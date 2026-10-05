Un 80% del territorio hondureño se mantiene bajo alerta por sequía

Quienes viven del campo piden apoyo estatal con riego y ayuda alimentaria ante el riesgo de más pérdidas. EFE/ Germán Reyes

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Al menos 233 municipios de Honduras permanecen bajo algún nivel de alerta por sequía, y 103 de ellos están en alerta roja, informó el secretario de Estado en Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez. Alrededor de 5,6 millones de hondureños viven en zonas con algún nivel de afectación o alerta por las condiciones secas que persisten en diferentes regiones del país.

Sánchez insistió en que la situación sigue representando un problema para Honduras y pidió mantener la atención sobre sus efectos, principalmente en las zonas donde la falta prolongada de lluvias ha afectado las actividades productivas.

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En Calpulles, en el departamento de Choluteca, productores informaron la pérdida de cultivos de maíz, frijol, chile y otros alimentos tras cerca de seis meses de sequía. La caída de la producción también redujo las oportunidades de trabajo para las familias de la zona.

Copeco, organismo estatal hondureño de gestión de riesgos, indicó que aproximadamente el 80% del territorio hondureño está bajo algún tipo de alerta relacionada con la sequía.

La situación no tiene el mismo nivel de gravedad en todos los municipios. Mientras algunos permanecen bajo niveles de alerta que requieren seguimiento, otros llegaron a alerta roja por los efectos acumulados del período seco. Los niveles de alerta no son permanentes y pueden modificarse conforme cambien las condiciones en cada zona.

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Los indicadores y umbrales establecidos por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) se utilizan para evaluar la situación y determinar si es necesario mantener, elevar o reducir los niveles de alerta. La cantidad de municipios bajo cada nivel puede variar según las condiciones climáticas y los resultados del monitoreo.

Daños al sector productivo

Uno de los principales efectos de la falta de lluvias se registra en las actividades productivas, especialmente las que dependen de las condiciones climáticas. Sánchez señaló que la situación ya provocó daños en el sector y representa un riesgo para la seguridad alimentaria del país.

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Un campesino muestra una mazorca seca este jueves, en Marcovia (Honduras). EFE/ Germán Reyes

La sequía no solo dejó pérdidas agrícolas: también afectó el acceso al agua, el empleo y los ingresos de las familias del sur del país. Cuando la falta de lluvia se extiende durante períodos prolongados, los productores pueden sufrir pérdidas o una reducción en el rendimiento de sus cultivos, lo que genera presión sobre la disponibilidad y el precio de algunos productos.

Por esa razón, las autoridades mantienen la atención sobre los municipios donde la situación es más delicada y coordinan acciones para apoyar a las familias afectadas.

La escasez de lluvias generó un impacto directo en el empleo rural y representa un riesgo para la seguridad alimentaria en Honduras.

Ante las condiciones registradas, el Gobierno mantiene acciones de asistencia para las familias afectadas. Sánchez informó que hasta el momento se brindó apoyo a cerca de 40 municipios.

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Las autoridades trabajan en coordinación con las Naciones Unidas y otras instituciones para ampliar la atención y llegar a las comunidades que la requieren. El objetivo es completar la cobertura de los municipios en alerta roja y extender el apoyo a aquellos que necesiten ayuda adicional.

Las autoridades continuarán dando seguimiento al comportamiento de las lluvias, las condiciones de los suelos y otros factores relacionados con la disponibilidad de agua en las próximas semanas.