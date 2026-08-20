Comisión Nacional de Emergencias recomienda al Gobierno de Costa Rica declarar emergencia nacional en nueve cantones por daños causados por las lluvias

Las lluvias de las últimas semanas provocaron inundaciones, crecidas de ríos y daños en vías de diferentes comunidades de la Zona Norte y el Caribe costarricense. (Infobae Centroamérica/Cortesía Cruz Roja Costarricense y Bomberos Costa Rica)

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Las fuertes lluvias que han golpeado durante las últimas semanas a la Zona Norte y la Vertiente del Caribe de Costa Rica llevaron a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) a recomendar al Poder Ejecutivo la declaratoria de emergencia nacional en nueve cantones, ante las inundaciones, daños en infraestructura y comunidades que permanecen incomunicadas.

La recomendación contempla a los cantones de Guatuso, Turrialba, Sarapiquí, Limón, Pococí, Siquirres, Talamanca, Matina y Guácimo, donde las autoridades han reportado crecidas de ríos y quebradas, inundaciones, daños en carreteras y accesos terrestres, además de afectaciones directas a viviendas y familias.

Según explicó la CNE, una eventual declaratoria permitiría establecer un marco excepcional para atender de manera prioritaria los daños ocasionados por las precipitaciones, agilizar la coordinación entre instituciones y desarrollar las obras requeridas para recuperar infraestructura y servicios públicos.

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La medida también facilitaría la movilización de recursos públicos y la coordinación entre distintas entidades del Estado para intervenir carreteras, puentes, sistemas comunales y otras obras dañadas por las lluvias.

La CNE informó que, en caso de concretarse la declaratoria, trabajará en la elaboración del Plan General de la Emergencia, documento que establecerá las principales obras y proyectos que deberán desarrollarse durante la etapa de recuperación y reconstrucción.

“Lo más importante es que nos permite actuar de manera coordinada y oportuna frente a las necesidades de las personas y de las comunidades afectadas”, señaló la institución.

La CNE recomendó a la presidenta, Laura Fernández, declarar emergencia nacional en nueve cantones afectados por las precipitaciones y los daños en infraestructura. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Más de 700 personas siguen en albergues

Las precipitaciones se han mantenido de manera constante desde la semana pasada en diferentes puntos de la Zona Norte y el Caribe, una situación que ha dejado a miles de personas afectadas directa o indirectamente, de acuerdo con el balance de las autoridades.

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Para responder a las emergencias, la CNE mantiene un trabajo conjunto con los comités municipales de emergencia, encargados de coordinar la asistencia en cada uno de los territorios afectados.

Durante este jueves 20 de agosto, un total de 418 personas lograron regresar a sus viviendas después de permanecer en refugios temporales.

Sin embargo, otras 773 personas continúan alojadas en 10 albergues, principalmente en zonas donde las precipitaciones siguen siendo intensas o donde persisten condiciones de riesgo para el retorno de las familias.

Las autoridades mantienen además operativos de entrega de alimentos, artículos de higiene y otros insumos básicos en comunidades afectadas.

Un total de 773 personas permanecen en 10 albergues, mientras otras 418 pudieron regresar a sus hogares este jueves. Crédito: Cruz Roja

Operativo aéreo llegó a 12 comunidades indígenas

Uno de los principales retos de la emergencia ha sido llevar asistencia a poblaciones que quedaron incomunicadas por vía terrestre debido a las condiciones de caminos, puentes y cauces.

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Desde el martes, la CNE inició un operativo aéreo para ingresar a 12 comunidades indígenas ubicadas en los cantones de Limón, Talamanca y Turrialba.

Hasta el momento, 650 familias indígenas han recibido alimentos como parte de estas acciones.

Sin embargo, durante este jueves las condiciones meteorológicas impidieron continuar con los vuelos.

“Este jueves, las condiciones del tiempo no han permitido continuar con el operativo aéreo, pero la atención de las comunidades no se va a detener. En cuanto se presente una ventana favorable, se reanudarán las operaciones”, explicó Alejandro Picado, presidente de la CNE.

Las labores de asistencia sí continúan por carretera en aquellos sectores donde existen condiciones para el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

Como parte de ese operativo terrestre, las autoridades movilizan este jueves unas 1,300 raciones de alimentos y kits de higiene destinadas a familias residentes en Pococí, Guácimo, Siquirres, Matina y Talamanca.

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El operativo aéreo permitió llevar alimentos a 650 familias indígenas de 12 comunidades que permanecían incomunicadas en Limón, Talamanca y Turrialba. Crédito: CNE

Ríos crecidos y suelos saturados

El monitoreo realizado por las autoridades durante la mañana de este jueves mantiene especial atención sobre Sarapiquí, la Zona Norte y gran parte del Caribe, donde las lluvias continúan.

A la persistencia de las precipitaciones se suma el aumento en los niveles de diferentes ríos y la alta saturación de los suelos, factores que elevan el riesgo de nuevas inundaciones, deslizamientos y afectaciones en caminos.

La CNE pidió a las personas que viven en zonas vulnerables mantenerse pendientes de las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

La situación se mantiene bajo vigilancia mientras los equipos de emergencia continúan atendiendo comunidades, distribuyendo suministros y evaluando los daños generados por las precipitaciones.

La posible declaratoria de emergencia nacional en los nueve cantones permitiría pasar de la fase inmediata de atención a una etapa más amplia de reconstrucción y recuperación, especialmente en los territorios donde las lluvias han dejado daños en infraestructura vial, viviendas, servicios básicos y accesos comunales.

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