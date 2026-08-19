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Paraguay insiste en una distribución equitativa de las cuotas de exportación del Mercosur a la Unión Europea

El gobierno busca alternativas para alcanzar un consenso en el bloque sudamericano, ante la falta de acuerdo entre los socios sobre el reparto de cuotas para exportar al Viejo Contiente

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entrega la presidencia pro tempore del Mercosur al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026 (REUTERS/César Olmedo)
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, entrega la presidencia pro tempore del Mercosur al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, durante una cumbre del Mercosur en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL en Luque, Paraguay, el 30 de junio de 2026 (REUTERS/César Olmedo)
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Paraguay reconoció la necesidad de buscar alternativas para lograr un consenso dentro del Mercosur, debido al desacuerdo entre los países miembros sobre la propuesta de asignar cuotas equitativas para las exportaciones a la Unión Europea (UE), informó la Cancillería en Asunción.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, presentó este planteo durante una reunión con gremios del sector privado, donde se analizó el proceso de distribución y administración de las cuotas establecidas en el acuerdo de asociación firmado entre ambos bloques, según un comunicado de la Cancillería.

Durante el encuentro, la nota destaca que Paraguay sostiene la defensa de una distribución equitativa del 25% de las cuotas entre los miembros del Mercosur.

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Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fundadores del Mercosur en 1991, “no han alcanzado un acuerdo respecto de la metodología para la distribución de las cuotas” de exportación, indicó la Cancillería.

Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)
Fotografía que muestra de izquierda a derecha, en primera fila, al presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a sus homólogos de Uruguay, Yamandú Orsi; de Paraguay, Santiago Peña; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Ecuador, Daniel Noboa, durante la LXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado del Mercosur en Luque, Paraguay (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

En julio, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, solicitó a sus socios del Mercosur mayor flexibilidad para permitir una “participación equitativa” en las cuotas de exportación.

Peña afirmó: “Cada contenedor que sale del Paraguay -un país mediterráneo- carga con cientos de kilómetros y un sobrecosto que ningún otro país paga”, una “asimetría” que, aseguró, debería ser reconocida en el reparto de los cupos de exportación.

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El 30 de junio, durante la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, en la que Asunción cedió la presidencia rotatoria del bloque a Montevideo, el mandatario defendió la postura de Paraguay.

En enero, el Mercosur firmó con la Unión Europea un acuerdo que creó una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del PIB global.

Desde el 1 de mayo, el tratado comercial se encuentra en vigor de manera provisional.

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