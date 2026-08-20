¿Están en riesgo los Dodgers? Qué se sabe de la investigación federal a Mark Walter y cómo podría afectar al club de Los Ángeles

La posible venta de los Dodgers volvió a cobrar fuerza tras la salida de Mark Walter de los Lakers y la investigación federal sobre sus aseguradoras (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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La posible continuidad de Mark Walter como principal propietario del grupo que controla a los Dodgers quedó bajo escrutinio por dos hechos que coincidieron en los últimos días: la venta mayoritaria de su participación en los Lakers y una pesquisa federal vinculada a su negocio de seguros.

La probable venta de los Dodgers volvió a cobrar fuerza tras la salida de Walter de los Lakers y la investigación federal sobre sus aseguradoras.

Fuentes de la industria estimaron que la franquicia de béisbol podría venderse por entre USD 10.000 millones y USD 13 mil millones.

Los Dodgers son, por amplio margen, el activo deportivo más valioso de Walter después de la operación con la franquicia de la NBA.

Su cartera también incluye a las Los Angeles Sparks, el equipo de Fórmula 1 Cadillac, la Billie Jean King Cup y toda la Professional Women’s Hockey League.

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Major League Baseball no anunció una investigación formal sobre los Dodgers y espera el resultado de la pesquisa federal sobre Mark Walter (REUTERS/Leah Millis)

Walter, de 66 años, es director ejecutivo de la firma de inversión de Chicago Guggenheim Partners. El índice de multimillonarios de Bloomberg calculó su patrimonio en USD 18.300 millones.

La investigación federal y los préstamos no revelados

El foco de la pesquisa se centró en dos aseguradoras de vida de Delaware controladas por Walter.

Según informó el diario The Wall Street Journal, esas compañías habrían otorgado préstamos a empresas vinculadas con él o con su holding TWG Global sin declararlos como operaciones con partes relacionadas, como exige la normativa.

Ese tipo de transacciones debe informarse para limitar conflictos de interés y proteger a los asegurados, cuyo interés depende de la solidez financiera de las compañías.

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La publicación también señaló que miles de millones de USD pasaron por un tercero antes de llegar a entidades ligadas al empresario o a su holding, aunque no quedó claro cuál fue el destino final de esos fondos.

Fuentes de la industria estimaron que los Dodgers podrían venderse por entre USD 10.000 millones y USD 13.000 millones (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La magnitud de esas operaciones apareció reflejada en un dato de Fitch Ratings: los préstamos con partes relacionadas de las dos aseguradoras bajo revisión federal representaban el 40% de los activos invertidos de Delaware Life al 31 de diciembre.

La calificadora indicó que ese porcentaje es el más alto entre las aseguradoras de vida de Norteamérica que analiza.

Los Angeles Times recordó que Walter ya había recurrido antes a aseguradoras de su propiedad para financiar operaciones, en un acuerdo que después fue revisado por reguladores estatales. La diferencia ahora, según el diario, fue la escala mucho mayor de los préstamos bajo escrutinio.

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Andrew Granato, profesor de derecho de la University of Texas at Austin especializado en finanzas corporativas y seguros, dijo al medio que todavía no está claro si Walter terminará desprendiéndose de los Dodgers, pero consideró que no sería imposible por la velocidad y el tamaño de sus movimientos financieros recientes y el aumento del control público y federal.

También mencionó el impacto reputacional del caso sobre la base de aficionados: “Imagino que ningún aficionado se siente particularmente cómodo si el dueño de su equipo favorito está bajo investigación. Desde luego, no es una situación ideal”.

Desde la compra liderada por Mark Walter en 2012, los Dodgers ganaron tres de las últimas seis Series Mundiales y 12 títulos divisionales (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Los Dodgers dijeron que no evaluaban cambios

Dentro de la organización de los Dodgers, la línea oficial fue inmediata. El presidente y copropietario Stan Kasten afirmó la semana pasada que la venta de los Lakers “realmente no tiene nada que ver con los Dodgers” y que “no hay cambios aquí ni se contempla ninguno”.

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El mánager Dave Roberts dijo en una conferencia de prensa que estaba “sorprendido” por la noticia de la venta de los Lakers y que no había oído nada sobre cambios potenciales en la propiedad de la franquicia.

Desde que un grupo encabezado por Walter compró a los Dodgers en 2012 por USD 2.150 millones, entonces una cifra récord para un equipo de MLB, la franquicia ganó tres de las últimas seis Series Mundiales y 12 títulos divisionales.

La compra llegó después de que la organización, entonces en bancarrota bajo el Capítulo 11, fuera vendida tras la presión ejercida por MLB sobre el anterior propietario Frank McCourt.

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El actual plantel, con figuras internacionales como Shohei Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, jugó ante estadios llenos y sostuvo una estructura de ingresos reforzada por el gran contrato local de televisión con SportsNet LA.

Por esos factores, expertos citados por Los Angeles Times consideraron a los Dodgers la franquicia más rentable y poderosa del béisbol.

Patrick Rishe, director ejecutivo del programa de negocios del deporte de Washington University in St. Louis, resumió esa lectura con una definición favorable a la gestión de Walter.

“Si uno juzga por eso, por ganar y por los ingresos generados, él ha estado al mando de todo eso. De verdad parece un caballero blanco en lo que respecta a su propiedad de los Dodgers”, dijo. Luego agregó: “No sabemos cuáles son los problemas, y no sabemos la gravedad ni la magnitud”.

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Stan Kasten sostuvo que la venta de los Lakers no tiene relación con los Dodgers y aseguró que la franquicia no evalúa cambios en la propiedad (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

MLB no anunció una pesquisa y el precio dependería también del conflicto laboral

Otra incógnita es si Major League Baseball abrirá su propia investigación o ejercerá presión para una venta. Hasta ahora, Major League Baseball no anunció ninguna revisión formal.

El ex presidente de los Dodgers Bob Graziano dijo al diario que la liga suele mirar cualquier cuestionamiento público sobre sus propietarios.

“Yo supondría que, como hay una investigación federal en marcha, no van a lanzar su propia investigación, pero van a esperar a ver qué surge de la investigación federal”, afirmó.

MLB nunca despojó formalmente a un dueño de su franquicia ni forzó una venta directa mediante voto de los propietarios.

Aun así, en 2012 consiguió que McCourt vendiera a los Dodgers mediante presión y la amenaza de una intervención financiera o una sanción que le habría quitado el control operativo.

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La valuación final también dependería de un factor externo: la negociación colectiva entre MLB y el sindicato de jugadores. El convenio actual vence en diciembre y muchos especialistas creen que el conflicto podría derivar en un cierre patronal.

Una fuente citada por la publicación sostuvo que, si se acordara por primera vez un tope salarial en la historia de MLB, la valuación del equipo podría acercarse al extremo más alto del rango.

Del eventual precio de venta también habría que descontar cerca de USD 1.000 millones para cubrir compromisos futuros en contratos diferidos.

La lista de compradores posibles tampoco es amplia. Además de Bob Iger y el capitalista de riesgo Joshua Kushner, comprador y socio en la operación de los Lakers, pocos candidatos mostraron capacidad para entrar en una puja por encima de los USD 10.000 millones.

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La semana pasada, los San Diego Padres se vendieron por USD 3,9 mil millones a José E. Feliciano y Kwanza Jones.