Jorge Porcel Jr. analiza demandar a la serie de Moria Casán: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”

El hijo del capocómico expresó su malestar con Netflix por el uso de la imagen de su padre (Video: La mañana con Moria/ Eltrece)

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La polémica por el uso de la imagen de Jorge Porcel en la serie de Moria Casán escaló en las últimas horas, luego de que su hijo anunciara acciones legales contra la producción. La disputa gira en torno al derecho que, según su hijo Jorge Porcel Jr., le corresponde por la utilización del nombre de su padre en la ficción.

“Con Moria está todo más que bien, con toda la parte artística también, pero le voy a hacer juicio a la producción porque están usando el nombre de mi padre y yo tengo los derechos. Estamos protegidos por la ley, estamos evaluando con mi abogado”, afirmó el hijo del capocómico, quien se hizo conocido mediáticamente cuando exigía para trabajar en 2012 un sueldo mínimo de 20 mil pesos, subrayando que la demanda no es por la representación del personaje, sino por la falta de pago por derechos.

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Una de las escenas de la serie de Moria con Hernán Jimenez en el papel de Jorge Porcel, Sebastian Rosso como Alberto Olmedo, Sofía Gala como la diva y Micaela Riera personificando a Susana Gimenez (Alina Schwartz / Netflix)

El eje del conflicto se centra en la aparición de Porcel, interpretado por Hernán “Curly” Jiménez, en escenas que rememoran la época de oro del cine y teatro junto a Susana Giménez, Moria Casán y Alberto Olmedo. En la serie, se muestra a Porcel sobrepasándose con Susana, hasta que Moria interviene. Ante esto, Porcel Jr. aclaró que su reclamo no se enfoca en la forma en que fue retratado su padre, sino en la cuestión económica y de derechos.

La producción de la serie no realizó comentarios públicos sobre la inminente demanda, pero Porcel Jr. remarcó: “Tengo un equipo de cuatro abogados. Hoy tengo una reunión con ellos por este tema a las siete de la tarde y, entre tantas otras cosas, vamos a decidir cómo vamos a avanzar y cuál de los cuatro va a ser el vocero con los medios de comunicación”.

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Jorge Porcel, Moria Casán, Alberto Olmedo y Susana Giménez en "La revista de las super estrellas" en 1981

La controversia se da veinte años después de la muerte del actor, y el reclamo de su hijo apunta a la obligación legal de compensar a los herederos por el uso de la imagen o el nombre en producciones audiovisuales. Según Porcel Jr., “Si se quiere hacer una biopic, yo creo en la libertad de expresión, yo creo en la cultura, soy un artista y celebro que se creen películas. Pero hay un pequeño gran detalle, hay derechos y yo soy un derechohabiente”.

En la serie, un personaje representa a Jorge Porcel, y su hijo insiste: “Si apareciese un segundo en la película, a mí me tienen que dar un resarcimiento económico como a cualquiera de los familiares que están siendo mencionados. Eso es algo que lo respalda la ley, no es un capricho mío”.

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“La productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento", señaló Jorge Porcel Jr.

El reclamo de Porcel Jr. se produce tras el caso de la hija de Luis Vadalá, quien también denunció la forma en que se retrató a su padre. Porcel Jr. adelantó que planea replicar la estrategia legal en otras producciones: “Hay otra serie que van a hacer con mi papá, y voy a hacer lo mismo, les voy a hacer juicio. Actuamos a derecho y es contra las empresas”.

El hijo del capocómico enfatizó que la búsqueda es llegar a un acuerdo económico con la productora y la plataforma: “La productora y la plataforma van a tener que pagarme un resarcimiento. Estaría bueno llegar a un acuerdo, que sea amigable, y si no será judicial”.

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Para quienes se preguntan por qué Jorge Porcel Jr. decidió iniciar acciones legales, el motivo es el reclamo de un resarcimiento económico por el uso del nombre y la imagen de su padre en la serie de Moria Casán, alegando que la ley respalda a los herederos en este tipo de casos y que no ha recibido ningún pago por parte de la producción.

Jorge Porcel y Moria Casán en Te rompo el rating, película de 1981

Además, Porcel Jr. expresó su malestar por el trato recibido en los medios: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre y encima siempre que hablan de mí lo hacen de modo despectivo como si yo fuera un vago. Me tienen que pagar lo que me corresponde”.

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Albertito Olmedo, hijo de Alberto Olmedo, también se refirió a la representación de su padre en la serie, donde es interpretado por Sebastián “Pacha” Rosso. “Sabía que iban a aparecer imágenes de papá, pero pensé que iba a ser un poco más enfocado. Lo vi como actor de reparto, por ahí esperaba un poquito más de protagonismo por todo lo que habían hecho”, comentó.

Al ser consultado sobre si le hubiera gustado interpretar a su padre o que lo hiciera alguno de sus hermanos, respondió: “Al ver a Sofía Gala, que la hizo igual a la mamá, cuando veo el contraste con lo de papá, me pregunto por qué no preguntaron si queríamos aparecer y darnos la chance de decir que no”.

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Una de las escenas de la serie de Moria Casán inspirada en A los cirujanos se les va la mano, película de 1980 con el cuarteto de Porcel-Olmedo-Susana-Moria (Netflix)

A diferencia de Porcel Jr., Albertito Olmedo aclaró que no tiene interés en reclamar por el uso de la imagen de su padre: “No es que quiera hacer de mi viejo, pero quizás servía para el physique du rôle. Lo mismo con Jorgito, que también es muy parecido”.