Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Carlos C. y Samuel G. enfrentan cargos por homicidio imprudente y omisión de auxilio por el accidente en la carretera vieja a León. (Cortesía: Redes sociales)

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Dos jóvenes reconocieron el miércoles su responsabilidad en la muerte de Imer Rivas, un niño de tres años que perdió la vida tras ser atropellado por una motocicleta el pasado 18 de junio en la carretera vieja a León, en Managua. Según reportó La Prensa, la admisión de los hechos se dio durante la primera audiencia del juicio oral y público, en la que Carlos C. y Samuel G., ambos de 21 años, enfrentan cargos por homicidio imprudente y omisión de auxilio.

La solicitud de la Fiscalía fue la pena máxima para los acusados, argumentando que la gravedad de la conducta no disminuye por el reconocimiento de los hechos. De acuerdo con el medio, la audiencia estuvo marcada por la negativa de la familia de la víctima a cualquier tipo de mediación o acuerdo alternativo.

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Por su parte, Melissa López Pastrán, madre del menor, alegó que la defensa buscó evitar la prisión para los acusados, proponiendo sanciones más leves e incluso multas.

La familia de Imer Rivas rechazó cualquier mediación o acuerdo alternativo durante el juicio por la muerte del niño en Managua. (Cortesía: Redes sociales)

Mientras que la defensa solicitó que se impongan las penas más bajas posibles y que se suspenda la aplicación de la prisión. Además, requirió que el reconocimiento de los hechos se considere como un factor atenuante y argumentó que ambos acusados carecen de antecedentes penales.

Fiscalía mantiene la acusación y espera fallo por accidente en Managua

El Ministerio Público remarcó durante la audiencia que la aceptación de responsabilidad no elimina la gravedad de lo ocurrido ni el impacto para la familia de la víctima. La sanción podría alcanzar hasta cuatro años de prisión para el conductor y dos años y medio para el acompañante, según la información citada por La Prensa y confirmada por la radio oficialista La Primerísima. El proceso judicial está a la espera de la resolución definitiva de la jueza María José Morales Alemán, titular del Juzgado Segundo Local Penal de Managua.

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El caso generó conmoción en la comunidad desde el día del accidente, cuando Imer Rivas, conocido cariñosamente como “Colochito”, fue embestido mientras caminaba junto a sus padres en el kilómetro once de la carretera vieja a León. Tras el impacto, la acusación señala que los motociclistas abandonaron el lugar sin prestar auxilio, según los señalamientos expuestos por la Fiscalía. Ambos permanecieron prófugos hasta su detención el 24 de julio, poco más de un mes después del incidente.

Los motociclistas abandonaron el lugar sin prestar auxilio tras atropellar a Imer Rivas y permanecieron prófugos hasta su detención el 24 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, durante la audiencia, la defensa de los acusados argumentó que la admisión de los hechos debía permitir valorar medidas alternativas a la cárcel, pero la posición de la familia y del Ministerio Público se mantuvo firme en exigir una sanción ejemplar.

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La jueza Morales Alemán tiene ahora la responsabilidad de dictar sentencia tras la declaración de culpabilidad. Según el reporte de La Prensa, la condena para Carlos C., quien conducía la motocicleta, podría ser de hasta cuatro años y tres meses, mientras que para Samuel G. alcanzaría dos años y seis meses. La tipificación jurídica incluye tanto el homicidio imprudente como la omisión de auxilio, agravantes que fueron considerados durante el debate judicial.