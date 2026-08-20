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Líbano extraditó por primera vez a Siria a un general del régimen de Al Assad

El militar entregado es Adel Issa, de 67 años, que comandó la 17ª División del ejército antes de dirigir las fuerzas terrestres del gobierno en la provincia oriental de Deir al Sur

Adel Issa
El militar entregado es Adel Issa, de 67 años, que comandó la 17ª División del ejército antes de dirigir las fuerzas terrestres del gobierno en la provincia oriental de Deir al Sur
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Un general del Ejército sirio de la era de Bashar al Assad fue entregado por las autoridades libanesas a Damasco para enfrentar cargos de asesinato premeditado y tortura, en lo que constituye la primera extradición de un militar del régimen de Al Asad desde el país de los cedros a Siria tras el cambio de gobierno en 2024.

Según informaron este jueves fuentes oficiales, el militar entregado es Adel Issa, de 67 años, que comandó la 17ª División del ejército antes de dirigir las fuerzas terrestres del gobierno en la provincia oriental de Deir al Sur, de acuerdo con el Ministerio del Interior sirio.

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El departamento señaló que enfrenta cargos por presuntos asesinatos y torturas con resultado de muerte cometidos durante la guerra civil, unas acusaciones que Issa negó.

Las autoridades libanesas detuvieron a Issa el 8 de agosto después de que visitara la Embajada de Siria en Beirut para realizar trámites administrativos, donde se descubrió que pesaba sobre él una orden de arresto en rebeldía emitida por tribunales sirios.

Posteriormente, solicitó asilo en el Líbano para impedir su extradición, pero el fiscal general de Líbano, el juez Ahmad Rami al Hajj, procedió con la orden de extradición, amparándose en el acuerdo judicial de 1951 entre ambos países.

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Este traslado es significativo porque varios exmilitares y oficiales de seguridad de la era bajo la presidencia de Bashar al Assad, derrocado en diciembre de 2024, huyeron a Líbano tras el colapso del régimen, y podría sentar un precedente para futuras solicitudes de extradición.

El ex presidente de Siria, Bashar al-Assad. SANA/Handout vía REUTERS/File Photo
El ex presidente de Siria, Bashar al-Assad. SANA/Handout vía REUTERS/File Photo

Este arresto se produce en un momento en el que la Justicia siria está dictando sentencias contra las figuras del régimen, incluidas contra Bashar al Assad, que fue condenado a muerte en rebeldía al estar exiliado en Moscú.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) entregó un emplazamiento en el sur del país al Ejército libanés como parte de su plan para reubicar sus posiciones, informó este jueves la misión de la ONU, en un proceso que se produce a pocos meses de que su mandato expire oficialmente el próximo 31 de diciembre.

La FINUL, desplegada cerca del puesto del Ejército libanés en la zona de Khardali-Litani, entregó su posición a la Séptima Brigada de las Fuerzas Armadas del país mediterráneo, aseguró en un comunicado este jueves.

“Esta entrega forma parte de un plan para transferir varias posiciones de la FINUL al Ejército Libanés, de conformidad con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que establece el fin de la misión de la fuerza internacional en el Líbano para finales de este año”, señaló.

Asimismo, aseguró que la entrega de la posición se enmarca dentro de “la finalización de los procedimientos operativos para reforzar el despliegue” de las Fuerzas Armadas libanesas y su toma de posesión de las posiciones militares que “anteriormente ocupaban las fuerzas internacionales en la zona”.

El Consejo de Seguridad prorrogó la misión por última vez hasta el 31 de diciembre de 2026, y a partir de esa fecha comenzará una reducción y retirada ordenada a lo largo de 2027.

Durante ese año de transición, la FINUL deberá encargarse de garantizar la seguridad mientras se repliega, e ir transfiriendo progresivamente sus responsabilidades al Ejército libanés.

El Gobierno libanés defendió desde el principio la continuidad de la misión por temores a un vacío de seguridad en la zona, donde Israel mantiene posiciones en territorio libanés, mientras el grupo chií libanés Hizbulá rechaza su desarme.

Por ello, Beirut ha seguido buscando alternativas en los últimos meses ante la posibilidad de que la FINUL no sea renovada, y, hasta ahora, Francia e Italia están promoviendo una presencia internacional posterior a la misión.

Italia presentó una propuesta para seguir en el Líbano tras la salida de la FINUL que pasa por mantener tropas italianas en el sur del país incluso después del fin del mandato de la misión, para reforzar al Ejército libanés, evitar un vacío de seguridad y respaldar la soberanía del Estado libanés.

Precisamente, en Roma es donde se encuentra el presidente libanés, Joseph Aoun, de viaje oficial de dos días y se reunirá con el papa León XIV, el presidente italiano, Sergio Mattarella, y la primera ministra, Giorgia Meloni, sin que hayan trascendido hasta ahora el motivo de la visita y si está relacionada con el plan para el fin del mandato de la FINUL.

(Con información de EFE)

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