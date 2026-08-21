Batallas de “farmeo de aura” se viralizan en Costa Rica

Las batallas de “farmeo de aura” se viralizaron en Costa Rica después de una competencia protagonizada por estudiantes de la Universidad de Costa Rica. (Redes sociales)

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Una expresión que hasta hace poco pertenecía principalmente al lenguaje de videojuegos, memes y redes sociales saltó esta semana a los espacios públicos de Costa Rica. Las llamadas batallas de “farmeo de aura” comenzaron a viralizarse luego de que estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) organizaran una competencia frente al edificio de Estudios Generales, en la sede Rodrigo Facio.

La dinámica puede resultar desconcertante para quienes no están familiarizados con el lenguaje de las generaciones más jóvenes: dos personas se enfrentan utilizando poses, bailes, gestos, movimientos o referencias virales para convencer al público de que poseen más “aura” que su contrincante.

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No hay necesariamente una habilidad específica que deba demostrarse ni una serie rígida de reglas. El propósito es generar una reacción entre los espectadores mediante seguridad, creatividad, humor y presencia escénica.

El ganador puede definirse por los aplausos y gritos de quienes observan o por la decisión de un jurado, dependiendo de la organización de cada encuentro.

Las imágenes de la actividad realizada en el Pretil de la UCR comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y rápidamente provocaron comentarios, críticas y nuevas convocatorias para repetir este tipo de competencias.

¿Qué significa “farmear aura”?

Para comprender el fenómeno es necesario separar los dos conceptos que forman la expresión.

“Farmear” es una adaptación al español del término inglés to farm o farming. Aunque su significado literal está relacionado con cultivar, dentro del mundo de los videojuegos comenzó a utilizarse para describir la acción de repetir determinadas tareas para conseguir recursos, experiencia, objetos o puntos que permitan avanzar.

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Es común encontrar el término entre jugadores de títulos como Minecraft o Fortnite, donde una persona puede “farmear” materiales o experiencia.

El concepto de “aura”, por su parte, adquirió un nuevo significado dentro del lenguaje utilizado por comunidades jóvenes en internet.

En este contexto no se refiere a una energía espiritual. Describe la presencia, seguridad, carisma o impacto que una persona transmite frente a otras.

La tendencia de "formar aura" ya se ha registrado en varios países

Bailes de Fortnite, “dab” y memes convertidos en armas

Los duelos tampoco dependen de grandes hazañas. Buena parte de su atractivo está precisamente en el carácter absurdo de las actuaciones.

Los participantes pueden utilizar desde emotes de Fortnite hasta movimientos que se hicieron virales años atrás.

Uno de los ejemplos es el “dab”, una pose que alcanzó gran popularidad alrededor de 2016, especialmente entre deportistas y usuarios de redes sociales.

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También aparecen referencias más recientes, como el llamado “six-seven”, otro gesto difundido ampliamente en plataformas digitales.

Quienes reconocen estas referencias entienden un segundo nivel de la competencia: observar cómo movimientos que normalmente existen detrás de una pantalla son reproducidos de manera deliberadamente exagerada frente a decenas de personas.

La audiencia se transforma así en parte esencial del espectáculo. Aplausos, gritos, risas y reacciones funcionan como una especie de marcador para determinar quién consiguió más “aura”.

Más que vencer al contrincante, las competencias parecen tener como principal objetivo divertirse colectivamente y convertir referencias propias de internet en una actividad presencial.

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El fenómeno no es exclusivo de Costa Rica. Videos de dinámicas similares han circulado desde países como Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Perú, donde grupos de jóvenes también han organizado encuentros para disputar simbólicamente quién tiene mayor presencia frente al público.

Presentación de "farmear aura" en las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. (Redes sociales)

UCR sale en defensa de las actividades espontáneas

La viralización del encuentro realizado en la Universidad de Costa Rica también generó críticas y cuestionamientos en redes sociales, lo que llevó a la institución a pronunciarse.

La UCR reafirmó que sus campus deben funcionar como espacios de “expresión, convivencia y respeto” y señaló que las actividades espontáneas realizadas por estudiantes forman parte de las posibilidades de encuentro y socialización dentro de la comunidad universitaria.

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La institución defendió la posibilidad de que estas manifestaciones se desarrollen en sus instalaciones, pero hizo especial énfasis en proteger a quienes participan ante los señalamientos surgidos posteriormente en plataformas digitales.

La Universidad pidió evitar que los estudiantes se conviertan en blanco de hostigamiento o estigmatización, aunque reconoció que la crítica, las opiniones y el humor también forman parte de la dinámica universitaria.

El respaldo, sin embargo, tiene límites administrativos.

La UCR aclaró que aquellas convocatorias que incorporen premios en efectivo, patrocinios, presencia de marcas comerciales o mecanismos de lucro deberán gestionarse previamente ante la institución para cumplir con las disposiciones relacionadas con seguridad y responsabilidad de los organizadores.

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La posición surge mientras el fenómeno continúa ganando exposición en Costa Rica y aparecen nuevas convocatorias después de la actividad realizada esta semana en la sede Rodrigo Facio.

Detrás de la aparente competencia por conseguir cientos o miles de puntos imaginarios, el “farmeo de aura” refleja además una característica del lenguaje digital actual: conceptos que nacen en videojuegos y redes sociales pueden abandonar rápidamente la pantalla para convertirse en formas de interacción, humor y entretenimiento en espacios físicos.