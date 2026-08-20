La Procuraduría General de la Nación atendió a 489 menores guatemaltecos no acompañados tras su retorno entre enero y julio de 2026

Varias personas ingresan al Centro de Recepción de Retornados del Instituto Guatemalteco de Migración en Guatemala. (PGN Guatemala)

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Entre enero y julio de 2026, 489 niñas, niños, adolescentes guatemaltecos no acompañados fueron atendidos tras regresar al país por la Procuraduría General de la Nación, un dato que vuelve a mostrar que cientos de menores emprenden cada año la ruta hacia el norte sin un adulto responsable y luego deben ser incorporados a esquemas de protección y reintegración en Guatemala.

El mes con más retornos fue julio, con 91 casos. De ese total, 85 ingresos ocurrieron por vía aérea y seis por vía terrestre, según los registros de la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia.

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La respuesta a la pregunta central es directa: casi nueve de cada 10 de los menores retornados en 2026 eran adolescentes de 14 a 17 años. Ese grupo concentró el 88% de los casos, mientras que San Marcos, Huehuetenango y Quiché se mantuvieron como los departamentos de origen más frecuentes.

Una persona con el chaleco de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia de Guatemala observa un avión Global X en la pista de un aeropuerto. (PGN Guatemala)

La mayoría de los retornados en 2026 tenía entre 14 y 17 años

Los datos oficiales indican que este patrón no es nuevo. Durante 2025, la misma subprocuraduría atendió a 1.081 niñas, niños y adolescentes no acompañados, y 725 de ellos regresaron también por vía aérea.

En ese año, siete de cada 10 eran hombres y el grupo de 14 a 17 años volvió a ser el más numeroso, con el 73% del total. El mes con más registros en 2025 fue enero, cuando se contabilizaron 195 casos.

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La información confirma una continuidad en el perfil de la población atendida: predominan los adolescentes varones y los retornos aéreos. También se repite la procedencia desde departamentos del occidente del país, que aparecen de forma recurrente en los registros institucionales.

La PGN sostiene que su trabajo se enfoca en la restitución de derechos de la niñez y la adolescencia en contexto de movilidad humana. Ese acompañamiento incluye la formulación de planes de protección adaptados a cada caso para que quienes regresan puedan retomar su proyecto de vida en el país.

Guatemala también atiende a menores extranjeros en tránsito

La institución no solo interviene en casos de niñez guatemalteca retornada. En lo que va de 2026 también ha atendido 26 casos de niñez y adolescencia extranjera que transitaba por Guatemala sin la compañía de un adulto legalmente responsable.

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La mayoría de esos menores provenía de Honduras. Además de la atención inicial, se desarrollan procesos de retorno asistido hacia sus países de origen en coordinación con las instancias correspondientes.

Cada caso, según la entidad, supone una evaluación particular. El objetivo es ofrecer un espacio de atención a niños, niñas y adolescentes que dejaron su hogar en busca de oportunidades y que, al regresar o ser localizados en tránsito, requieren medidas específicas de protección.

El proceso de recepción se coordina en Tecún Umán y la Ciudad de Guatemala

De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, la atención preferencial a niñez, adolescentes y núcleos familiares vulnerables se organiza junto con la PGN, la Secretaría de Bienestar Social y la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente.

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Todos los retornados deben pasar por centros instalados en Tecún Umán, en San Marcos, y en la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. El instituto asegura que en esos espacios se respetan los derechos humanos de las personas atendidas sin distinción.

El modelo institucional establece criterios diferenciados según el perfil de cada retornado. La PGN y la Secretaría de Bienestar Social acompañan a los menores y priorizan su seguridad y bienestar, mientras la SOSEP supervisa la atención familiar.

El instituto agregó que organizaciones internacionales colaboran en servicios de orientación e inserción. A la vez, la CONAMIGUA, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Ministerio de Trabajo coordinan servicios de salud, orientación laboral y apoyo institucional para la población adulta.

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El Instituto Guatemalteco de Migración afirmó que la prioridad es mantener una atención digna y respetuosa para las personas migrantes retornadas, con respeto irrestricto de sus derechos humanos y con herramientas para su reintegración social, económica y familiar en Guatemala.