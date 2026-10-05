Suspenden las clases presenciales en una escuela tras el cierre del puente Pinula en Guatemala

La Dirección Departamental de Educación de Guatemala Sur suspendió las clases presenciales en un establecimiento público por el cierre del puente Pinula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Luego del cierre del puente Pinula en Villa Hermosa, la Dirección Departamental de Educación de Guatemala Sur decidió suspender las clases presenciales en un solo establecimiento público. Mientras que el tránsito se reporta complicado por el sector.

Las fuertes lluvias de los últimos días incrementaron la emergencia en Villa Hermosa I, del municipio de San Miguel Petapa, la cual lleva más de una década que ha dejado derrumbes y viviendas destruidas, como consecuencia del mal manejo de las aguas servidas de tres municipios que caen al río Pinula e incrementa su caudal erosionando la tierra.

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Mayra Aracely Martínez, directora Departamental de Educación, confirmó a Infobae sobre la suspensión, pero aclaró que los estudiantes recibirán sus clases normales de manera virtual para no entorpecer su proceso de enseñanza aprendizaje.

Según explicó, la medida se tomó debido a que para llegar a este establecimiento muchos estudiantes deben cruzar por el puente a pie y algunos lo hacen en bus escolar. “Queremos resguardar la integridad física de los estudiantes y de los padres de familia”, explicó.

Por ahora, la decisión de clases virtuales se tomó sólo para este lunes 5 de octubre. No obstante, la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur envió a un equipo técnico para realizar una evaluación y determinar el riesgo que pueda representar para los estudiantes asistir a clases presenciales.

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Como parte de la evaluación, también se buscará establecer el tiempo que pueda permanecer cerrado el puente Pinula, debido a que dependen de ello para llegar al centro educativo.

Una toma aérea de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) muestra la corriente del río Pinula y cómo ha erosionado el puente del mismo nombre, razón por la que se recomendó el cierre inmediato del mismo.

“Aún no hemos determinado si la medida se ampliará y si es así por cuánto tiempo, ya que todo ello debe de precisarse en el análisis técnico que se llevará a cabo este día”, manifestó Martínez.

¿Suspendieron clases en colegios privados y otras escuelas?

Pese a que el Ministerio de Educación recomendó precaución a la comunidad educativa ubicada en cercanías al área de riesgo en San Miguel Petapa, las clases no han sido suspendidas.

Aunque la cartera educativa dejó la decisión de enviar o no a sus hijos a estudiar en manos de los padres de familia y tutores, a quienes les pidió “tomar en cuenta las posibilidades de movilización a los centros educativos aledaños” al área afectada.

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Por su parte, la Directora Departamental de Educación Guatemala Sur dijo a Infobae que los colegios privados deberán tomar la decisión de suspender las clases o no las clases, dependiendo del riesgo que puedan correr sus estudiantes.

El vertido de aguas servidas de tres municipios sobre el río Pinula provoca erosión y derrumbes en San Miguel Petapa desde hace más de una década. (Prensa Libre)

Río Pinula colapsa viviendas y obliga al cierre de puente principal

Las torrenciales lluvias de los últimos días han provocado una emergencia crítica en la zona 7 de San Miguel Petapa, donde la furia del río Pinula ha generado una severa erosión en sus riberas.

El incremento desmedido del caudal causó el colapso de varias viviendas y mantiene en vilo a cientos de familias ante el inminente peligro estructural.

Ante la amenaza directa sobre los cimientos de la infraestructura vial, las autoridades municipales y de emergencia ordenaron el cierre temporal, preventivo y total del paso vehicular y peatonal en el puente que conecta el bulevar de Villa Hermosa con la colonia Los Álamos y Boca del Monte.

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Esta medida ha generado complicaciones masivas en la movilidad urbana, obligando a los automovilistas a buscar rutas alternas hacia la avenida Petapa y el bulevar El Frutal.

Una inundación en una zona residencial provoca el colapso parcial de la base de varios edificios sobre un flujo de agua y escombros. (Redes Sociales)

Equipos de mitigación y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantienen los monitoreos en el área —declarada de alto riesgo— y han urgido a los vecinos de zonas aledañas a acatar las recomendaciones de evacuación preventiva para salvaguardar vidas humanas frente a la continuidad de las precipitaciones.

Por su parte, la Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional al alcalde de San Miguel Petapa, Maynor Morales, y ordenó al Gobierno central adoptar medidas para atender la emergencia en las riberas del río Pinula.

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