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Las vacaciones de Moria Casán en el Caribe: Bikini verde, columpio y mar turquesa

La One eligió pasar su cumpleaños lejos de los reflectores y eligió irse de viaje en medio del éxito de su biopic

La One eligió pasar su nuevo año de vida en la playa (Video: Instagram)

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Moria Casán estrenó Moria en Netflix el 14 de agosto, dos días antes de cumplir 80 años. La fecha no fue casualidad: la serie llegó a la plataforma para estar “en la casa de todos” justo para el cumpleaños número 80 de La One. El éxito no tardó en llegar y se extendió tanto en Argentina como en distintas partes del mundo. Ese momento la encuentra, fiel a su estilo, disfrutando del sol caribeño.

Desde su cuenta de Instagram, la vedette compartió un video en sus stories que muestra el destino elegido para sus vacaciones: una playa de arena blanca con mar turquesa, palmeras y reposeras blancas dispuestas bajo techos de paja.

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El centro del video es ella. Se la ve hamacándose en un columpio de cuerda colgado frente a un bar de playa con techo de paja y estantes repletos de botellas al fondo. Lleva bikini verde con lentejuelas, pareo oscuro, lentes de sol negros y sombrero de paja. En un momento levanta los brazos hacia las cuerdas del columpio y mira a cámara con una sonrisa abierta. “Hola, gente, volviendo a ser niña. Besos. ¡Guau!”, se la escucha decir.

El video también amplía el paisaje del resort. Una toma desde abajo de un techo de paja abre el plano hacia la playa: reposeras vacías, palmeras y el mar de fondo con una embarcación anclada cerca de un muelle. En otra secuencia, tomada entre los troncos de las palmeras, se ve a una pareja recostada en reposeras azules bajo la sombra, con el agua turquesa detrás.

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La conductora celebró sus 80 años junto a sus seres queridos (Video: Instagram)

Días antes de viajar, Casán celebró sus 80 años en la intimidad de su casa de Parque Leloir, rodeada por su hija, sus nietos y un puñado de amigos cercanos. Sin fiesta multitudinaria, sin red carpet y sin protocolo: la diva eligió una noche puertas adentro con sushi, dos tortas personalizadas con sus frases más recordadas y el humor que la caracteriza desde siempre. Parte de esa celebración quedó registrada en sus historias de Instagram, donde sus más de dos millones de seguidores pudieron asomarse a una postal poco frecuente en su vida pública.

La decisión de festejar en pequeño no fue improvisada. Antes del cumpleaños, Casán había contado que inicialmente había contemplado organizar una gran fiesta, pero que terminó descartando la idea. “No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme”, había explicado a la Revista Gente. También había sido clara sobre los motivos: “En una fiesta uno tiene que ser anfitrión y hoy no puedo ser anfitriona de mil o dos mil personas. Me agota y no lo disfruto”. Finalmente, antes de ese viaje planeado, hubo celebración.

Entre los presentes de la noche estuvieron Sofía Gala Castiglione, hija de la homenajeada, y los nietos Helena y Dante. También estuvo su amiga Zeta y otros integrantes de su círculo más íntimo. El menú que eligió Moria para la ocasión fue sushi: en los videos que compartió se la ve mostrando un barco con una gran variedad de piezas. “Bueno, gente, acá empezando con amigos y family. Empezando... terminando mi cumple con un delivery fabuloso”, dijo la diva frente a cámara.

Las tortas celebraron el espíritu de La One. Una de ellas, de base clara con detalles oscuros, llevaba inscriptas algunas de las frases que forman parte del vocabulario popular construido alrededor de su figura: “¿Quiénes son?”, “Soy el obelisco con tetas” y “El decorado se calla”. La segunda era de base rosa chicle, con el nombre “Moria” escrito en letras plateadas y una inscripción de “Happy Birthday” en la parte superior. Ambas fueron obra de un equipo al que la propia Casán agradeció públicamente en sus redes.

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