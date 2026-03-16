Fito Páez y Sofía Gala juntos en Rosario: el video antes del show del cantante

Fito Páez y Sofía Gala llegaron justos al show del músico en medio de versiones de romance (Instagram)

Desde hace varias semanas, el mundo del espectáculo está atento a la relación entre Fito Páez y Sofía Gala. Los rumores de romance entre el músico y la actriz no dejan de crecer, alimentados por apariciones conjuntas, gestos cómplices y la decisión de mantener un vínculo rodeado de misterio. Sin desmentidas ni confirmaciones, ambos optaron por el bajo perfil, pero cada movimiento en público suma nuevas especulaciones y reacciones en redes sociales.

En las últimas horas, la dupla volvió a ser el centro de todas las miradas, esta vez en Rosario, donde Fito brindó un recital gratuito que reunió a cerca de 300 mil personas en el Monumento Nacional a la Bandera. Un video que se viralizó rápidamente mostró a Fito y Sofía llegando juntos al predio: vestidos de negro, con anteojos oscuros y actitud relajada, caminaron uno al lado del otro detrás del escenario, desatando la euforia de los fanáticos.

La secuencia no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde los mensajes de apoyo y entusiasmo por la pareja se hicieron notar. “Me encantan”; “Los quiero enamorados”; “Son una bomba juntos”; “Si Fito es feliz, nosotros también”; “Los amo”, fueron solo algunos de los comentarios que se destacaron en las últimas horas.

El concierto masivo de Fito Páez en Rosario marcó el reencuentro histórico del músico con su ciudad natal (Gentileza de prensa)

El show en Rosario fue mucho más que un recital: se trató de un reencuentro histórico entre el artista y su ciudad natal, en un marco multitudinario que quedará en la memoria de todos los presentes. La cita, realizada este domingo, comenzó a gestarse desde temprano: familias enteras, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades se instalaron en el parque frente al Monumento Nacional a la Bandera, armados con reposeras, mates y banderas, para asegurarse un lugar privilegiado. Cuando Fito apareció en escena cerca de las 20, lo hizo ante una explanada y parques colmados, demostrando una vez más el poder de convocatoria y el cariño incondicional de su público rosarino.

El recital fue el broche de oro de una serie de conciertos especiales que Páez realizó durante la semana en su ciudad. El espectáculo al aire libre incluyó un repaso por los grandes clásicos de su carrera y canciones nuevas, en un clima de celebración, emoción y reencuentro. La energía de la multitud, el marco imponente del monumento iluminado y la presencia de figuras del espectáculo convirtieron la noche en una verdadera fiesta popular.

La presentación se destacó por ofrecer entrada libre y gratuita, permitiendo el acceso de personas de todas las edades y orígenes en Rosario (Gentileza de prensa)

Mientras tanto, el vínculo entre Páez y Sofía sigue generando especulaciones y comentarios en el ambiente artístico. La pareja acapara la atención de colegas y figuras conocidas, entre ellas Moria Casán, madre de la actriz, quien en febrero pasado fue consultada sobre la naturaleza de la relación. “Ellos se adoran. Son tribu, familia. La pareja es melómana. Divinos. Se adoran como amigos. Sofía tiene una cultura musical impresionante y ahora están como amigos de toda la vida. Divinos, divinos. Se adoran y yo lo adoro a Fito”, expresó la One en Infama (América), dejando entrever el afecto y la complicidad que une a ambos.

Sin embargo, cuando el panel insistió con la pregunta directa de si eran pareja, Moria fue categórica. “No, pareja no son, qué sé yo. Habrán tenido algún contacto en algún momento del día. Pero ellos son muy especiales”, dijo entre risas, dejando la puerta abierta a la interpretación y sumando una pizca de misterio al vínculo.

La conductora dialogó en América TV y analizó el vínculo entre su hija y el músico, tras la reciente aparición pública de ambos y la ola de rumores que desataron (Video: Infama/ América TV)

Las versiones de romance se vieron alimentadas por las fotos y videos compartidos por ambos en redes sociales, donde las muestras de apoyo mutuo y los gestos cariñosos son moneda corriente. Consultada nuevamente, Moria aclaró: “Sofía está metida en su banda, en su Fea. Él la apoya mucho en todo lo que es música, son cariñosos. Son gente muy particular y yo los adoro y quiero lo mejor para mi hija y todo está bien”.

Así, mientras los protagonistas eligen mantener el enigma y no confirmar ni desmentir la versión, el público y los medios siguen atentos cada aparición conjunta. Por ahora, Fito y Sofía disfrutan de compartir proyectos, música y el afecto de una tribu que crece día a día, alimentando la esperanza de los fans que sueñan con verlos juntos también fuera del escenario. La historia, lejos de apagarse, promete nuevos capítulos y muchas emociones por delante.