Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Ricardo Canaletti habló del enfrentamiento con Matías Bertolotti: “La pelota no se mancha”

El periodista de policiales hizo referencia a los dichos de su compañero de señal y uso una frase de Diego Maradona

El periodista de policiales se refirió a la polémica con su colega en TN
Guardar

El lunes, Ricardo Canaletti y Matías Bertolotti protagonizaron un cruce al aire en TN que circuló rápido. El meteorólogo acusó a su colega, especialista en policiales, de incitar a la violencia contra los hinchas de River Plate luego de que el conjunto millonaria lograra vencer a Argentinos Juniors, Bertolotti lo dijo dos veces frente a cámara. Canaletti no respondió, al menos no en la señal de noticias.

Su turno llegó cuando un cronista de Intrusos (América TV) lo encontró en la calle. Lo que siguió no fue una defensa ni un contraataque: fue una sucesión de esquives, humor y una frase de Maradona usada como paraguas cada vez que la conversación se ponía incómoda.

PUBLICIDAD

El saludo ya anticipó el tono. “Dejate de joder”, le dijo Canaletti al cronista apenas lo vio. Después, antes de que llegara la primera pregunta difícil, describió su situación con una claridad que no volvió a repetir en toda la nota: “Si me las pico, me dicen que es malo. Si me quedo, me embarro. Así que mejor...” La frase quedó sin terminar.

Cuando el cronista preguntó directamente, “¿Me ayudás a entender qué pasó con Matías, que se calentó tanto con tu intervención por lo que contaste de River, que dijiste esto son muertos?”, la respuesta fue breve y definitiva: “No sé.” De inmediato, Canaletti cambió de tema: “Estoy yo con el tema de Maradona, loco, el juicio de Maradona. Mañana es un día muy importante. Maradona, ¿qué dijo? La pelota no se mancha. Chau.

PUBLICIDAD

El cruce en TN estalló después de los dichos de Ricardo Canaletti tras el triunfo de River Plate ante Argentinos Juniors en el Monumental (Video: TN)

Las preguntas sobre el enojo visible de Bertolotti tampoco tuvieron mejor suerte. “Yo no estoy en la cabeza de los demás”, respondió. Y cuando le consultaron si el episodio le había molestado, cerró: “Te juro que no. Mirá, el pobre hombre tiene que bancarse todo esto.”

En un momento de la charla, el cronista le contó que Mario Massaccesi lo había defendido al aire, llamándolo “mi amigo.” Canaletti recibió la información con un lacónico “Bien.” Luego, sobre Bertolotti, dijo lo único que eligió decir con nombre propio: “Matías es un fenómeno.” El cronista le preguntó por qué. “Es un fenómeno. Pero no sé, por qué me preguntás cosas que no sé”, repitió.

La pregunta sobre si había hablado con su colega tuvo la respuesta de siempre: “La pelota no se mancha. Chau.” El remate llegó cuando el cronista quiso saber qué mensaje mandarle a Bertolotti. Canaletti intentó irse, “Chau, chau, chau, chau”, pero el cronista no soltó el micrófono. La última respuesta llegó entre risas: “Que se vaya.”

El meteorólogo habló acerca del ida y vuelta que tuvo con su compañero de TN (Video: Intrusos-América TV)

El día anterior y al aire del mismo programa, Bertolotti hizo un mea culpa de lo sucedido. Lo primero que hizo fue bajarle el tono al asunto. “Vivimos hoy por hoy también un poco en el mundo de las redes, que uno a veces no se da cuenta y todo explota, pero en realidad fue un intercambio y ya está, no pasa nada, queda todo ahí”, dijo al ser consultado por lo ocurrido. Sobre si hubo contacto con Canaletti después del cruce, la respuesta fue tajante: no hubo ningún intercambio de mensajes ni de palabras, y Bertolotti consideró que tampoco era necesario.

Para explicar por qué reaccionó como lo hizo, el meteorólogo dejó en claro su lugar como hincha antes que cualquier otra cosa: “Me sentí un poco tocado porque digo: ‘a mí me encanta la jerga del fútbol, soy fanático de River mal’”.

Fue más lejos al momento de evaluar su propia reacción. “A veces lloramos nosotros porque a veces no son... Y entonces digo: bueno, esto hay que decirlo dentro de casa. Es cierto, ahí es mala mía, soy calentón y bueno, lo admito”, cerró, sin esquivar la responsabilidad por haber elegido el aire como escenario para una discusión que, a su criterio, correspondía resolver de forma interna.

Temas Relacionados

Ricardo CanalettiMatías Bertolotti

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

Lo decidió la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de esa provincia. Los detalles del fallo

La Justicia de Tucumán rechazó indemnizar a la familia de Sergio Denis y culpó al cantante por el accidente que le costó la vida

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

En medio del furor por la serie de La One, la modelo confesó cómo recuerda el fuerte cruce al aire durante el reality de 2011 cuando la exjurado le dijo una frase que se viralizó hasta el día de hoy

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

La arquitecta habló en medio de la escalada mediática entre su pareja y el futbolista. “Cuando hay niños hay que ser respetuosos”, aseguró

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

La influencer se encuentra enfrentada a su expareja desde el 2023 por el reclamo que inició para recibir una compensación económica por los años que estuvieron juntos

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

El Trece y Telefe apuestan por sus habituales ciclos de conversación y actualidad con figuras del espectáculo, el periodismo y la ciencia

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

AMÉRICA

DEA reconoce a Fiscalía y Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su lucha contra el narcotráfico

DEA reconoce a Fiscalía y Policía de Control de Drogas de Costa Rica por su lucha contra el narcotráfico

Ministerio de Salud emite advertencia por ola de calor en República Dominicana

La nueva sala de Casa de Teatro proyectará cine dominicano e internacional en Santo Domingo

Crimen farmacéutico en El Salvador: preocupación oficial y llamado a fortalecer la persecución penal

Bahía de La Isabela: El epicentro dominicano donde se buscan las embarcaciones del segundo viaje de Cristóbal Colón

MALDITOS NERDS

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

Nightdive fecha ‘SiN: Reloaded’ para el 24 de septiembre en PC y consolas

One More Level termina Valor Mortis y confirma su lanzamiento para el 13 de octubre

Game Science detalla las primeras habilidades de Black Myth: Zhong Kui

FromSoftware lleva el estilo soulslike al PvPvE con ‘The Duskbloods’ en Switch 2

‘Wildwood’ rompe el récord del stop motion con una duración de 2 horas y 20 minutos

DEPORTES

“Si soy un problema, dímelo”: la discusión de Pep Guardiola con un líder del Manchester City que terminó con el DT llorando

“Si soy un problema, dímelo”: la discusión de Pep Guardiola con un líder del Manchester City que terminó con el DT llorando

Aseguran que el Atlético Madrid aceptó transferir a Julián Álvarez a un club de la Premier: el contrapunto con el argentino

El Mundial femenino de fútbol 2027 definió su calendario y la distribución de sedes: el emblemático estadio elegido para la final

La impactante marca de la Fórmula 1 que ostenta Franco Colapinto: su divertida reacción en redes

¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles