Costa Rica anuncia millonarias inversiones en tres aeropuertos para atraer más turistas e incrementar las exportaciones

La presidenta de Costa Rica anunció inversiones millonarias en tres aeropuertos del país. (Cortesía: Instituto Costarricense de Turismo)

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El Gobierno de Laura Fernández Delgado anunció una serie de inversiones en infraestructura aeroportuaria con las que pretende descongestionar terminales aéreas, incrementar la capacidad para recibir vuelos internacionales, facilitar las exportaciones y generar nuevas oportunidades de empleo en distintas regiones de Costa Rica.

La estrategia comprende tres regiones y tres proyectos considerados estratégicos: la modernización del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, nuevas obras en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y una ampliación integral del Aeropuerto Internacional de Limón.

El planteamiento fue presentado por el Ejecutivo bajo la premisa de que el desarrollo de infraestructura debe acompañarse de capacidad productiva, atracción de inversiones, exportaciones y generación de empleo.

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“Desarrollar un país no es solamente construir edificios, es construir capacidad para producir, para exportar, para traer inversión y para generar empleo”, señaló el Gobierno.

USD 30 millones para revivir el Tobías Bolaños

El Gobierno anunció una inversión cercana a USD 30 millones para modernizar el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas.

Uno de los principales anuncios corresponde al Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, ubicado en Pavas, San José, para el cual la administración proyecta una inversión cercana a los USD 30 millones.

Las obras contemplan remodelar la terminal, ampliar la pista, aumentar la plataforma destinada a aeronaves privadas y mejorar los sistemas de iluminación.

El objetivo del Ejecutivo es que esta terminal vuelva a ocupar un papel central dentro de la estrategia aeroportuaria del país y pueda asumir parte de las operaciones que actualmente se concentran en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela.

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La administración pretende trasladar a Pavas la terminal de vuelos domésticos que actualmente opera desde el Juan Santamaría. Según el planteamiento gubernamental, esa modificación permitiría liberar capacidad en Alajuela para incrementar hasta en un 40% los vuelos internacionales.

El Gobierno señaló que el Tobías Bolaños dejó de funcionar como aeropuerto de vuelos domésticos desde 2014 y planteó su recuperación como una herramienta para ordenar el sistema aeroportuario.

La administración pretende trasladar los vuelos domésticos del Juan Santamaría al Tobías Bolaños para liberar capacidad destinada a operaciones internacionales.

Liberia tendrá una terminal de carga

En Guanacaste, el Gobierno también anunció inversiones en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

La administración informó que destinará ₡3,000 millones (USD 6.6 millones) a la ampliación de la plataforma para el estacionamiento de aeronaves privadas, una obra dirigida a responder al crecimiento de la actividad turística en la provincia.

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Sin embargo, el proyecto de mayor alcance se proyecta para 2030.

El Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós incorporará una terminal de carga en su nuevo plan maestro para facilitar la exportación de productos frescos y agropecuarios desde Guanacaste. (Cortesía: Aeropuerto de Guanacaste)

El Ejecutivo pretende incorporar una terminal de carga dentro del nuevo plan maestro y del próximo proceso de concesión del aeropuerto.

La intención es que la terminal de Liberia deje de funcionar únicamente como una puerta de entrada para turistas internacionales y adquiera también capacidad para facilitar las exportaciones desde Guanacaste.

“Guanacaste tiene que estar preparado para producir, exportar y competir”, sostuvo el Gobierno.

La nueva infraestructura podría beneficiar especialmente el envío de carne, productos lácteos, alimentos frescos y otros productos guanacastecos hacia mercados internacionales.

“En el nuevo plan maestro incluiremos en la nueva concesión una terminal de carga para ese aeropuerto”, se indicó durante el anuncio.

El Ejecutivo invertirá ₡3.000 millones en el Aeropuerto Daniel Oduber y proyecta incorporar una terminal de carga en el nuevo proceso de concesión. Crédito: ICT

USD 40 millones para transformar el aeropuerto de Limón

La mayor intervención individual corresponde al Aeropuerto Internacional de Limón, donde el Gobierno proyecta invertir USD 40 millones.

El plan contempla una modernización integral y no únicamente trabajos de mantenimiento.

Entre las obras previstas se encuentra la ampliación de la pista en aproximadamente 600 metros, la construcción de una nueva terminal de pasajeros, instalaciones para seguridad y protección contra incendios, infraestructura para abastecimiento de combustible, nuevos accesos y parqueos, así como obras de protección marítima.

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“No hablamos de un simple maquillaje, se trata de una modernización completa”, señaló el Ejecutivo.

La modernización del Aeropuerto Internacional de Limón contempla USD 40 millones, una ampliación de pista de aproximadamente 600 metros y una nueva terminal de pasajeros.

La meta gubernamental es utilizar la renovación de la terminal para atraer más vuelos internacionales hacia el Caribe costarricense, generar actividad comercial y favorecer nuevas inversiones en la provincia.

En conjunto, la administración presentó las iniciativas como una estrategia en la que los aeropuertos no funcionen únicamente para transportar pasajeros, sino también como infraestructura vinculada directamente con la producción, el comercio exterior y la generación de empleo.

“Costa Rica está despegando. Esta es infraestructura que produce, descongestiona, agrega valor, atrae inversión y crea empleo”, concluyó la mandataria.