo y nivel de preparación ante las demás naciones, y agregó: “Cuando esta bandera esté en sus manos, recuerden que ustedes no van solos”, al mencionar el respaldo del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor General, sus compañeros de armas y el pueblo dominicano.

(Foto cortesía medio Informándonos)
(Foto cortesía medio Informándonos)

La nota precisó que Fuerza Comando Paraguay 2026 contará con equipos de Estados Unidos, Jamaica, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Belice, Perú y El Salvador, que enfrentarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad, planificación, dominio técnico, coordinación y trabajo en equipo.

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En el acto estuvieron presentes viceministros de Defensa, el inspector general de las Fuerzas Armadas y subcomandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto a oficiales generales y superiores, instructores y entrenadores.

Traspasos de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea

La cita regional contará con equipos de Estados Unidos y 15 naciones de América, que afrontarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad y planificación, además de coordinación y dominio técnico, según la nota oficial (Foto cortesía medio Informándonos)
La cita regional contará con equipos de Estados Unidos y 15 naciones de América, que afrontarán pruebas de resistencia, precisión, velocidad y planificación, además de coordinación y dominio técnico, según la nota oficial (Foto cortesía medio Informándonos)

El ministro de Defensa Carlos Fernández Onofre encabezó este 19 de agosto las ceremonias de traspaso de mando en el Ejército y la Fuerza Aérea de República Dominicana, en cumplimiento del Decreto núm. 557-26 del 16 de agosto, emitido por el Poder Ejecutivo. En el Ejército de República Dominicana, el mayor general Jimmy Arias Grullón asumió como comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasó a ocupar el cargo de inspector general de las Fuerzas Armadas.

El acto se realizó en la Plaza de Ceremonias del Campamento Militar “16 de Agosto”, con el ceremonial militar correspondiente y la entrega de la bandera institucional, símbolo del traspaso de autoridad, responsabilidad y mando.

Más tarde, en la Base Aérea de San Isidro, el mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo asumió como comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana en reemplazo del mayor general Floreal T. Suárez Martínez.

Durante las ceremonias se señaló que estos relevos forman parte del proceso de renovación en la conducción militar y buscan asegurar la continuidad de las políticas, planes y operaciones de las Fuerzas Armadas vinculadas a la defensa y la seguridad nacional.

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