La decisión del Bayern Múnich con Jamal Musiala luego de que se confirmara su diagnóstico tras dos desmayos consecutivos

Jamal Musiala ingresó en el complemento ante Leipzig y se desvaneció a pocos minutos del final

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Jamal Musiala se perderá la Supercopa de Alemania del sábado ante el Borussia Dortmund, pero el Bayern Munich no lo descarta para el arranque de la Bundesliga el 28 de agosto, después de que el mediocampista revelara que padece crisis de ausencia provocadas por una disfunción neurológica.

El volante de 22 años se desplomó en dos oportunidades durante la pretemporada: primero en el amistoso ante el RB Leipzig y luego en el encuentro frente al Heidenheim, en ambos casos minutos después de ingresar desde el banco. Los episodios encendieron las alarmas en el club bávaro y en la opinión pública, aunque desde el entorno médico del equipo se transmitió un mensaje de relativa tranquilidad: “Físicamente, Jamal está muy bien, y su problema neurológico no tiene por qué afectar a su rendimiento deportivo”, según consignó Marca.

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El propio Musiala salió a calmar la situación a través de sus redes sociales. “Me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica”, escribió el futbolista, quien aclaró que recibe atención médica especializada y que se mantiene optimista. Agregó que, con el visto bueno de los neurólogos, su intención es continuar con su vida con normalidad y seguir practicando fútbol.

Jamal Musiala vuelve a desplomarse en un partido: "Se debe a una disfunción neurológica"

Christoph Kleinschnitz, jefe de Neurología del Hospital Universitario de Essen, confirmó que se trata de una crisis epiléptica. Las llamadas “crisis de ausencia” son desconexiones breves y repentinas de la conciencia, sin señales físicas evidentes ni consecuencias graves inmediatas, una condición que, según explicó el club, no compromete ningún otro órgano vital como el corazón.

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Esta patología no era desconocida para el Bayern: el presidente de honor Uli Hoeness admitió que el club estaba al tanto de la situación desde hacía meses. “Estamos informados de sus problemas desde hace meses. Había habido algunas señales, pero nunca le había sucedido algo así en un partido. Todos estamos sin palabras, no estábamos preparados para esto. Tendremos que aprender a lidiar con la situación”, declaró Hoeness.

Los médicos que siguen al jugador le indicaron que debe mantener su rutina habitual, lo que incluye la práctica del fútbol. Según informó el medio alemán Bild, esa recomendación abre la puerta a que Musiala pueda estar disponible para el debut del Bayern en la Bundesliga. La decisión final sobre su presencia en Dortmund este sábado se conocerá el viernes, y dependerá de la evolución de las próximas horas.

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El conjunto bávaro, que llega a la Supercopa tras haber conquistado la liga y la copa alemanas la temporada pasada, debutará en el campeonato el viernes 28 de agosto ante el Stuttgart. La participación de Musiala en ese partido quedará supeditada a cómo avance su recuperación en los días siguientes.