Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos

Bernardo Arévalo confirmó que 2.284 mexicanos deportados de Estados Unidos fueron trasladados a Guatemala en lo que va del año. (Gobierno de Guatemala)

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La confirmación oficial del presidente Bernardo Arévalo sobre la llegada de mexicanos deportados a Guatemala pone en primer plano una dinámica migratoria inusual en la región.

En lo que va del año, 2,284 mexicanos han sido trasladados a territorio guatemalteco tras ser deportados de Estados Unidos, según los datos proporcionados por el propio mandatario.

Deportaciones de mexicanos a Guatemala: tránsito exprés y coordinación binacional

El presidente aclaró que estos ciudadanos mexicanos llegan en vuelos diseñados originalmente para repatriar a guatemaltecos.

“Hemos coordinado con el gobierno mexicano para que estas personas que están llegando a Guatemala pasen en condición de tránsito para ingresar a territorio mexicano en menos de veinticuatro horas después de haber llegado al país”, explicó Arévalo tras la inauguración del paso a desnivel en la calzada Roosevelt este miércoles 19 de agosto.

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Las autoridades guatemaltecas subrayan que los mexicanos permanecen en el país solo de manera temporal. El Gobierno mexicano, y en ocasiones el estadounidense, asume los gastos asociados a este proceso de tránsito.

Arévalo aseguró que no existe refugio ni figura migratoria permanente para estas personas en Guatemala, y la estadía no supera el día y negó rotundamente que se haya firmado un acuerdo de “Tercer país seguro” con Estados Unidos.

Bernardo Arévalo confirmó que 2.284 mexicanos deportados de Estados Unidos fueron trasladados a Guatemala en lo que va del año. Los mexicanos deportados llegan a Guatemala en vuelos de retornados diseñados originalmente para repatriar a guatemaltecos.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurre con los mexicanos deportados a Guatemala, el Gobierno guatemalteco confirma que los connacionales son recibidos en vuelos de retornados y luego son trasladados a México en coordinación con las autoridades migratorias mexicanas.

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Según dijo, el año pasado se recibieron 15 mexicanos bajo esta modalidad y es 2026 van 2.284.

Estrategia migratoria de Estados Unidos: traslados a terceros países

La administración de Donald Trump implementó una política migratoria que contempla deportar a mexicanos no directamente a su país, sino a naciones centroamericanas como Guatemala y Honduras.

Un reportaje de CBS News citó a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que confirmaron la existencia de esta medida. La operación se realiza aunque México ha manifestado su disposición para aceptar el retorno de sus ciudadanos.

El envío de mexicanos más lejos de la frontera estadounidense tiene como propósito, según funcionarios estadounidenses, aumentar las dificultades para que intenten regresar a Estados Unidos.

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La práctica no ha sido divulgada oficialmente como política pública, pero lleva meses aplicándose y ha involucrado cientos de personas, aunque las cifras exactas no han sido detalladas por el DHS.

El Gobierno mexicano y, en ocasiones, el estadounidense asumen los gastos del proceso de tránsito de mexicanos deportados a Guatemala. (Prensa Libre)

México rechaza la política de deportación a terceros países

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha expresado su rechazo a la deportación de ciudadanos mexicanos a terceros países.

La cancillería insiste en que el regreso de sus connacionales debe darse en condiciones de seguridad, dignidad y protección, y mantiene una postura firme ante la administración estadounidense.

Según los reportes, la estrategia de Estados Unidos busca no solo aumentar el número de deportaciones, sino también desincentivar la migración irregular dificultando el retorno a la frontera para quienes han sido deportados.

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El traslado de mexicanos a Guatemala y Honduras añade una dimensión adicional a la política migratoria y podría ser fuente de tensiones diplomáticas entre los países involucrados.

Los mexicanos deportados llegan a Guatemala en vuelos de retornados diseñados originalmente para repatriar a guatemaltecos. (DCA)

Guatemala y Honduras: nuevos escenarios del flujo migratorio

El papel de Guatemala y Honduras dentro de esta estrategia migratoria revela cómo ambos países han pasado a ser parte del engranaje de control fronterizo de Estados Unidos.

Aunque tradicionalmente México recibía directamente a sus ciudadanos deportados, ahora algunos mexicanos hacen escala en Centroamérica, bajo supervisión y coordinación binacional.

De acuerdo con la información oficial, en 2023 apenas quince mexicanos ingresaron a Guatemala bajo este esquema, pero la cifra se ha disparado a más de dos mil en el año actual.

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El proceso se mantiene bajo estrictos controles y coordinación migratoria para garantizar el rápido retorno a México y evitar cualquier permanencia indeseada en territorio guatemalteco.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, sostienen que utilizan todas las herramientas legales disponibles para ejecutar una política migratoria más estricta y controlar el flujo migratorio hacia su frontera sur.

Mientras esta práctica continúa, México mantiene su demanda de que los retornos se realicen directamente a su territorio y de manera segura.